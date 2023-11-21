Milli maç molası vesilesiyle Stevenage FC

İsrail karşıtı eylemler hakkında birkaç kelam. İsrail’in, Filistin’de uygulamaya koyduğu şiddet ve vahşet insanlığa sığmaz ve kabul edilemez. Nitekim birçok ülkede insanlar bu vahşete son verilmesi için çabalıyor ve seslerini yükseltiyorlar. İsrail’i protesto adı altında bazı firmalara ve çalışanlarına yapılan her boykot ve saldırı bilinçsizce. İsrail’i boykot edeceğim derken kendi ayaklarına sıkanlara naçizane hatırlatma…

Dönelim futbola, milli maçlar nedeniyle Premier Lig’de zaruri Kasım molası… League One’da play-off potasını zorlayan iki takım Stevenage ve Lincoln City kasvetli bir sonbahar gününde karşı karşıya; o maç vesilesiyle kasabanın takımının hal ve gidişine naçizane bir bakış…

2022-23 sezonunun sonunda Leyton Orient ile bir üst lige terfi etti Stevenage FC; Londra’nın 45 kilometre kuzeyinde, 87 bin nüfusa sahip, kasabanın kırmızı beyazı, namı-diğer “Boro”. O sezon 7.200 kapasiteli mabetleri “Lamex Stadı’nda 23 maçta 6.722 taraftar ortalaması yakaladılar. Bu vesileyle dünya yıldızlarını transfer eden Suudi kulüplerinin 2023-24 sezonunda taraftar ortalamasının 8.677, uzaklarda futbolun doğup büyüdüğü topraklarda League One taraftar ortalamasının 9.615 olduğunu, futbol kültürünün parayla satın alınamadığını hatırlatalım.

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Maça dönersek, Stevenage’in 21 kişilik kadrosunun değeri 5,9 milyon sterlin, yedi futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş. Kadronun en değerlisi 22 yaşındaki defansif orta saha Harvey White, Tottenham Hotspur alt yapısından yetişmiş, 2020-23 arasında sadece bir maçta forma şansı bulunca alt liglerin yolunu tutmuş. Rakip Lincoln City, ülkenin kuzeyinde takıma adını vermiş şehrin 104 bin nüfuslu takımı, nam-ı diğer ‘Imps’ (Küçük şeytanlar). Günümüzden 139 yıl önce, 1884’te kurulmuş, köklü tarihi boyunca elde ettiği en iyi derece, 1901-1902 sezonunda, 2. Ligi 5. sırada bitirmiş. İnanması güç ama Ada futbolunda 104 yıl en üst lige ulaşamadan alt liglerde mücadele etmiş, amatör liglerde yer aldığı zamanlarda Federasyon Kupası tarihinde çeyrek finale yükselen ilk takım olması tarihe düşen notlar. Köklü tarihlerinde dört kez amatör kümelere düşerken bir sonraki sezonda profesyonel liglere döndüler, 2003-07 arasında beş sezonda play-off maçlarında terfi fırsatını kaçırdılar, liglerin istenmeyen rekoru. Mabetleri Lner Stadı 10.130 kapasiteli, geçen sezon 24 takımlı League One’da sezonu 11. sırada tamamlarken 8.486 taraftar ortalaması yakaladılar.

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Yağmurlu bir günde ev sahibi Stevenage 3-4-1-2 dizilişinde, orta sahada Freeman, MacDonald, Burns, Butler, ileri uçta oyun kurucuları Roberts, önünde gol umutları Hemmings, Reid ikilisi. Misafir Lincoln City 3-4-3 dizilişinde, orta sahada Sorensen, Hamilton, Erhahon, Burroughs, ileri uçta Smith, Vale, Mandroiu. Kırmızı beyaz formalı Stevenage ilk bölümde rakip ceza sahasını hava bombardımanına tutuyor.Devre golsüz kapanıyor.

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2. devreye iki değişiklikle başlıyor Stevenage, orta sahanın sağında Freeman’ın yerine Forster’ı, solda Macdonald yerine Caskey sahada. 68’de aradığı golü buluyor Stevenage, soldan kullanılan kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden ağlara gönderen takımın golcüsü Jamie Reid, 1994 doğumlu forvet oyuncusunun bu sezon 17 maçta 11. golü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 5.075 taraftarın şahitliğinde topa yüzde 43 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 15 kez yokladığı maçı tek golle kazanıp Bolton’un arkasından 4. sıraya yükseliyor. Maçın adamı tek golle üç puanı getiren Jamie Reid.