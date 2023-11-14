Nottingham Forest, mevsim hazan...

Uzaklardan…

Kasım ortasına yaklaştığımız zamanlarda Premier Lig’de son beş maçtan altı puan çıkaran, bu sezon 11 maçın dördünü beraberlikle kapatan Nottingham Forest kendisi gibi ligde sıkıntılı West Ham deplasmanında. Kevin Campbell’ın Upton Park’ta tek golle üç puanı kaptığı 1997’den beri West Ham deplasmanlarında kazanamadılar. Ev sahibinin rakibine karşı evinde ezici üstünlüğü bulunuyor, tüm kupalarda son dört maçı kazanırken geçtiğimiz sezon Forest karşısında dört golle üç puanı kaptılar. Ev sahibi West Ham sezona iyi başladı, ilk dört lig maçından 10 puan çıkardılar, haliyle umutluydu sevdalıları, onca seneden sonra belki ilk dörde oynayacaklardı. Ama umutlar kısa sürdü, son yedi maçın beşini kaybettiler. 2022’de üst üste beş yenilgiyle aldıkları zamandan bu yana ligde en kötü karneleri. Takımın yükseleni, Jarrod Bowen, ligde son 12 maçta 10 gole doğrudan katkı sağladı (8 gol 2 asist), ancak bu sezon iç saha maçlarında sadece bir gol bulabildi. 26 yaşındaki golcü 2014-20 arasında Hull City’de parladıktan sonra (14 maçta 52 gol), 25 milyon sterlin karşılığında West Ham’ın saflarına katıldı, kulüp tarihinin en verimli transferlerinden. Forest’e gelince, geçen sezona kıyasla daha iyi durumdalar, ilk 11 maçta sekiz puan daha fazla toplarken beş gol daha fazla attılar ve sekiz gol daha az yediler…

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Kasvetli ve yağmurlu bir Londra gününün erken saatlerinde başlayan maçta ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Alvarez, Ward-Prowse, ileri uçta Kudus, Soucek, Paqueta, önlerinde golcüleri Bowen. Misafir Forest ofansif 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Sangare, Mangala, Domínguez, ileri uçta Gibbs-White, Awoniyi, Elanga. Maçın başlama vuruşundan önce “Rememberance Day” saygı duruşu, anlatalım hikâyesini kalemimiz yettiğince. Ülkede Kasım ayında kutlanan “Rememberance Day” (Anma günü) 1. Dünya Savaşından sonra İngiliz ordusunda görev yaparken hayatını kaybedenlerin anısına, futbol kulüpleri de formalarında yer alan “Poppy” (gelincik çiçeği) armasıyla bu etkinliğe destek verir. 1. Dünya Savaşının sona erdiği, 11. ayın 11. gününde saat 11’de tüm ülkede saygı duruşu yapılırken, İngiltere Milletler Topluluğuna ait ülkeler de bugünü unutmaz. Gelincik çiçeğinin hikâyesine gelince, 1. Dünya Savaşı yıllarında kaybettiği yakın arkadaşının mezarının yanı başında biten gelincikleri gören Kanadalı asker ve şair John Mccrae “In flanders field” isimli şiirini yazar. Savaşın bitimine yakın zatürreden ölen şairin şiirindeki gelincikler, ilerleyen zamanlarda o savaşta ölenlerin anısına sembol olacaktır…

Maça dönersek, henüz 3. dakikada öne geçiyor West Ham, savunmadan çıkarken amatör liglerde görülecek hatayla topu kaptırıyor Forest, Paqueta ceza yayının üzerinden sol köşeye enfes vuruyor, Forest kalesinde Vlachodimos çaresiz. Akabinde 6’da soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor ev sahibi, bordo mavili takım ilk bölümde çok üstün. 12’de sezonun en iyi kurtarışlarından birini izliyor Olimpiyat Stadı’nı dolduranlar, Forest atağında Toffolo’nun soldan ortasında Awoniyi’nin enfes kafa vuruşunu sol köşeden uzanarak çıkartıyor West Ham kalesinde Areola, maçın erken kırılma anlarından. Akabinde rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda net fırsattan yararlanamıyor West Ham, Paqueta demarke pozisyonda kaleci Vlachodimos’u geçemiyor. İlk 20 dakika Forest’in topa sahip olma oranı yüzde 52 ancak 3. bölgeye kalabalık çıktıkları anlarda geride boşlukları bırakıyorlar. 22’de West Ham’da sarı kartı gören Coufal. Forest 26’da soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor ama oyunda dengeyi sağlıyor. 38’de Alvarez ile uzaktan yokluyor Forest kalesini West Ham, 40. dakikada rakip kaleyi bulan vuruş sayısı iki. Devrenin bitimine yakın beraberliği yakalıyor Forest, orta sahada kaptıkları topta Gibbs-White’ın sağdan uzak köşeye giden yerden vuruşunu uzanarak çeliyor Areola, Awoniyi tamamlıyor, kale arkasındaki Forest taraftarlarının sevinci görülmeye değer. Forest’in topa yüzde 45 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

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2. devrenin başında Forest’te Domínguez’in yerine Danilo sahada. İlk bölümde ofansif West Ham, 47’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor. Akabinde net fırsatı kaçırıyor Forest, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Elanga’nın pasını yakın mesafeden gole çeviremiyor Awoniyi, pozisyon “bu da kaçar mı!” dedikleri cinsten. 49’da West Ham atağında Emerson’un pasında Ward-Prowse’un vuruşuyla gole yaklaşıyorlar, iki takım da orta sahayı çabuk geçerken geride boşluklar bırakıyor. 53’te Forest atağında Elanga’nın vuruşu rakip savunmadan dönüyor, Gibbs-White sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor. 54’te Forest’te sarı kartı gören savunmada Niakhate. 56’da Ward-Prowse ile sağ çaprazdan kullandığı duran topta direkleri geçemeyen West Ham baskıyı artırıyor. 64’te beklenenin aksine golü bulan Forest oluyor, Aina’nın sağdan ceza sahasına kestiği topta Elanga sol köşeye yerden enfes vuruyor, Forest öne geçiyor. Pozisyonda West Ham savunması adam paylaşımında hatalı. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, 65’te West Ham’ın Ward-Prowse ile soldan kullandığı kornerde Bowen savunmanın üzerinden kafayla top ağlara gönderirken ev sahibi tribünler yıkılıyor, pozisyonda alan savunması yapan Forest savunması yetersiz kalıyor. 68’de Forest savunmasında Aina’nın kısa düşen geri pasında Soucek’in aşırtma vuruşu direklere takılıyor, Forest adına şans anı.

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73’te sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor West Ham, son bölümde baskıyı artırıyorlar. 76’da Forest’te üç değişiklik, savunmanın sağında Aina’nın yerini Aurier, ileride Awoniyi’nin yerini Chris Wood alırken savunmada Murillo yerini Boly’e bırakıyor. 79’da West Ham’da Antonio, Alavrez’in yerine sahada. 82’de Ward-Prowse’un ortasında Soucek’in kafa vuruşunda gole izin vermiyor Vlachodimos, Forest sahasından çıkmakta zorlanıyor. 88’de hak ettikleri golü buluyorlar, sağdan kullanılan kornerde uzak direkte demarke pozisyonda kafayı vuran Soucek, West Ham geriden geldiği maçta 3-2 öne geçiyor. Yedi dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca yedi maçtan sonra kazanıp üç puanı heybeye atıyorlar, Forest bir maçta daha savunmada kırılgan. Maçın adamı West Ham’ın duran top ustası James Ward-Prowse.