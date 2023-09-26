Paris’te Tango sırası bizde

Filenin Sultanları, harika geçen bir yazı, 7’de 7 yaparak kazandıkları olimpiyat eleme grubu ile taçlandırdı ve 2024 Paris Olimpiyatları’na, ev sahibi Fransa sonrasında ilk katılma hakkı kazanan ülke oldu.

Oldukça yoğun geçen bir yaz sezonu oldu, ancak buna sadece “bu ne sürpriz!” diyebiliriz. CEV-FIVB ve yerel federasyonlar, artık sporcu sağlığını tehdit etme seviyesine gelmiş bu yoğun fikstürü daha da yoğunlaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık 2 yılda bir düzenlenecek Dünya Şampiyonası işleri daha da zorlaştıracak. Kadromuzdaki bazı oyuncuların 20 Mayıs’taki CEV Şampiyonlar Ligi finalinde oynadıkları ve birkaç gün sonra 31 Mayıs’ta başlayan VNL mücadeleleri için antrenmanlara katıldıkları düşünüldüğünde, Ocak ayında Sultanlar Ligi’nin 2. yarısı başladığından beri aralıksız 4-5 günlük bir tatil dahi yapamadıklarını söyleyebiliriz. Umarız, 2023-24 lig sezonu öncesinde 1 hafta-10 gün de olsa tatil imkanları olacak.

Takımımız harika bir çizgi çizerek ve yenilmezlik unvanını 22 maça çıkararak bitirdiği yaz sezonunda dünya sıralamasındaki liderliğini perçinlemekle kalmadı, takipçileri ile arasındaki farkı daha da açtı. Bunu yaparken, dünya sıralamasında 2. ve 14. Sıralar arasında yer alan her takımı en az 1 kez bazılarını 2 kez mağlup etti. Bu süreçte sadece 11 set kaybetti ve sadece 2 kez 5 setlik maç oynadı, bunlar da zorluk derecesi yüksek olan, Avrupa Şampiyonası’ndaki yarı final (İtalya) ve final (Sırbistan) mücadeleleriydi. Olimpiyat Elemeleri’nin bize gösterdiği çok önemli 2 nokta ve kazanım vardı.

HANDE BALADIN’IN ZÜMRÜDÜ ANKA KUŞU PERFORMANSI

2023 Uluslar Ligi bittiğinde yazın geri kalanı Hande Baladın için pek parlak görünmüyordu. Turnuvanın sonunu Derya Cebecioğlu ile oynamıştık, İlkin Aydın ise Derya’dan önce, Ebrar’ın yanında 2. smaçör rolünü üstlenmişti ve Hande VNL final turunda tek bir saniye dahi süre almamıştı. Tuğba Şenoğlu, elinden geçirdiği operasyon sonrası kadroya dönmüş ve smaçör pozisyonunda alternatiflerin sayısı artmıştı. Hande’nin Avrupa Şampiyonası kadrosunda olup olmaması gerektiği dahi tartışılmaya başlanmıştı. 24 Eylül 2023 gününe geldiğimizde karşımıza çıkan tablo ise bambaşka. Hande, geçtiğimiz cumartesi günü Japonya’yı mağlup ederek 2023 Paris Olimpiyat Oyunları vizesi aldığımız maçta 19 sayı ile oynadı ve 22 sayı alan Vargas’ın ardından takımın en skorer ismiydi. Ama skorer tarafı bir yana turnuva boyunca arka alan savunmasında harika işler yapmış, hücumda da grafiğini sürekli yukarı doğru yöneltmişti. 3-0 kazandığımız Brezilya maçında da 10 sayı ve yüzde 63 servis karşılama ile oynadığını hatırlatalım. Üstelik turnuva bittiğinde takımın en çok blok yapan ve en çok servis karşılayan ismi aynı zamanda en iyi hücum eden smaçörüydü. Yani file önünde, arka alan savunmasında, hücumda her yerde vardı. Peki bu nasıl oldu? Öncelikle Santarelli’nin kendisiyle çalışan her oyuncunun dile getirdiği o meşhur “potansiyele ulaştırma” ve “kendine güveni artırma” maharetinden bahsetmek lazım. Bununla beraber aslan payı elbette Hande’nin kendisinin. Ulusal takımdaki yerinin dahi sorgulanmaya başladığı bir dönemde bütün eleştirileri sırtına alıp çok iyi bir performans gösterdi ve adeta küllerinden doğan “Phoenix” gibi, yıllardır onu görmek istediğimiz yere ulaştı, hem de bunu yaparken aslında, son 2 ayda, özel hayatında da çok rahat günler yaşamıyordu ve mental olarak ciddi bir sınav veriyordu. Bu performans, bu şartlar göz önüne alındığında daha da değerli hale geliyor. Umarız, bu çizgisini hem 2023-24 Sultanlar Ligi sezonunda hem de 2024 ulusal takım sezonunda devam ettirecek. Onu böyle gördüğümüze çok sevindik.

MENTAL SAĞLAMLIĞIN PERÇİNLENMESİ

2021’de oynanan Tokyo Olimpiyatları dahil 2023 öncesindeki son 2 yılımızı mental yeterliliğimizin sınandığı maçları kaybederek geçirdik. Karar maçlarını kazanamıyor, bizi kürsüye çıkaracak kritik dönemeçleri dönemiyor ve umutlandığımız anlarda hayal kırıklığına uğruyorduk. Genel anlamda karşılaştığımız bu tablonun yanı sıra, maç içinde de kontrolü kaybetmeye başladığımız anlarda oyundan kopuyor, özellikle kritik maçlarda 2-0 veya 2-1 geriye düştükten sonra oynadığımız setler bir kabusa dönüşüyordu. Artık her karakterdeki maçı oynayabilen bir takımımız var. Farklı geride ya da farklı önde olabiliyor, öndeyken geriye düşebiliyor, gerideyken öne geçebiliyor, başa baş önde veya başa baş geride götürebiliyoruz. Bu anların hiçbirisinde takım oyundan kopmuyor. Japonya maçının 2. setinde 22-19 geride iken ve 2-0 geriye düşebilecekken seti 25-22 almamız, izleyen sette Japonya’nın büyük farkı kapatıp 24-22 öne geçmesi, ama bizim buna rağmen tekrar ayağa kalkıp 26-24 kazanmamız, oyunun yönü hangi tarafa giderse gitsin kopmadan sonuna kadar galibiyeti kovaladığımızın göstergesi. Son 3 ayda birçok mental eşiği atladık, ev sahiplerini çok kritik maçlarda mağlup ettik ve bölüm sonu canavarı olarak karşımıza çıkan Sırbistan gibi bir devi, büyük bir psikolojik savaşın sonunda ekarte etmeyi başardık. Ülkemizin, herhangi bir takım sporunda, maç içi psikolojisini bu kadar güçlü tutan bir takımın olup olmadığından emin değilim ve bir yandan da kaybettiğimiz yıllara da içten içe üzülüyorum.

Olimpiyat Elemeleri sonucunda ev sahibi Fransa’ya 6 takım daha eklendi. Türkiye, Sırbistan, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, ABD ve Polonya. 12 takımla oynanacak olimpiyatlar için 5 bilet daha var. Bu 5 bilet 2024 Uluslar Ligi’nin grup mücadeleleri sonrasında dünya sıralamasına göre belirlenecek. Buna göre, henüz takım gönderememiş kıtalara öncelik verilerek o kıtanın, sıralamadaki en yüksek takımı, genel sıralamaya bakılmadan bileti alacak. Örnek vermek gerekirse, Afrika ve Asya takımları elemeler sonucunda bilet alamadılar. Kenya, genel sıralamada 21. sırada olsa da, Afrika kontenjanından turnuvaya gitmeye hak kazanacak gibi duruyor. Çin, sıralamada Japonya’nın önünde kalmayı başarırsa o da Asya’nın öncelikli takımı olacak. Toplamda 9 takıma ulaştık. Kalan 3 takım, kıta kontenjanından bağımsız olarak, henüz turnuva bileti alamamış, genel sıralamadaki 3 takıma verilecek. Biletler bugün dağıtılsaydı bu takımlar İtalya, Japonya ve Hollanda olacaktı. 10. sıradaki Hollanda ile 11. Sıradaki Kanada arasında 22 puan var. VNL grup aşamasındaki 12 maç göz önüne alındığında hala her şey olabilir, hele hele bu 2 takım birbiriyle oynarsa.

Elemelerin en büyük hayal kırıklığı İtalya idi diyebiliriz. Tüm yazı karışıklıklarla ve Davide Mazzanti’nin, “yeniden yapılanma” adını verdiği oyuncu seçimlerinin yarattığı gerginlikle geçiren takım, kadrosuna Antropova gibi önemli bir silahı dahil etmesine rağmen olimpiyatlara doğrudan bilet alamadı ve dünya sıralamasındaki yerine güvenmek zorunda kaldı, ne ironiktir ki o yeri, bu yıla kadar kadroda olan ama Mazzanti’nin sırtını döndüğü Egonu, De Gennaro, Chirichella, Bosetti gibi isimlerin yer aldığı takım 2021 ve 2022 yılındaki başarılarla elde etmişti. Asya takımları da çok uzun süre sonra elemeler yolu ile olimpiyat bileti alamadılar.