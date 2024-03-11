Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal; Ramsdale’in inanılmaz hatasına rağmen üç puan

2024’e fırtına gibi başladı Arsenal, ligde son 7 maçtan 21 puan çıkartırken o maçlarda 31 gol buldular, maç başı gol ortalaması 4,42. Arteta’nın takımı ligde en fazla gol sevinci yaşayan, aynı zamanda kalesinde en az gol gören takım, bu sezon ligde 27 maçın 11’inde kalelerini gole kapattılar. Son oynadıkları Sheffield United deplasmanında 39 dakikada 5 gol bularak, Premier Lig tarihinde deplasmanda ilk 40 dakikada en fazla gol kaydeden takım olarak futbol tarihine geçtiler. Bu vesileyle o maçta savunma oyuncusu White’ın golünün Arsenal kulüp tarihinin 10.000’inci golü olduğunu hatırlatalım. Takımın parlayanı sağda Bukayo Saka, ligde son 8 maçta 8 gol ve 2 asisti bulunuyor. Üretkenlik konusunda çok eleştirilen Kai Havertz, son 3 lig maçında 3 gol ve 2 asistle takımın yükselenlerinden.

Baharın kapıda olduğunu hatırlatan aydınlık ve ılık bir Londra gününde Arsenal evinde Brentford karşısında. Brentford’un son 10 karşılaşmada Arsenal’e karşı sadece 1 galibiyeti bulunuyor, Ağustos 2021’de sezonun açılış maçında kendi sahasında 2-0’lık skorla sahadan ayrıldılar. Ancak bu sezon Batı Londra’nın “Arılarında” işler iyi gitmiyor, son 7 lig maçından sadece 1’ini kazandılar (1B, 5M) ve son 16 maçtan 10 puan çıkarabildiler. Takımın göze batanı Neal Maupay, 2024’te tüm kupalarda 8 maçta 6 golü bulunuyor…

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Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Jorginho, Rice, ileri uçta Saka, Havertz, Trossard. Takımın soldaki etkili oyuncusu Martinelli sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Takımın Brentford’dan kiralık kalecisi Raya statü gereği bu maçta oynamıyor, yerine Ramsdale kalede. Misafir Brentford kalabalık orta sahayla 3-5-2 dizilişinde, orta sahada Roerslev, Onyeka, Norgaard, Janelt, Lewis-Potter, ileri uçta Toney, Wissa. Maça beklendiği gibi baskılı başlıyor Arsenal. Mikel Arteta’nın takımı bu sezon duran toplardan 25 golle ligin açık ara en üretken takımı, 2’nci sırada 18 golle Luton Town. Brentford’da 4. dakikada sarı kartı gören Onyeka. Akabinde Arsenal’de sarı kartı gören Gabriel. 20’de hak ettiği, aradığı golü buluyor Arsenal, Saka’nın kısa pasında White sağdan ortalıyor, Declan Rice savunmanın üstünden sol köşeye kafayı enfes vuruyor, Brentford kalesinde Flekken çaresiz. Yaz transferinde West Ham’dan Arsenal’e katılan Rice’ın takımın üretkenliğini ve oyun kalitesini yükselttiği aşikâr. 21’de Brentford’da sarı karı gören savunmada Zanka. 33’te Brentford orta sahasında Norgaard yerini Jensen’a bırakıyor. Devrenin son bölümünde rakip kaleyi ablukaya alıyorlar, 45’te Arsenal’de sarı kartı gören Havertz. Arsenal’in ikinci golü beklenirken golü bulan Brentford oluyor, Ramsdale’in altpasta topla fazla oynadığı pozisyonda Wissa’nın kayarak müdahalesi sonucu top Arsenal ağlarına gidiyor, pozisyon az görülen kaleci hatalarından. Arsenal’in topa yüzde 72 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 7 kez yokladığı, fırsatlardan yararlanamadığı 3 dakika uzatılan devre 1-1’lik skorla kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk devrede olduğu gibi devreye baskılı başlıyor Arsenal. 54’te sağdan arka arkaya kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal. Brentford kalabalık savunmayla rakibe pozisyon vermiyor. Arsenal’in bunaltıcı baskısı karşısında tempoyu düşürme çabasında Brentford. 66’da Brentford ceza sahasında Roerslev’in Trossard’a müdahalesine penaltı bekliyor ev sahibi tribünler, VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, karar doğru. 69’da Arsenal’de Jorginho’nun yerini Jesus alıyor. Akabinde gole yaklaşıyor Brentford, Collins’in kafa vuruşunda topu kornere çeliyor Ramsdale, büyük hata sonucu kalesinde gördüğü gol bir yana, iki önemli kurtarışla takımını oyunda tutuyor İngiliz kaleci. 72’de Brentford’da sarı kartı gören Wissa. 76’da kullandığı 10’uncu kornerde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal, sonrasında Brentford’da Wissa ve Onyeka yerlerini Maupay ve Yarmoliuk’a bırakıyor. 80’de Arsenal’de Trossard ve Kwior’un yerlerini Nelson ve Zinchenko alıyor. Rakip savunmayı bunalttığı dakikalarda, 85’te hak ettiği golü buluyor Arsenal, sağdan White enfes ortalıyor, Havertz’in sert kafa vuruşunda topun ağlara gitmesine engel olamıyor Flekken, amansız baskısının sonucunu alıyor ev sahibi, o dakikaya kadar endişeli ev sahibi tribünler gelen golle coşuyor. Yedi dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca Arsenal 2-1 kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükseliyor. Naçizane görüşüm, Arsenal için zorlu bir 100 dakikaydı, ancak kazanma hırsları ve hiç düşürmedikleri tempoyla 3 puanı kapıp 8’de 8 yaptılar. Zor da olsa son dakikalarda gelen galibiyet moral açısından takıma iyi gelmiştir. Maçın adamı Kai Havertz, sezonun ilk devresinde Arsenal’in Brentford’a karşı aldığı 1-0’lık galibiyette son dakika golüyle 3 puanı getiren oyuncuydu, şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan başka bir golle eleştirileri yanıtlamaya devam etti.