Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal, Sheffield United Karşısında Ekim Bereketi

Haftanın açılış maçında Harry Kane sonrasında uçuşa geçen Tottenham, Heung Min Son, namı-diğer “Sonaldo”nun parladığı maçta Palace deplasmanından üç puanla dönüp en yakın rakibine beş puan fark attı. O maçın ertesinde Arsenal evinde ligin bahtsızı Sheffield United karşısında. Arsenal rakibine karşı evinde tüm kupalarda 1971’den beri 18 maçta hiç kaybetmedi. Sheffield United, Arsenal karşısında son 19 maçın ikisini kazanabildi. 564 bin nüfuslu şehrin kırmızı-beyazı düşmeye aday takımlardan, ilk dokuz maçtan sadece bir puan çıkarabildiler. Yaşı yeten Ada futbolunun meraklıları hatırlar, 1995-96 sezonunun ilk dokuz maçında bir puanı bulunan Manchester City o sezon küme düşmüştü, parayla saadet olmaz diyenlere naçizane hatırlatma. 1999-2000 sezonunda aynı kaderi paylaştı şehrin diğer takımı Sheffield Wednesday, onlar da küme düşmekten kurtulamadı. Sheffield United bu sezon maçların son 15 dakikasında kalesinde en fazla gol (8) gören takım, kırmızı-beyazlılar Londra takımlarına karşı çıktığı 32 deplasman maçından sadece ikisini kazandı; Ekim 1992’de Chelsea’yi 2-1 ve Şubat 2020’de Crystal Palace'ı 1-0 yendi. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla deplasmanından üç puanla dönen Arsenal’in önemli eksiği Gabriel Jesus, takımın fark yaratanı. Arteta’nın takımı dokuz maçın altısını kazanırken 21 puan topladı, ligde yenilgisi bulunmayan iki takımdan biri. Takımın parlayanı Bukayo Saka, ligde çıktığı sekiz maçın yedisinde golü ve asisti bulunuyor…

Yazdan kalma bir Londra gününde Arsenal 4-3-3 dizilişinde, hocaları Arteta bir maçta daha kaleyi Raya’ya emanet etmiş, orta sahada Smith Rowe, Rice, Havertz, ileri uçta Saka, Nketiah, Martinelli. Misafir Sheffield United 4-4-2 dizilişinde, orta sahada McAtee, Norwood, Slimane, Costa, ileri uçta gol umutları Brewster ve Hamer. Luton Town’dan sonra 154 milyon Sterlinlik değeriyle ligin en mütevazı ikinci kadrosu, haliyle elitler liginde işleri zor. İlk bölümde rakibi 2. bölgede karşılıyor United, sağda Saka’ya yakın oynayan Thomas. İlk 10 dakikada Arsenal’in topa sahip olma oranı yüzde 82 ama kalabalık savunma karşısında pozisyon üretemiyorlar. 11’de soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Arsenal, tempo olarak yavaş, final paslarında aceleci. 15’te United atağında Hamer uzaklardan deniyor rakip kaleyi, 7 golle Bournemouth’tan sonra en az gole sahip takım. 25. dakikaya gelindiğinde takımının temposundan ve anlamsız pas trafiğinden hoşnutsuz ev sahibi tribünler, o dakikaya kadar United rakibe pozisyon vermiyor. Tempoyu yükseltip etkili paslaştıkları 28’de golü buluyorlar, Havertz, Saka paslaşmasının devamında Rice ceza sahasına enfes kesiyor, Nketiah’a ilk dokunuşta topu önüne alıp kaleci Foderingham’ın yanından topu ağlara gönderiyor. Gol canlandırıyor tribünleri, United geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor. 33’te Slimane’nin rakip savunma arkasında pasında Hamer geç kalıyor, misafir takım gol yollarında çok etkisiz. 36’da soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal, o dakikaya kadar rakip kaleyi sadece iki kez yokluyorlar. 40’da Martinelli’nin sol üst köşeye giden vuruşunu mükemmel çıkartıyor Foderingham, Arsenal’in golden sonra ilk etkili atağı. Akabinde arka arkaya kullandıkları iki kornerden sonuç alamıyorlar, topa yüzde 67 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi dört kez yokladıkları üç dakika uzatılan devre tek gollü üstünlükleriyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye 3. bölgede baskıyla başlıyor United, ancak takım halinde yapamadıkları için etkisizler. 50’de Saka ile sağdan kullandığı kornerde ikinci golü buluyor Arsenal, Foderingham topa sahip olamıyor, yakın mesafeden dönerek üst sağ köşeye gönderiyor Nketiah, pozisyonda topu uzaklaştıramayan kaleci hatalı. Akabinde Arsenal’de Martinelli’nin sakatlığı nedeniyle kısa süreliğine duruyor oyun, 11 numara sahaya dönüyor. 58’de maçın ve muhtemel haftanın en güzel golü, Smith-Rowe’un asistinde Nketiah ceza sahası dışından sol üst köşeye füze gönderiyor 14 numara, 58 dakikada gelen hat-trick, Premier Lig’de ilk kez bir maçta üç gol sevinci. 59’da United’da iki değişiklik, orta sahada Slimane ve forvette Brewster yerlerini Osborn ve Archer’a bırakıyor. 60’ta United’da sarı kartı gören Osborn. 62’de Martinelli’nin pasında White’ın köşeye giden vuruşunda gole izin vermiyor Foderingham, üç dakika sonra White ve Martinelli yerlerini Tomiyasu ve Trossard’a bırakıyor. 70’te United’da sarı kartı gören savunmanın sağında Bogle. Sonrasında iki değişiklik, Fleck ve Baldock, McAtee ve Bogle’ın yerlerine sahada. 75’te Arsenal’de Saka ve Smith-Rowe alkışlar arasında yerlerini Nelson ve Vieira’ya bırakıyor. 76’da Arsenal atağında Tomiyasu uzaklardan deniyor rakip kaleyi, beş dakika sonra Nketiah’ın rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyona penaltı kararı çıkmıyor. Karar doğru. 85’te Arsenal atağında Vieira rakip ceza sahasında Norwood’un müdahalesi sonrası yerde kalıyor, uzun bekleyişten sonra bu kez VAR’dan penaltı kararı çıkıyor, Vieira kaçırmıyor, Arsenal farkı dörde çıkartıyor. 10 dakika uzatılan maçta 90+6’da sağdan kullanılan kornerde Tomiyasu ile bir gol daha buluyor, United dağılıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca zayıf rakibi karşısında antrenman havasında geçen maçı 60.153 taraftarın şahitliğinde 5-0 kazanan Arsenal 2. sıradaki yerini koruyor. Maçtan sonra Mikel Arteta, Arsenal akademisinden yetişen bir futbolcunun ligde hat-trick yapmasının gurur verici olduğunu, gelecekte oyuncudan benzer performansları beklediğini dile getiriyor. Sheffield United’a gelince, 10 maçta bir puan, kurtuluşları asrın futbol mucizesi olur. Maçın adamı üç golün sahibi Eddie Nketiah...