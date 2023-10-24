Premier Lig Seyir Defteri: Arsenal’in son bölümde nefes kesen dönüşü

Gazze’de yaşanan insanlık dışı gelişmelere dair naçizane birkaç kelamla başlayalım yazıya, malum adına futbol dediğin güzel oyun hayatın parçası, hayata dair de yazmak gerek… Önce şu konuda anlaşalım: Filistin halkının haklı davasında çözüm Hamas değil, Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Filistin, davasında sonuna kadar haklıdır, bağımsız Filistin devleti elbette kurulmalıdır ama çözüm Hamas değildir. İsrail, arkasında ABD ve İngiltere gibi güçleri almış, orantısız gücünü kullanmaktan kaçınmayan zalim bir devlet. Velhasıl İsrail savaş suçu işlemiştir ve eline koz geçtiği sürece işlemeye devam edecektir. Çözüm kanla silahla değil akıllı, bilgili, insancıl yaklaşımla gelir. Meseleye dinsel olarak değil insani yaklaşmak gerek.

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Dönelim futbola... Yağmurlu, kasvetli bir Londra gününde ligde zirve ortağı Arsenal, sezona kötü başlayan, son iki maçta altı puan kazanan Chelsea deplasmanında. Arsenal ligde yenilgisi olmayan iki takımdan biri, rakibine karşı son sezonlarda ezici üstünlüğü var, son yedi maçın altısını kazandılar. Bu sezon altı lig galibiyeti ve iki beraberlik, attıkları 16 gol ve yedikleri altı gol, 2003-04 sezonunu yenilgisiz kapatmış takımın ilk sekiz maçlık performansına eşit, o sezon dokuzuncu maçta Highbury’de Chelsea'ye karşı 2-1 kazandıklarını hatırlatalım. Arteta’nın takımı son 15 Londra derbisinde yenilmezken 11 maçta sahadan galip ayrıldı. Ev sahibi Chelsea 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Gallagher, Caicedo, Fernandez, ileri uçta Palmer, Mudryk, Sterling. Misafir Arsenal aynı dizilişte, orta sahada Odegaard, Jorginho, Rice, ileri uçta Saka, Jesus, Martinelli. Hocaları Arteta bir maçta daha kalede Raya’yı tercih etmiş. Böyle giderse, ara transferde kaleci arayan kulüpler Ramsdale için Arsenal’un kapısını çalacaktır muhtemel.

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İlk bölümde rakibe 3. bölgede baskı yapıyor Arsenal, henüz 2. dakikada net fırsatı harcıyor Chelsea, Sterling’in sağdan başlattığı atakta rakip savunmadan kaptıkları topta Fernandez müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor. 7’de Arsenal’de Jesus’un sakatlığı nedeniyle kısa süreliğine duruyor maç, pozisyonda Chelsea forveti Palmer rakibine sert hareketi sonucu sarı kartı gören oyuncu. Üç dakika sonra Arsenal’de sarı kartı gören Zinchenko. 15. dakikada iki dakika öncesindeki Chelsea atağındaki penaltı pozisyonu için VAR’a gidiyor orta hakem Kavanagh, penaltıyı sol köşeden gole çeviren Palmer. Pozisyonda Arsenal savunmasında Saliba’nın kolu açık, karar doğru, ancak karardaki gecikmeyi anlamak zor. İlk 15 dakikada rakip kaleyi dört kez yoklayan Chelsea daha etkili takım, 20’de gole yaklaşıyor Arsenal, Zinchenko’nun savunma arkasına pasında sağ çaprazdan Rice’ın yerden vuruşu az farkla dışarda. Geriye düştükten sonra 3. bölgede kalabalık misafir takım, 22’de sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. 27’de Arsenal atağında White’ın pasında Jesus’un dönerek vuruşu rakip savunmada Silva’dan dönüyor, ilerlemiş yaşına rağmen oyunu okuması, yerinde müdahaleleriyle öne çıkıyor 6 numara. 30’da Chelsea atağında Mudryk’in başlattığı pozisyonda Gallagher’ın pasında Palmer’ın sağ köşeye vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor Chelsea tribünleri, 20 numara savunma arkası koşullarıyla takımın gole yakın oyuncusu. İlk 30 dakikada topa yüzde 65 oranında sahip Arsenal ama rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 30’dan sonra iki takım da orta sahada gereksiz top kayıpları yapıyor, topun rakipte olduğu anlarda Chelsea iki blok halinde savunmada. Devrenin bitimine yakın Chelsea’de sarı kartı gören Silva. Arsenal’in oyun kurucusu Odegaard’ın etkisiz oynadığı, Chelsea’nin topa yüzde 37 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yokladığı iki dakika uzatılan devre ev sahibi takımın tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

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2. devrenin başında Arsenal savunmasının solunda Zinchenko yerini Tomiyasu’ya bırakıyor. 48’de haftanın en güzel gollerinden biri geliyor, Chelsea’nin soldan geliştirdiği atakta Mudryk çaprazdan aşırtma vuruşla kaleci Raya’nın üzerinden topu ağlara gönderiyor, pozisyonda önde yakalanan kaleci hatalı. 2-0’dan sonra baskıyı artıyor Arsenal, dakika 53-56 arasında arka arkaya kullandıkları üç kornerden sonuç alamıyorlar, takımın gole en yakın oyuncusu sağda Saka. 59’da net fırsattan yararlanamıyor Chelsea, Arsenal kalesinde Raya’nın kaptırdığı topta Palmer vurmakta geç kalınca pozisyon kaçıyor. Arsenal kalecisi topla oynamayı sevenlerden, ancak son maçlarda yaptığı hatalar Arteta’yı düşündürüyordur muhtemel. 60’ta Arsenal’in kullandığı kornerde Chelsea kalesinde Sanchez’in Tomiyasu’ya müdahalesine penaltı kararı çıkmıyor, pozisyon tartışmaya açık. 66’da Chelsea’de Mudyrk’in yerini Jakson alıyor. Akabinde Arsenal’de Jesus ve Jorginho yerlerini Nketiah ve Smith-Rowe’a bırakıyor. Takımın 70. dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruşunun olmayışı maçtaki kısırlığının özeti. Arsenal hücumda etkisiz, ev sahibi takım savunmada rahat. Geride topla çok oynadıkları anlarda rakibin ön alan baskısı etkili oluyor, Chelsea’de 71’de sarı kartı gören Cucurella. 78’de farkı bire indiriyor Arsenal, kaleci Sanchez’in hatalı pasında Rice uzaklardan gelişine vuruyor, top soldan ağlara giderken kalecisinin hatasına hayıflanıyor kenarda hocası Pochettino. 79’da Arsenal’de Trossard ve Havertz, Odegaard ve Martinelli’nin yerlerine sahada. Akabinde Chelsea’de Palmer ve Sterling yerlerini Madueke ve James’e bırakıyor. 84’te beraberliği yakalıyor misafir takım, Saka sağdan savunma arkasına enfes kesiyor, arka direkte dokunan Trossard. Arsenal 80’e kadar etkisiz oynadığı maçta altı dakikada bulduğu iki golle beraberliği yakalıyor. 89’da Arsenal’de sarı kartı gören Saka. 7 dakika uzatılan maçta iki takım da galibiyet golü için yükleniyor ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca 39.723 taraftarın şahitliğinde 2-2’lik skorla takımlar puanları paylaşıyor. Maçın adamı, Arsenal’de geri dönüşü başlatan Declan Rice.