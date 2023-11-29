Premier Lig Seyir Defteri: Aston Villa, sezonun yükseleni

Uzaklardan…

Madem Tottenham maçı, Harry Kane’e selam çakarak başlayalım yazıya. Milli maç arasından sonra yaz transferinde katıldığı yeni takımı Bayern Münih onun golüyle Cologne deplasmanında kazanıp Bundesliga’da liderliğe yükseliyor, 9 numara 12 lig maçında 18. golünü kaydederken Bundesliga tarihinde sezonda 18 gole ulaşan ilk İngiliz oluyordu. Geçenlerde futbol sohbetinde eski toprak Tottenham sevdalısı, “Nice önemli oyuncular geldi geçti kulüpten, Paul Gascoigne, Glenn Hoddle, Gareth Bale… Ama hiçbir ayrılık bu kadar acıtmadı, o görkemli stat onsuz çok boş” diyordu. Onun vedası Tottenham sevdalıları adına şairin dizeleri misali: “Herkesin bir umudu vardır, bir savaşı, bir kaybedişi, bir acısı, bir yalnızlığı, bir hüznü… Çünkü herkesin bir gideni vardır… İçinden bir türlü uğurlayamadığı…”

Milli maç arasından sonra, ligde son iki maçını kaybeden Tottenham evinde sezonun yükseleni Aston Villa karşısında. Geçen sezon ligde oynadıkları iki maçı da kazanan Aston Villa 1994’ten 96’ya kadar olan dört maçlık serinin ardından rakibe karşı ikinci kez üst üste üç Premier Lig maçı kazanabilmek için sahada. Ev sahibi takımın başında, Villa’ya karşı oynadığı önceki dört lig maçının her birinde farklı bir teknik direktör vardı: Mauricio Pochettino, Ryan Mason, Nuno ve Antonio Conte. Ange Postecoglou son sezonlarda Villa karşısında sahaya çıkan beşinci teknik direktör, Tottenham’da değişen zamanların göstergesi. Unai Emery liderliğinde yükselişe geçen Villa, 2023 senesinde 1998’de kırılan 21 Premier Lig galibiyetiyle kulüp rekorunu egale etti. En son 1980’de 22 lig maçı kazanmışlardı. Eylül ayındaki milli aradan bu yana sekiz lig maçından aldıkları 19 puan, ligdeki en yüksek puan toplamı, haliyle ligde ilk dördü zorluyorlar. Ancak deplasman karneleri düşündürücü, evlerinden ırak son 10 maçın sadece ikisini kazanabildiler…

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Bentancur, Lo Celso, ileri uçta Gil, Kulusevski, Johnson, önlerinde golcüleri Son Heung-min. Misafir Aston Villa 4-4-2 dizilişinde, orta sahada Cash, Kamara, Luiz, McGinn, ileri uçta Diaby, Watkins. Henüz ilk dakikada soldan etkili geliyor Villa, McGinn’in ortasına rakipten önce müdahale ediyor Tottenham savunması. Akabinde 3. dakikada iki net fırsattan yararlanamıyor Tottenham, önce Udogie, Villa kalecisi Martienez ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda gol vuruşunu yapamıyor, sonrasında Kulusevski yakın mesafeden topu direğe nişanlıyor. İki takımın da ofansif oynadığı dakikalarda bu kez gole yaklaşan Villa oluyor, soldan Digne’nin kullandığı duran topta Torres’in demarke pozisyonda kafa vuruşu isabetsiz, net gol fırsatı. İlk 15 dakikada topa yüzde 63 oranında sahip Tottenham rakip kaleyi beş kez yokluyor, Villa savunmasının solunda Digne rakip ataklarda yalnız kalıyor. Villa’nın baskıdan bunaldığı dakikalarda arka arkaya net fırsatları harcıyor Tottenham, 20’de Gill soldan ortalıyor, Son müsait pozisyonda dokunamıyor. 22’de aradıkları, hak ettikleri golü buluyorlar, sağdan kullanılan kornerde Lo Celso’nun vuruşu savunmaya çarpıp ağlara giderken ev sahibi tribünler yıkılıyor. İki dakika sonra Villa atağında Digne’nin soldan ortasında Watkins topu kafayla ağlara gönderiyor ama uzun VAR incelemesi sonunda pozisyona ofsayt kararı çıkıyor, gol geçersiz. 27’de Villa’da sarı kartı gören Cash. 32’de Tottenham orta sahasında sakatlanan Bentancur’un yerine Hojbjerg sahada. Uzun sakatlıktan sonra sahalara dönen Uruguaylı adına bahtsız zamanlar. 38’de Villa’da sarı kartı gören Kamara. Tottenham’ın sol kanadında 11 numaralı Gil çabukluğuyla rakip savunmayı zorluyor. 40’ta Villa’da sarı kartı gören McGinn, misafir takım ilk devrede savunmada dağınık, orta sahada oyun disiplininden uzak. Tottenham’ın topa yüzde 63 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yokladığı altı dakika uzatılan devrenin son dakikasında beraberliği yakalıyor Villa, sağdan kullanılan duran topta ön direkte kafayı vuran Torres, bu kez VAR’dan gol kararı çıkarken devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında Aston Villa’da iki değişiklik, orta sahanın sağında Cash’in yerine Bailey, ileri uçta Diaby’nin yerlerini Tielemans alıyor. Devreye baskılı başlıyor Tottenham, 49’da sağdan arka arkaya kullandıkları iki kornerden sonuç alamıyorlar. 51’de Tottenham adına şans anı, Villa atağında McGinn’in pasında Bailey’nin vuruşunu Tottenham kalesinde Vicario elinden kaçırıyor, direkler gole izin vermiyor. 54’te Villa’nın soldan kullandığı kornerin devamında savunmada eksik yakalanıyor misafir takım, Kulusevski ile Son paslaşmasının devamında yakın mesafeden topa dokunamıyor Johnson, Tottenham adına net gol fırsatı. İki takımın da orta sahayı çabuk geçtiği dakikalarda golü bulan Villa oluyor, 61’de Tielemans’ın pasında Watkins yerden vuruşla topu sağ alt köşeden ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Tottenham savunması merkezde adam paylaşımında hatalı. Ev sahibi takım ataklarda savunmasını orta sahaya kadar çıkartırken geride büyük boşluklar bırakıyor. 68’de soldan kullandıkları kornerde Davies’in kafa vuruşuyla gole yaklaşıyorlar, baskısına rağmen geride taktiksel savunma zaafları aşikar. 69’da Villa’nın kullandığı duran topta Luiz’in vuruşunu kornere çeliyor Vicario, sonrasında Tottenham’da sahanın iyilerinden Gil’in yerine Skipp sahada. 74’te Tottenham atağında Kulusevski’nin sağdan götürüp vurduğu topta Martinez gole izin vermiyor, Arjantinli kaleci sahanın iyilerinden. 81’de savunmada yine eksik yakalanıyor Tottenham, Kamara’nın vuruşunda gole izin vermiyor Vicario, akabinde Villa’da sarı kartı gören Watkins. 86’da Tottenham’da Lo Celso’nun yerine Veliz sahada. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 61.679 taraftarın şahitliğinde Tottenham deplasmanında geriden gelip iki golle kazanan Villa Liverpool’un arkasından dördüncü sıraya yükseliyor. Tottenham’ın ofansif oyun felsefesini izlemek keyifli ama her maçta aynı taktiksel yerleşim rakiplere fırsat veriyor. Ligde son üç maçtan puan çıkartamadılar, gelecek maçta Manchester City’e konuk olacaklar. İyi başladıkları sezonda düşüşü durdurmak için taktiksel değişim şart. Maçın adamı Aston Villa’nın golcüsü Ollie Watkins.