Premier Lig Seyir Defteri: Aston Villa, Watkins farkı

Baharı çağıran ılık bir Londra gününde Premier Lig’de son maçların düşüşteki takımı Aston Villa, Fulham deplasmanında. Federasyon Kupası’nda evinde Chelsea’ye yenilip kupaya havlu atan bordo mavililer sonrasında ligde Manchester United’a 3 puanı bırakırken son 5 maçında 8 puan kaybedip 5’inci sıraya düşmüştü. Fulham ligin zor deplasmanlarından, evlerinde son 9 lig maçının 6’sını kazandılar (1B, 2M), bu galibiyetlerin 5’inde 3 veya daha fazla gol buldular. Bu sezon iç sahadaki 7 lig maçının tamamını gol atarak kazanan takım geçen sezon iç sahadaki 15 maçta gol atmış ama sadece 8’ini kazanabilmişti (4B 3M). Ancak Aston Villa’nın Londra deplasmanlarında bahtı açık, başkentte son 9 lig maçını kazanırken bu seride Fulham’ı 2 kez mağlup ettiler. Premier Lig’de Mart 2019 ile Haziran 2020 arasında Londra takımlarına karşı art arda 10 galibiyet alan tek takımın Liverpool olduğunu, o sürede 11 maçlık seri yakaladığını hatırlatalım. Teknik direktörleri Unai Emery takımın başında 50’nci lig maçında; 49 maçtan 29’unu kazanırken, 8’inde beraberlik aldı, 12’sini kaybetti…

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Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Palhinha, Cairney, ileri uçta Cordova-Reid, Pereira, Willian, önlerinde son 2 maçta 3 gol kaydeden gol umutları Muniz. Misafir Villa aynı dizilişte, orta sahada Tielemans, Luiz, ileri uçta Bailey, McGinn, Ramsey, önlerinde gol krallığı sıralamasında 11 golle 5’inci sıradaki golcüleri Watkins. İlk bölümde oyunu geriden kuran rakibi 2’nci bölgede karşılıyor Villa, henüz 2’nci dakikada Watkins topu ağlara gönderiyor ama pozisyon açık ofsayt. İlk 15 dakikada topa yüzde 67 oranında sahip misafir takım. 20’de sağdan Cairney ile kullandığı duran topta Ream ile golü buluyor Fulham, ancak VAR incelemesinde pozisyon ofsayt ve gol geçersiz. 23’te öne geçiyor Villa, Fulham savunmasının uzaklaştıramadığı topta Watkins sağ çaprazdan dönerek uzak köşeye yerden vuruyor, pozisyonda Fulham savunması rakibe markajda hatalı. 33’te Villa orta sahasında sarı kartı gören McGinn. Akabinde Watkins’in sakatlığı nedeniyle duruyor maç, sonrasında sahaya dönüyor 11 numara. 41’de sağdan kullandığı kornerde arka direkte Moreno’nun kafa vuruşuyla topu 3’üncü kez rakip ağlara gönderiyor Villa, uzun süren VAR incelemesi sonucu ofsayt kararı çıkıyor, gol geçersiz. Villa’nın topa yüzde 52 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 6 kez yokladığı 7 dakika uzatılan devrenin son dakikasında net golü kaçırıyor misafir takım, Watkins’in pasında Ramsey karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fulham kalesinde Leno’yu geçemiyor. Devre Villa’nın tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

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2’nci devrenin başında Fulham’da sakatlanan Willian yerini Iwobi’ye bırakıyor. 60’ta fark ikiye çıkıyor, rakip savunmada geniş boşlukların oluştuğu pozisyonda Tielemans’ın enfes pasını sert vuruşla sağ köşeye gönderen Watkins, deplasman tribünü yıkılıyor. 61’de sağdan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Villa, akabinde farkı bire indiriyor Fulham, 63’te Robinson’un soldan ortasında rakip savunmadan önce davranan Muniz yerden vuruşla topu ağlara gönderiyor, 19 numaranın çabukluğu ve fırsatçılığı golün getiren etkenlerden, pozisyonda kaleci Martinez ve Lenglet hatalı. 74’te Villa’da sarı kartı gören Moreno. 75’te Fulham’da iki değişiklik, savunmada Ream’in yerine Bassey, ileri uçta Pereira’nın yerine Traore sahada. 81’de Villa’da Bailey ve Moreno yerlerini Diaby ve Digne’ye bırakıyor. 86’da Fulham’da sarı kartı gören Palhinha, Manchester United deplasmanında cezalı duruma düşüyor. 89’da yerini Lukic’e bırakıyor 28 numara, akabinde sarı kartı görüyor Lukic. 90’da maçın kırılma anı, Fulham atağında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Martinez’e nişanlıyor Traore, takımı adına net gol pozisyonu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 24.401 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanıp 4’lüğe yükseliyor Aston Villa. İki takım arasındaki fark Ollie Watkins kanımca, son 10 maçında iki gol kaydeden santrafor bu maçta iki gol kaydederken tüm kupalarda 19 gol buldu. Fulham’ın ihtiyacı olan Watkins gibi üretken, bitirici forvet, mücadele olarak iyiler ama takımda skora etki edecek oyuncu eksikliği aşikâr. Maç sonu basın toplantısında Fulham’ın hocası Marco Silva son bölümde beraberliği yakalama adına yüklendiklerini, fırsatlar kaçırdıklarını, kalelerinde gördükleri savunma hatasıyla gelen gollerin skoru belirlediğini, maçın beş dakikadan fazla uzaması gerektiğini, maç sonunda saha kenarı hakemine düşüncesini ilettiğini dile getiriyor.