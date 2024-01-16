Premier Lig Seyir Defteri: Batı Londra derbisinde kazanan Chelsea

Yaşı yetenler hatırlar, 1974 Dünya Kupası’nın yıldızıydı 5 numaraların en şahanesi. Top ayağına yakışırdı, topla buluştuğunda hep zamanı vardı, iyi topçuların özelliğidir, zaman ve alan yaratmakta ustadırlar. Tempoyu ayarlar, oyunu dilediği şekilde yönlendirirdi, naçizane görüşüm futbolun gelmiş geçmiş en iyi ön liberosuydu. 2021’in yazında aramızdan ayrılmış, takım arkadaşı Gerd Muller “Hiç kimse Franz'ı geçemedi” demiş vakti zamanında. Dönemin önemli oyuncularından Osvaldo (Ossie) Ardiles şöyle tanımlamış ustayı: “Çok zarif oyuncuydu, oyunu onun kadar iyi okuyanı görmedim, orta sahada ve savunmada da oynayabilecek kadar yetenekliydi, savunmayla orta saha arasındaki güvenilir bağlantıydı, büyük liderdi, soyunma odasında her teknik direktörün görmek isteyeceği özelliklere sahipti.” Hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası’nı kazanan üç futbol sevdalısından biri olarak yazıldı futbol tarihine (diğerleri Mario Zagallo, Didier Deschamp). Velhasıl bir nesle futbolu sevdiren adamdı Franz Beckenbauer. Önce Zagallo, sonra Beckenbauer 2024’ün başında vefat etti. Huzur içinde yat Der Kaiser...

Dönelim Premier Lig’e, kısmi devre arası molasının başladığı Ocak soğuğunda Chelsea’nin Stamford Bridge Stadı’nda Batı Londra derbisi, sezonun hüsran takımı Chelsea, enfes mahallenin siyah beyazı Fulham karşısında. Ada futbolunun kesintiye uğramış derbilerinden, 1986-2001 arasında Chelsea-Fulham derbisine hasret kalmış iki takımın sevdalıları, malum farklı liglerin takımları. Son sezonlarda Chelsea’nin rakibine karşı ezici üstünlüğü bulunuyor, Fulham ligde rakibine karşı son 23 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi; geçen yıl 12 Ocak’ta evinde 2-1’lik skorla, o sürede 14 mağlubiyeti var. Ancak Chelsea sevdalıları kötü gidiş karşısında hoşnutsuz, 2023’te ligde 43 maçın yalnızca 12’sini kazandılar (12B, 19M), 1995’ten bu yana bir takvim yılında elde ettikleri en az galibiyet sayısı. Fulham deplasmanların kayıp takımı, evlerinden ırak son dört maçı kaybettiler ve her maçta en az üç gol yediler.

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Ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Caicedo, Fernandez, ileri uçta Sterling, Palmer, Gallagher, önlerinde gol umutları Broja. Misafir Fulham aynı dizilişte, orta sahada Palhinha, Cairney, ileri uçta Wilson, Pereira, Willian, önlerinde golcüleri Jimenez. Maça 3. bölgede baskıyla başlıyor Fulham, henüz 2. dakikada soldan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Chelsea, forvet hattında Nkunku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Savunmada 6 numaralı Thiago Silva kulüp tarihin en yaşlı oyuncusu, haliyle çabuk forvetler karşısında ağır kalıyor. Fulham ilk bölümde rakip savunma arkasına uzun paslarla pozisyon üretme çabasında. 10’dan sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor Chelsea, Fulham sahasından çıkmakta zorlanıyor. 16’da Chelsea atağında Fernandez müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, yabana atılmayacak transfer ücreti karşılığında 2023 Ocak transferinde takıma katılan 22 yaşındaki Arjantinli bekleneni veremeyenlerden. 21’de Chelsea atağında Fernandez’in soldan ortasında Broja’nın kafa vuruşu isabetsiz, topa yüzde 62 oranında sahip ev sahibi ama son vuruşlarda etkisiz. 25’te soldan kullandıkları kornerde top Fulham kalesinde Leno’da kalıyor. Akabinde gole yaklaşıyor Fulham, Willian’ın soldan başlattığı atakta Robinson’nun ortasını uzak direkte köşeye gönderen Wilson, Chelsea kalesinde Petrovic gole izin vermiyor. 36’da soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Fulham, o dakikaya kadar rakip kaleyi sadece bir kez buluyor misafir takım. 38’de Chelsea’de sarı kartı gören savunmada Gusto, Willian’a sert müdahalesi kırmızıya yakın. Devrenin uzatma dakikalarında penaltı kazanıyor Chelsea, Diop’un ceza sahasında Sterling’e müdahalesiyle kazanılan penaltıyı gole çeviren Palmer. Chelsea’nin topa yüzde 61 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 9 kez yoklayıp, iki kez bulduğu devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de soldan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor Fulham, akabinde sarı kartı gören Wilson. Üç dakika sonra Palmer’ın vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Chelsea, 20 numara takımın gole yakın oyuncusu. 53’te ikinci gole yaklaşıyorlar, soldan Palmer’ın ortasında Sterling’in kafa vuruşu direklere takılıyor, pozisyon ofsaytta yakın. 57’de sağdan kullandığı kornerde pozisyon üretemiyor Chelsea, oyun olarak üstünler ama 3. bölgede etkisizler. 58’de Wilson’a sert müdahalesi sonrası sarı kartı gören Fernandez. 63’te Fulham’da Wilson ve Tete’nin yerlerini Castagne ve Cordova-Reid alıyor. Akabinde Chelsea’de o dakikaya kadar varlık gösteremeyen Broja’nın yerine Madueke sahada. 72’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Chelsea, mavili takım duran toplardan gol çıkartamıyor. 73’te beraberliğe yaklaşıyor Fulham, Robinson’nun soldan ortasında Jimenez’in sol köşeye yerden vuruşunu uzanarak çıkartıyor Petrovic, maçın muhtemel kırılma anı. Akabinde Chelsea’de sarı kartı gören Caicedo. 76’da Chelsea’de Sterling’in yerine Chilwell sahada. İki dakika sonra savunmada sarı kartı gören Silva. 81’de 6. kornerinde pozisyon üretemiyor Chelsea, akabinde Fulham’da Pereira’nın yerine Muniz, Palhinha’nın yerine Susic sahada.

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87’de Fulham’ın kullandığı duran topta Willian isabetsiz vuruyor, takımın gol yollarında bariz sıkıntısı var. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea ilk devrede bulduğu golle kazanıp 8. sıraya yükseliyor. Maçın kırılma anı olan 39. dakikada hakem Anthony Taylor, Chelsea defans oyuncusu Malo Gusto'yu 39. dakikada sarı kart yerine oyundan ihraç etseydi maçın sonucu farklı olabilirdi. Chelsea’nin 977 milyon sterlinlik kadro değerine karşı Fulham’ın kadro değeri 313 milyon sterlin, mücadele olarak iyiler ama son beş maçın dördünde sahadan puansız ayrıldılar. Küme düşme potasının sekiz puan üzerindeler, ara transferde takıma takviye yapacaklardır sanırım. Maçtan sonra Fulham’ın hocası Marco Silva, “Gusto'nun 39’da kırmızı kart görmesi gerektiğini, VAR kararlarındaki tutarsızlığın bu maçta bir kez daha kendini gösterdiğini, o pozisyonun maçın kırılma anı olduğunu” dile getiriyor. Chelsea’nin hocası Mauricio Pochettino da Silva’ya katıldığını, pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini vurguluyor. Maçın adamı Chelsea’ye üç puanı attığı tek golle getiren Cole Palmer.