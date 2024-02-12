Premier Lig Seyir Defteri: Brighton & Hove Albion, martı hüznü

2023-24 sezonunda, Ada futbolunda 122. yaşını kutluyor Brighton & Hove Albion, İngiltere’nin güneydoğusunda East Sussex bölgesinin 274 bin nüfuslu enfes sahil şehrinin mavi beyaz martıları, namı-diğer “Seagulls”... 2016-17 sezonunu Championhip’te ikinci sırada tamamlayarak Premier Lig’e yükselmiş, 34 yıllık aradan sonra ülke futbolunun en üst liginde adını duyurmuştu. 2022-23 sezonunu elitler liginde altıncı sırada tamamlayarak kulüp tarihinin en iyi derecesini elde ederken, UEFA Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandılar; köklü tarihlerinde ilk kez Avrupa arenalarında boy gösterdiklerini hatırlatalım. Bu yazının yazıldığı saatlerde ligde 8’inci sırada yer alan takımın Tottenham Hotspur deplasmanı vesilesiyle hal ve gidişine naçizane bir bakış…

Londra’da, aydınlık bir şubat gününde son 5 maçından 8 puan çıkaran Brighton, zorlu Tottenham deplasmanında. Tottenham rakibine karşı son 7 iç saha maçının 6’sını kazandı; tek yenilgisi Nisan 2022’de tek gollü skorla. Roberto De Zerbi’nin takımı aralık ayında Amex Stadı’nda 4-2 kazanarak Tottenham’a karşı ilk kez bir maçta 4 gol attı. Takımın göze batanı Joao Pedro, tüm kupalarda son 7 maçta 8 golü var; gol serisi aralık ayında Tottenham’a karşı alınan 2 penaltıyla başladı. Brezilyalı golcü bu sezon tüm kupalarda 19 golle Erling Haaland’la birlikte gol krallığı sıralamasında zirvede. Ancak Brighton bu sezon deplasmanlarda kayıp, evinden ırak son 9 maçta sadece 1 galibiyet alırken kalelerinde 21 gol gördüler (3B, 5M). Ev sahibi Tottenham ligde üst üste 35 maçta gol atarak ligdeki en uzun seriye sahip ve tüm zamanların 4üncü en uzun galibiyet serisine sahip takımı, haliyle onların bol gollü maçlarını izlemesi keyifli.

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4-3-3 dizilişinde başlıyorlar maça, orta sahada Sarr, Bentancur, Maddison, ileri uçta Kulusevski, Richarlison, Werner. Güney Kore’nin Asya Kupası’ndan elenmesiyle kupaya erken veda eden Son yedek kulübesinde. Misafir Brighton aynı dizilişte, orta sahada Gross, Gilmour, Lallana, ileri uçta Buonanotte, Welbeck, Mitoma. İlk bölümde rakibi 2’nci bölgede karşılıyor Brighton. 11’de soldan kullandığı ikinci kornerde pozisyon üretemiyor Brighton, akabinde 16’da rakip ceza sahasında Wellbeck, Van de Ven’in müdahalesi sonucu yerde kalıyor, pozisyon net penaltı. Penaltıyı sol köşeden gole çeviren duran topların ustası Gross, misafir takım daha iyi başladığı maçta öne geçiyor. 25’te Tottenham savunmasında Romero’nun gereksiz sertlikte Lallana’ya müdahalesi sonucu bir süre duruyor oyun, Arjantinli savunmacı karta yakın oyunculardan. 35’te Tottenham’da sarı kartı gören Maddison. Devrenin son bölümünde gol için yükleniyorlar ancak final paslarında telaşlılar, 41’de sağdan kullandıkları dördüncü kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. Brighton’un topa yüzde 50 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 4 kez yokladığı 6 dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de Maddison’un kullandığı duran topta gole izin vermiyor Steele, 33 yaşındaki 1.88’lik İngiliz kaleci 2018’den beri Brighton’un kalesini koruyor. İlk devrede olduğu gibi savunmadan çıkarken top kayıpları yapıyor Tottenham, ev sahibi tribünler sahadaki futboldan ve skordan hoşnutsuz. 57’de Brighton’da Lallana yerini Fati’ye bırakıyor. 61’de aradığı golü buluyor Tottenham, Kulusevski’nin savunma arkasına pasında Richarlison’un vuruşu rakip savunmada Dunk’tan dönüyor, sağ çaprazdan tamamlayan Sarr, gol sevincini abartınca sarı kartı görüyor 29 numara. Sonrasında Romero yerini takımın golcüsü Son’a bırakıyor, aynı dakikada Tottenham’da Kulusevski ve Werner’in yerlerini Johnson ve Bissouma alıyor. 65’te Brighton’da sarı kartı gören Buonanotte. Aynı dakikada Son’un enfes pasında Johnson’un yerden vuruşu kaleci Steel’de kalıyor, Tottenham tempoyu artırdığı bölümde gole yakın. 76’da net golü kaçırıyor Brighton, soldan çizgiye inen Mitoma’nın kestiği topta uzak köşeye isabetsiz vuruyor Fati, maçın muhtemel kırılma anlarından. Tottenham’ın tempoyu düşürdüğü dakikalarda 3. bölgeye kalabalık çıkıyor misafir takım, 78’de Buonanotte’nin gollük vuruşu rakip savunmadan dönüyor. 83’te Brighton’da Wellbeck yerini Veltman’a bırakıyor. Sonrasında baskıyı yeniden artırıyor Tottenham, 88’de Brighton’da sarı kartı gören savunmanın merkezinde Dunk. Altı dakika uzatılan maçta galibiyet golünü 90+6’da buluyor Tottenham, Brighton savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Son soldan arka direğe kesiyor, yakın mesafeden topu ağlara gönderen Johnson, ev sahibi tribünler yıkılıyor. Tottenham son anda bulduğu golle 61.445 taraftarın şahitliğinde üç puanı kaparken Brighton iyi oynadığı maçta, bilhassa son bölümde bulduğu pozisyonları gole çevirememenin bedelini ağır ödüyor. Bu sonuçla Tottenham, Aston Villa’nın bir puan önünde dördüncü sıraya yükseltirken, Brighton sekizinci sırada kalıyor. Maç sonu basın toplantısında yardımcı hoca Andrea Maldera son bölümde fırsatlar yakaladıklarını, oyuna üç santrafor sokmalarına rağmen ikinci golü bulamadıklarını, son anda yedikleri golle yıkıldıklarını, futbolun içinde bu gerçeğin de olduğunu dile getiriyor.