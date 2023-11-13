Premier Lig Seyir Defteri: Burnley FC, geldim defalarca, gittim defalarca

2022-23 sezonunu Championship’te 46 maçta topladığı 101 puanla şampiyon olarak tamamladı Burnley FC, Manchester’ın 30 kilometre kuzeyinde 73 bin nüfuslu kasabanın bordo mavisi. O sezon 21.944 kapasiteli mabetleri Turf Moor’da 23 maçta 19.953 taraftar ortalaması yakaladılar, yerleşkenin nüfusuna orantılı taraftar sayısında Ada futbolunda ilk sıradalar. Ada futbolunun dört profesyonel liginde şampiyonluk yaşamış üç takımdan biri (diğer ikisi Wolves ve Preston). Ülkenin asansör takımlarından, 1888’de lig futboluna girişlerinden günümüze on iki kez yükselip ve on iki kez küme düştüler, 2010’dan bu sezona kadar 3 kez düşme acısı yaşayan kulüp 4 sezonda terfi sevinci yaşadı. 257 milyon sterlinlik değeriyle ligin en mütevazı 3. kadrosu, bu sezon tüm kupalarda sekiz maçta forma giymiş golcüleri Lyle Foster, zihinsel sağlık sorununun yeniden ortaya çıkmasının ardından bir süre takımdan ayrı kalacak. Geçenlerde Güney Afrika radyo kanalı MSW’ye verdiği röportajda Ağustos 2021 ile Ocak 2023 arasında oynadığı Belçika takımı Westerlo’da geçirdiği zaman içinde yalnızlığa düştüğünü, futboldan geri kalan zamanlarda dairesinde tek başına geçirdiği zamanlarda büyük bir yalnızlık duygusu hissettiğimi fark ettiğini dile getiriyordu. Ne diyelim, onca kalabalıklar içinde yalnızlık çağımızın en büyük hastalığı, en kısa zamanda sağlığına kavuşup sahalara dönmesi dileğiyle…

Maça dönersek, yazdan kalma güneşli bir Londra gününde son beş maçta üç puan çıkaran Burnley ligde zirveye oynayan Arsenal deplasmanında. Burnley’nin Arsenal karşısında son 18 maçta tek galibiyeti Aralık 2020’de Emirates Stadı’nda 1-0’lık skorla, o maçların 13’ünde sahadan yenik ayrılırken 4 maçta puanları paylaştılar. Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Havertz, Jorginho, Rice, ileri uçta Saka, Trossard, Martinelli. Hocaları Arteta bir maçta daha kaleyi Raya’ya teslim etmiş, Ramsdale’in taliplileri ocak transferinde sıraya girecektir muhtemel. Misafir Burnley 4-4-2 dizilişinde, orta sahada Gudmundsson, Berge, Brownhill, Koleosho, ileri uçta Rodriguez, Amdouni ikilisi. İlk bölümde rakibe 3. bölgede baskı yapıyor sarı formalı Burnley, Arsenal top sahip olduğu anlarda sağda Saka ve Havertz ile pozisyon üretme çabasında. 6’da sağdan kullandığı maçın ilk kornerinde Gabriel’in kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor Arsenal, duran toplar önemli silahları. 8’de Burnley atağında Amdouni uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, Arsenal kalesinde Raya topu kornere çeliyor. Sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Burnley, ligin en az gol bulan takımı. Akabinde Arsenal sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor, Saka’nın karşısında Taylor savunmada ağır. İlk 15 dakikada Arsenal’in topa sahip olma oranı yüzde 64, ancak net gol fırsatı bulamıyorlar. Düşük tempoda oynayan takımlarını ateşlemeye çalışıyor ev sahibi tribünler, Gabriel Jesus’un yokluğunda 3. bölgede etkisizler. Baskıyı artırdığı dakikalarda, 20’de Saka’nın sol üst köşeye giden vuruşuyla gole yaklaşıyorlar, Burney kalesinde Trafford mükemmel reaksiyonla topu kornere çeliyor. İyi mücadelesine rağmen 3. bölgede çoğalamıyor Burnley, 28’de Rodríguez’in cılız kafa vuruşu Arsenal kalesinde Raya’da kalıyor. 30’da sağdan Saka ile kullandığı kornerde müsait pozisyonda kafayı isabetsiz vuruyor Havertz, Arsenal adına önemli gol fırsatı. Akabinde Burnley atağında rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Gudmundsson’un sağ köşeye giden vuruşunu uzanarak çıkartıyor Raya, kenarda hocaları Vincent Kompany kaçan fırsata hayıflanıyor. 36’da savunmadan çıkarken kaptırıyorlar, Havertz’in pasında Trossard’ın gollük vuruşunu köşeden çıkartıyor Trafford, devrenin son bölümünde Arsenal 3. bölgede kalabalık. Devrenin son dakikasında golü buluyorlar, Martinelli soldan getiriyor, Zinchenko’nun ortasında Saka’nın kafa vuruşunu yakın mesafeden ağlara gönderen Trossard, ancak golde direğe çarparak sağ kolundan sakatlanıyor 19 numara, Arsenal’in 2006 senesinde perdelerini açan Emirates Stadı’nda 1000. golü. Arsenal’in topa yüzde 69 oranında sahip olup rakip kaleyi 10 kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Burnley, Arsenal ilk devrede olduğu gibi rakibin baskısına rağmen oyunu geriden kuruyor. 50’de soldan kullandıkları kornerin devamında Trossard’ın ortasında rakibin müdahalesiyle yerde kalıyor Gabriel, penaltı kararı çıkmıyor, pozisyon tartışmaya açık. 54’te beraberliği yakalıyor Burnley, sağdan Koleosha’nın ortasında Brownhill’in vuruşu savunmada Gabriel’e çarpıp ağlarla buluşuyor, VAR incelemesinde gol geçerli. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, Arsenal’ın Trossard ile soldan kullandığı kornerde Trafford çizgiye çakılı kalınca savunmadan gelen Saliba yakın mesafeden topu kafayla ağlara gönderiyor. Pozisyon bariz kaleci hatası. 59’da Arsenal’de Vieira, Havertz’in yerine sahada. Yeniden öne geçtikten sonra üçüncü gol için baskıyı artırıyorlar, 63’te Trossard’ın kullandığı korner kaleci Trafford’da kalıyor. 65’te Burnley atağında takımın iyilerinden Koleosho uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, 19 yaşındaki Amerika doğumlu sol kanat İtalya Genç Milli Takımında forma giyiyor. 67’de soldan Trossard ile kullandığı kornerde Rice’ın vuruşuyla gole yaklaşıyor Arsenal, orta sahada Zinchenko oyun yön veren, atak yönünü ayarlayan oyuncuları. 74’te fark ikiye çıkıyor, Trossard’ın soldan kornerinde savunmanın uzaklaştıramadığı topu enfes vuruşla ağlara gönderen Zinchenko, 35 numara mükemmel oyununu golle taçlandırıyor. 81’de Arsenal’de Saka ve Trossard’ın yerlerini Nelson ve Nketiah’a alıyor. 83’te Arsenal’de kırmızı kartı gören Vieira, rakibe hareketi kasıtlı olmasa da sert ve tehlikeli, karar doğru. 85’te Burnley’de Odobert, sağ kanat beki Vitinho’nun yerini alıyor. Akabinde sağdan kullandıkları kornerde rakip kaleyi bulamıyorlar, gol yollarında etkisiz misafir takım. 89’da Arsenal’de sakatlanan Martinelli’nin yerine Kiwior sahada. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 60 bin taraftarın şahitliğinde 3-1 kazanan Arsenal maç fazlasıyla 2. sıraya yükseliyor. Burnley dört puanla 19. sırada kalıyor, ara transferde takıma etkili ofansif oyuncular katamazlarsa işleri zor. Onların hikâyesi Sezen Aksu’nun enfes şarkısı misali: “Geldim defalarca, gittim defalarca, kaç bahçe kuruttum bilmem, yüzleşmedim yıllarca.” Maçtan sonra Arsenal’in hocası Mikel Arteta’ya Oleksandr Zinchenko’un performansı hakkında düşüncesini soruyorum, maç boyunca hatasız oynadığını, güzel bir gol attığını, orta sahada dağıttığı toplarla ataklara yön verdiğini, onun deneyiminin takıma katkı sağladığını, oyuncusundan çok memnun olduğunu dile getiriyor. Maçın adamı Oleksandr Zinchenko.