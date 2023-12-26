Premier Lig Seyir Defteri: Burnley FC, her deplasman Craven Cottage olsa

Avrupa’nın bir avuç elit kulübüyle diğerleri arasındaki parasal güç uçurumunu daha derinleştirecek, küme düşmenin olmadığı sirkte futbolu para için gösteri maçlarına dönüştürecek proje “Avrupa Süper Ligi”, zengin daha zengin olsun, büyükler daha büyüsün, makas daha fazla açılsın diye. Liglerinin değerinin Premier Lig’in çok altına düştüğünü gören, Real Madrid ve Barcelona’nın geleceklerini kurtarma adına hayata geçirmeye çalıştığı, beter bir hikâye, umarım hayata geçmez…

Futbol ucubesi “Avrupa Süper Ligi”nin yeniden futbolun gündemine geldiği, savaşlar, ekonomik sıkıntılar, kötü yönetimlerin tahribatında, bir seneyi daha geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda Premier Lig’e geçen sezon yükselen, bu sezon 17 maçın 13’ünden puansız ayrılan Burnley, evinde oynadığı son üç maçta 13 gol bulan Fulham deplasmanında. Manchester’ın 30 kilometre kuzeyindeki 73 bin nüfuslu kasabanın bordo mavisi evinden ırak sekiz deplasmandan sadece beş puan çıkartırken son 15 deplasmanda kalelerini gole kapatamadılar. Ligde son sıraya demir atmış olmalarına rağmen 21.994 kapasiteli mabetleri Turf Moor’da dokuz iç saha maçında 21.485 taraftar ortalaması yakaladılar, Premier Lig’in marka değerinin özeti. Craven Cottage deplasmanı takıma yarıyor, tüm kupalarda son dört Fulham deplasmanından üçünü kazandılar. Fulham son maçların yükselen takımı, aralık ayında 13 gol attılar; 1966’dan beri ülke futbolunun en üst liginde ligde bir takvim ayında attıkları en yüksek gol sayısı.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Palhinha, Cairney ikilisi, ileri uçta Wilson, Pereira, Iwobi’nin önünde gol umutları Muniz. Takımın kilit oyuncusu Willian sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Misafir Burnley 4-4-2 dizilişinde, orta sahada Larsen, Berge, Brownhill, Odobert, ileri uçta Foster, Amdouni. Bu vesileyle Premier Lig tarihinde ilk kez kadın hakemin maç yönetecek olması tarihe düşen notlardan. İlk bölümde kalabalık orta sahayla rakibi kalesinden uzak tutma düşüncesinde sarı siyahlılar, 3’te sağdan kullandıkları maçın ilk kornerinden sonuç alamıyorlar. Akabinde Fulham soldan kullandığı kornerde pozisyon bulamıyor, maça daha iyi başlayan, gole daha yakın görünen misafir takım. 7’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Burnley, Fulham savunmasının merkezinde Tosin son maçlarda göze batanlardan. 13’te gole yaklaşıyor Fulham, Wilson’un ceza sahasının sağından vuruşuna gole izin vermiyor Burnley kalesinde Trafford. İlk 15 dakikanın sonunda top yüzde 51 oranında sahip siyah beyazlılar rakip kaleyi üç kez deniyor. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı, orta sahada top kayıplarıyla geçen dakikalarda duran toptan gole yaklaşıyor Fulham, Pereira’nın vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıkıyor. 25’te Fulham savunmasında sarı kartı gören Bassey. 36’da Fulham atağında Palhinha’nın enfes pasında rakip savunma arkasına sarkan Muniz’in sağ çaprazdan vuruşu isabetsiz, cezalı Jimenez’in yerine en uçta 19 numara. 39’da sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, devrenin son bölümünde baskıyı artırıyor siyah beyazlılar. Topa yüzde 61 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi altı kez yokladıkları dört dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında Burnley orta sahasında Larsen’ın yerine Tresor sahada. 47’de öne geçiyor Burnley, Odobert ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye enfes vuruyor, Fulham kalesinde Leno çaresiz. Devrenin ilk bölümünde sahayı daha iyi parselleyen, rakibe alan bırakmayan Burnley, 52’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor ev sahibi, ancak final paslarında etkisiz. 58’de Fulham’da sarı karı gören Palhinha. 59’da duran topta Berge’nin kafa vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Burnley, akabinde savunmanın ortasında sarı kartı gören Beyer. 64’te Fulham’da iki değişiklik, Cordova-Reid, Pereira’nın, Vinicius o dakikaya kadar varlık gösteremeyen Muniz’in yerine sahada. Akabinde ikinci golü buluyor misafir takım, orta sahadan rakip alana taşıdığı topu yerden enfes vuruşla sağ köşeden ağlara gönderen Berge, pozisyonda rakibe basmak yerine geriye koşuyor Fulham savunması. 65’te Burnley’de forvette Rodriguez, Foster’ın yerini alıyor. 72’de Cordova-Reid’in ortasında Vinicius’un kafa vuruşunu köşeden çıkartıyor Trafford, 1 numara sahanın iyilerinden. 80’de savunmanın solunda Robinson’un yerine Toure’yi sahaya sürüyor Fulham’ın hocası Marco Silva, o dakikaya kadar 16 gol denemesine rağmen Trafford’u geçemiyor takımı. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 23.598 taraftarın şahitliğinde rakip kaleyi sadece iki kez bulduğu maçta hayati iki golle üç puanı kapıp ligin dibini Sheffield United’a bırakıyor Burnley.

Maçtan sonra hocaları Vincent Company iyi maç çıkardıklarını, savunmada hatasız oynadıklarını, bu maça kadar iyi oynadıkları maçlarda puanlar kaybettiklerini, Fulham karşısında takım oyunuyla üç puanı aldıklarını, ancak önlerindeki yolun uzun olduğunu dile getiriyor. Fulham’a gelince, Willian’ın yokluğunda 3. bölgede çok etkisiz göründüler, ara transferde bitirici oyuncu takviyesi şart. Puan cetvelindeki pozisyonları yanıltmasın, küme düşme potasındaki takımların kazandıkları haftada direkt rakiplerine karşı altı puanlık maçı kaybettiler. Maçın adamı Burnley kalesinde James Trafford.