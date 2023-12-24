Premier Lig Seyir Defteri: Crystal Palace - Brighton, M23 Derbisi

2021 güzünde, bu köşede yazmıştım Crystal Palace – Brighton & Hove Albion rekabetini, farklı şehirlerin derbisini. Bir seneyi daha geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda, 65 kilometre mesafedeki iki takımın maçı vesilesiyle hatırlayalım M23 derbisini…

İki kulübün ülkenin güneyinde yer alması, Londra ve Brighton’u bağlayan otoyol nedeniyle “M23 derbisi” olarak nam salmış Ada futbolunda. Rekabetin hikâyesi 1970’lere uzanıyor, Tottenham’da oynadıkları zamanlarda kaptanlık nedeniyle birbirlerinden pek hazzetmeyen Terry Venables ve Alan Mullery, 1976’da bir ay arayla arayla 3. Lig takımları Palace ve Brighton’a teknik direktör olarak atanmışlar.

İki takım o sezon lig ve kupada beş kez karşılaşmış. Fanatik bir Palace taraftarının Mullery’nin üzerine bir fincan kahve fırlattığı dördüncü karşılaşmadan sonra iki takım arasında ipler hayli gerilmiş. Brighton’un hocası cebinden bir avuç bozuk para çıkarmış ve “Değerin bu kadar, Crystal Palace!” diye bağırmış. Sonrasında polis eşliğinde stattan ayrılan hocaya, futbolun marka değerini zedelediği için 100 Sterlin para ceza cezası vermiş futbol federasyonu. Velhasıl 60 kilometre uzakta bulunan iki kulüp arasındaki rekabete havada uçuşan bir fincan kahve, madeni paralar ve rakibi küçümseme vesile olmuş. O tarihten sonra 1990-2001 arasında farklı liglerde yer almalarına rağmen aradaki husumet soğumamış. Palace, 2011’de Brighton’un yeni mabedi Amex Stadı’nda ev sahibini deviren ilk takım olmanın mutluluğunu yaşarken 2013 Championship play-off yarı finalinde Wilfried Zaha’nın attığı golle rakibini eledi…

Soğuk Aralık akşamında Selhurst Park Stadı’nda Crystal Palace’ın konuğu Brighton. İki takım arasında Selhurst Park’ta oynanan son dört lig karşılaşması 1-1’lik skorla sonuçlandı, haliyle maç ortada. Ev sahibinde işler iyi gitmiyor, Kartallar, Aralık 2016 ile Şubat 2017 arasındaki beş maçlık seriden bu yana ilk kez ligde iç sahada arka arkaya dört maç kaybetti. Ev sahibi Palace 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Lerma, Richards, Hughes, ileri uçta Olise, Mateta, Ayew. Misafir Brighton 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Baleba, Gilmour, ileri uçta Adingra, Gros, Mitoma, önlerinde gol umutları Pedro. Bu sezon bir maç haricinde tüm maçlarda sağ bekte görev yapan Joel Veltman, son Arsenal maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak, Brighton adına önemli eksiklik. İki takımın da düşük tempoda başladığı, geriye ve yana toplarla geçen ilk bölümde rakibi 2. bölgede karşılıyor Palace, savunmayı orta sahaya yakın oynatıyor hocaları Roy Hodgson. 5’te ilk atağında Gross’un isabetsiz vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor yeşil siyahlı Brighton, bu sezon ligin istikrardan uzak takımlarından. 13’te Palace atağında rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda sağdan isabetsiz ortalıyor Olise, takımın gole yakın oyuncusu Eze yedek kulübesinde. İlk 15 dakikanın sonunda iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 19’da gole yaklaşıyor Brighton, rakip ceza sahasında Adingra’nın sol çaprazdan vuruşunda gole izin vermiyor Palace kalesinde Henderson, maçta ilk gol pozisyonu. Ev sahibi sağ kanatta Olise ile pozisyon üretme çabasında, Brighton’un solunda Igor ve Mitoma 7 numaraya yakın. 27’de Palace atağında Ayew’in vuruşu Brighton kalesinde Verbruggen’de kalıyor, akabinde Palace’ta sarı kartı gören forvette Mateta. 31’de Brighton’da sarı kartı gören orta sahada Baleba. 33’te sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Palace, ligin az gol sevinci yaşayan takımlarından. Devrenin son bölümünde gole daha yakın taraf olan Palace, 45+1’de golü buluyor. Kaleci Verbruggen’in hatalı pasında Olise sağdan ortalıyor, uzak direkte kafayla bitiren Ayew. Palace’ın topa yüzde 40 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Brighton’da forvet hattında Welbeck ve Buonanotte, Adingra ve Baleba’nın yerlerine sahada. İlk bölümde ofansif Palace, 47’de sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. 50’de Palace orta sahasında sarı kartı gören Hughes. 51’de sağdan kullandığı kornerde pozisyon üretemiyor Brighton, 3. bölgede etkisiz De Zerbi’nin takımı. 54’te Palace savunmasının solunda sarı kartı gören Mitchell. Akabinde Brighton savunmasında sarı kartı gören Igor. 59’da Palace orta sahasında Hughes yerini Ozoh’a bırakıyor. 60’tan sonra baskıyı artırıyor misafir takım, 64’te Gilmour’un gollük vuruşunu sol köşeden çıkartıyor Henderson, Brighton bu sezon geriden gelip en çok puan toplayan takımlar sıralamasında Liverpool’dan sonra ikinci sırada (12 puan). 70’te Palace’ta Ayew’in yerini Eze alıyor. Üç dakika sonra savunmadan Hinshelwood’u çıkarıp forvet hattına Lalana takviyesi yapıyor Brighton’un hocası De Zerbi. 77’de ikinci gole yaklaşıyor Palace, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda vurmakta geç kalıyor Eze, maçın kırılma anlarından. 81’de beraberliği yakalıyor Brighton, Gross’un sağdan ortasında Welbeck’in kafa vuruşu sağ üst köşeden ağlara gidiyor, De Zerbi’nin takımı ikinci yarıdaki baskısıyla hak ettiği golü buluyor. Akabinde Brighton’un golcüsü Mitoma yerini Moder’e bırakıyor. 89’da ikinci gole yaklaşıyorlar, savunma arkasına pasında Henderson’un yumrukladığı top Welbeck’e çarpıp az farkla dışarı çıkıyor, Palace adına şans anı. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 1-1’lik skorla takımlar puanları paylaşıyor, aralarında Selhurst Park’ta son beş maçta 1-1 kaldılar, sanırım M23 derbisi beraberliğe ayarlı. Bu sonuçla Brighton, West Ham’ın üzerinde sekizinci sıraya yükselirken, Palace iki maç fazlasıyla sondan üçüncü sıradaki Luton’un dokuz puan önünde 15. sırada yer alıyor.