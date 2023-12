Premier Lig Seyir Defteri: Emirates’te senenin son derbisinde

Dönelim futbola, senenin son Londra derbisinde Premier Lig’de zirveyi Liverpool’a kaptıran Arsenal evinde West Ham United karşısında. Arsenal, West Ham’a karşı iç sahada oynadığı son 13 maçın 12’sini kazandı; tek yenilgisi 2015-16 sezonunun açılış maçında aldığı 2-0’lık skorla. Mikel Arteta’nın takımı, ligde ve kupada evinde oynadığı son 13 maçın hiçbirini kaybetmedi (11G, 2B), bu vesileyle son 14 sezonda Noel gününü lider olarak kapatan takımlardan 10'unun sezon sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdığını hatırlatalım. Arsenal’in parlayanı sağ kanatta Bukayo Saka, tüm kupalarda son 17 iç saha maçında 18 gole katkısı var, (11 gol, 7 asist). West Ham son yedi lig maçının beşini kazandı ancak bu süreçte Fulham deplasmanında 5-0’lık hezimeti yaşadılar.

Kazanmaları durumunda ilk kez bir Premier Lig sezonunun ilk yarısında 33 puana ulaşacaklar. Takımın golcüsü Jarrod Bowen’ın, Premier Lig sezonunun ilk yarısında 12 gol atan ilk West Ham oyuncusu olabilmesi için bir gole ihtiyacı var. Takımın teknik direktörü David Moyes, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United’a karşı teknik direktör olarak Premier Lig’de deplasmanda oynadığı 72 maçın tamamında galibiyet alamadı (21B, 51M).

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Rice, Trossard, ileri uçta Saka, Jesus, Martinelli. Hocaları Arteta bir maçta daha kaleyi gözdesi David Raya’ya emanet etmiş, Ramsdale’den daha iyi kaleci olduğu son maçlardaki hatalarına bakarak pek inandırıcı değil. Misafir West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Álvarez, Soucek, ileri uçta Kudus, Ward-Prowse, oyun kurucuları Paqueta, önlerinde golcüleri Bowen. Maça ofansif başlayan mavi formalı West Ham, henüz ilk dakikada Ward-Prowse’ın vuruşuyla yokluyor rakip kaleyi. Akabinde, 4. dakikada Arsenal atağında Odegaard’ın pasında Saka’nın ceza sahasında plasesi West Ham kalesinde Areola’da kalıyor, sonrasında baskıyı kuruyor ev sahibi. 8’de soldan kullandığı maçın ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyorlar, beklenenin aksine 13’te golü bulan West Ham oluyor, Emerson’un solda başlattığı atakta Bowen’in solda çizgiden çevirdiği topu yakın mesafeden ağlara gönderen Soucek, VAR incelemesinde gol geçerli, pozisyonda Arsenal savunması adam markajında hatalı.

Geriye düştükten sonra orta sahada top kayıplarına başlıyor Arsenal, sağda Saka rakip savunmanın solunda Emerson’un yakın markajında. 26’da soldan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Arsenal, ilk 30 dakikada topa yüzde 70 oranında sahip olmalarına rağmen rakibin defans derinliği karşısında pozisyon üretemiyorlar. 33’te West Ham’da sakatlanan Paqueta’nın yerine Benrahma sahada. 35’te sağdan kullandığı kornerde White’ın kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor Arsenal, akabinde Martinelli yakın mesafeden isabetsiz vuruyor. Devrenin sol bölümünde oyunu rakip sahaya yıkıyorlar, 42’de Saka’nın sağ çaprazdan vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Arsenal, topa yüzde 72 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 7 kez yokladığı beş dakika uzatılan devreyi tek golle geride kapatıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde beraberliği yakalama adına oyunu rakip sahaya yıkıyor Arsenal’in, 48’de sağdan kullandığı kornerin devamında Trossard isabetsiz vuruyor, beş dakika sonra Rice’ın vuruşuyla gole yaklaşıyorlar, West Ham takım halinde savunmada. 55’te fark ikiye çıkıyor, soldan kullandıkları kornerde Ward-Prowse’ın ortasında rakip savunmanın üstünden kafayı vuruyor Mavropanos, pozisyonda Arsenal savunması alan markajında 15 numarayı boş bırakıyor. 58’de Arsenal atağında Zinchenko’nun pasında Jesus isabetsiz vuruyor, ev sahibi gol vuruşlarında etkisiz. 60’dan sonra oyunu rakip alana yıkıyorlar, ancak West Ham savunmada hatasız oynuyor. 64’te Arsenal’de Zinchenko ve Martinelli yerlerini Nketiah ve Nelson’a bırakıyor.

Takımın gole yakın oyuncusu Martinelli’nin oyundan alınmasını anlamak güç. 65’te net fırsattan yararlanamıyorlar, sağdan White’ın ortasında Jesus yakın mesafeden kafayı isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. 68’de sol çaprazdan kullandığı duran topta isabetsiz vuruyor Nelson, dakikalar ilerledikçe ev sahibi tribünlerin hoşnutsuzluğu aşikâr. 72’de Arsenal’de sarı kartı gören Nelson. İki dakika sonra Arsenal atağında Trossard’ın vuruşunda gole izin vermiyor Areola, Arsenal’de Trossard’ın yerini Smith-Rowe alıyor.82’de Saka’nın rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyondan penaltı kararı çıkmıyor, pozisyon tartışmaya açık. 85’te Smith-Roe ile rakip kaleyi yokluyor Arsenal, o dakikaya kadar 23 gol denemesine rağmen kaleyi bulan vuruş sayısı beşte kalıyor. Uzatma dakikalarında West Ham atağında Rice ceza sahasında Emerson’u düşürüyor, penaltı vuruşunda gole izin vermiyor Raya. Beş dakika uzatılan maçı iki golle kazanan West Ham üç puanı kapıp Tottenham’ın ardından 6. sıraya yükselirken Arsenal rakiplerinin kazandığı haftada ağır yara alıyor. Takımın son vuruş ustası 9 numaraya ihtiyacı açık. Ara transferde golcülerin kapısını çalacaklardır muhtemel. Maçın adamı golü ve sahanın her yerinde enerjisiyle Thomas Soucek.