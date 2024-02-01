Premier Lig Seyir Defteri: Everton FC, tedirgin zamanlar...

Küme düşme korkusu yaşadığı 2022-23 sezonunu düşme potasının iki puan üzerinde, 17. sırada bitirdi Everton FC, futbol şehrinin mavi beyazı. Yeni sezonda sahadaki sıkıntıları saha dışına yansıyor, 2023 Kasım’ında Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlali nedeniyle 10 puanı siliniyordu. O ceza 2010’da Portsmouth’un dokuz puanlık cezasından sonra en ağır puan silme cezası olarak tarihe geçti. Mavi beyazlılar komisyonun taraflı, cezanın da aşırı ve adaletsiz olduğunu ileri sürerek karara itiraz etti, sonuç değişir mi zaman gösterir. Futbol da hayat gibi, beterin beteri var, Ocak ortasında Premier Lig, Everton ve Nottingham Forest’ı kulüp hesaplarında kâr ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle bağımsız bir komisyona sevk etti. Gerekçe, 2022-23 sezonunun sonunda kulüplere tanınan 105 milyon sterlinlik zarar limitinin üzerine çıkmış olmaları, bilmeyenler için federasyon kulüplere üç sezonda en fazla 105 milyon sterlin zarar gösterme hakkı tanıyor. Puan cetvelindeki durumlarına bakarak, ikinci puan silme cezası durumunda lige tutunmaları zora girer. En son 1950-51 sezonunda küme düşüp 1953-54’te döndüler bıraktıkları yere, sonrasında düşme yaşamadıklarını hatırlatalım…

Yeni senenin ilk ayını geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda, soğuk bir Ocak akşamında Everton, Fulham deplasmanında, iki takım için de altı puanlık maç, malum ligin dibi cadı kazanı. 14. sıradaki Fulham küme düşme potasının sekiz puan üzerinde ama hal ve gidişleri sevdalıları adına düşündürücü. Siyah beyazlılar tüm kupalarda son dört maçta galibiyet alamadı ve son 10 maçından sadece ikisini kazanabildi. Transfer penceresinin kapanmasına az kala kadroya takviye yapmamaları hocaları Marco Silva’yı tedirgin etmiştir muhtemel, bilhassa forvet bölgesine takviye ihtiyaçları aşikâr. Everton da son haftaların düşüşteki takımlarından, tüm kupalarda son sekiz maçtaki tek galibiyeti, Federasyon Kupası 3. tur tekrarında kendi sahasında Crystal Palace’a karşı geldi. Bu dönemde dört lig maçından sadece bir puan alabildiler.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Palhinha, Cairney, ileri üçlüde Cordova-Reid, Pereira, Willian, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Everton savunma ağırlıklı 5-4-1 dizilişinde, orta sahada Harrison, Garner, Danjuma, McNeil, ileri uçta gol umutları Calvert-Lewin. İlk bölümde ofansif Fulham, henüz ilk dakikada Jimenez uzaklardan yokluyor rakip kaleyi ama vuruşu isabetsiz. 4’te soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor pembe formalı Everton. Akabinde soldan Willian ile kullandığı kornerde rakip kaleyi bulamıyor Pereira, Fulham son maçlarda gol sıkıntısı yaşayan takımlardan. 10’da gole yaklaşıyorlar, Pereira’nın ortasında Robinson’un sol köşeye giden vuruşunu uzanarak kornere çeliyor Everton kalesinde Pickford. İlk 15 dakikada ev sahibi takımın topa sahip olma oranı yüzde 72 ama atağa çıktıkları anlarda geride açıklar veriyorlar. 18’de Everton atağında Danjuma’nın vuruşu Fulham kalesinde Leno’da kalıyor. 21’de sağdan kullandığı duran topta Palhinha’nın kafa vuruşu isabetsiz, takımı adına önemli gol fırsatı. Akabinde mutlak fırsatı kaçırıyor Everton, sağdan Young’un kullandığı duran topun devamında Fulham savunmasında Diop’un ters kafası direkten dönüyor, Tarkowski’nin tamamladığı top çizgiden çıkartan Castagne. 26’da Fulham’da sarı kartı gören Palhinha. Akabinde Everton savunmasının sağında sarı kartı gören Godfrey. 33’te Fulham savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda Danjuma rakip ceza sahasının solundan isabetsiz vuruyor, 10 numara o dakikaya kadar son vuruşlarda etkisiz. 38’de Fulham’ın sağdan kullandığı kornerde Pereira vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. 40’ta mutlak golü kaçıran Fulham, Cairney’nin savunmadan dönen vuruşunda Jimenez yakın mesafeden kaleyi bulamıyor; pozisyon, eskilerin, “Bu da kaçar mı?!” dedikleri türden. Fulham’ın topa yüzde 70 oranında sahip olduğu, iki takımın da rakip kaleyi 10’ar kez yokladığı ve temponun hiç düşmediği devre golsüz tamamlanıyor.

2. devrenin başında Fulham’da sakatlanan Jimenez’in yerine Muniz sahada. İlk bölümde 3. bölgede kalabalıklar ancak final paslarında etkisizler. 49’da sağdan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, akabinde Cordova-Reid’in vuruşu Pickford’da kalıyor. 55’te Everton’un soldan kullandığı kornerde Calvert-Lewin’in kafa vuruşu direkten dışarı çıkıyor, Fulham adına şans anı. Rakip savunmayı az adamla yakaladıkları anlarda pozisyonlar buluyor misafir takım, onların da sıkıntısı gol yollarında. 59’da mutlak fırsattan yararlanamıyor Fulham, Cordova-Reid sağ çaprazdan karşı karşıya kaldığı kaleye vurmak yerine Willian’a pası tercih edince rakip savunma araya giriyor. 14 numara mücadele olarak iyi, pas tercihlerinde hataya yatkın. 65’te soldan kullandığı kornerde Castagne’nin tamamladığı topta direkleri geçemiyor Fulham, maçta tempo ve iki takımın da gol isteği takdire şayan. 75’e kadar kullandığı 12 kornerden golü bulamıyor Fulham, 75’te Tosin’in sol üst köşeye giden kafa vuruşunu enfes çıkartıyor Pickford, maçın muhtemel kırılma anı. 81’de Everton’da Young ve Calvert-Lewin yerlerini Neto ve Patterson’a bırakıyor. Fulham’ın tüm baskısına rağmen duran toplarda uzun savunmacılarıyla tehlike yaratıyor Everton, 87’de kullandıkları kornerde topu çizgiden çıkartıyor rakip savunma. Altı dakika uzatılan maçta 24.376 taraftarın şahitliğinde, kaçan mutlak gollerin sonrasında iki takım puanları paylaşıyor. Fulham’ın rakip kaleyi 25 kez yoklamasına rağmen gol bulamaması hocaları Marco Silva adına düşündürücü. 17. sıradaki Luton’un maç fazlasıyla altı puan önündeler, transfer sezonun bitmesine az kala kadroya takviye şart sanırım. Everton’a gelince, onlar adına tedirgin zamanlar, ikinci puan silme durumunda lige tutunmaları zorlaşır.