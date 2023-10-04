Premier Lig Seyir Defteri: Fulham, evinde kayıp

2021’in soğuk Şubat’ında kovdukları Thomas Tuchel’den sonra dört teknik direktörle çalıştı Chelsea, güneybatı Londra’nın zenginler kulübü. 8 Eylül 2022’de göreve büyük beklentilerle gelen Graham Potter ancak bahara kadar dayanabildi, 2 Nisan 2023’te görevine son verildi. O ayrılıktan beri ligde 16 maçta iki kez kazanarak toplamda 11 puan elde ettiler. 2000-01 sezonundan bu yana Premier Lig’de ilk kez ilk altı maçından sadece birini kazanırken, 2015-16’dan bu yana ilk kez ilk altı maçında üç yenilgi yaşadılar. Todd Boehly’nin geçen yıl kulübü satın almasından bugüne kadar transfer ücretlerine 1 milyar sterlinden fazla para harcayan takım bu sezon hüsranlarda…

Todd Boehly demişken, geçenlerde enfes radyo programı Talk Sport’da dinlemiştim, Chelsea günlerinde Thomas Tuchel ile Başkan Todd Boehly takım formasyonları üzerine konuşurken, başkan, “Formasyon ne?” diye sormuş. Tuchell 4-3-3’ü anlatırken başkan araya girmiş, “4-4-3 oynatsan daha verimli olur” demiş, başkanın futbol bilgisinin özeti!

Harcadıkları onca paraya rağmen takımın sıkıntısı son vuruş ustasının olmayışında, bu sezon Premier Lig’de rakip ceza sahasında topla oynayan en fazla ikinci takım olmasına rağmen (Tottenham ilk sırada) sadece 5 gol bulabildiler. Ligde sadece iki takım Luton (3) ve Burnley (4) daha az gol kaydetti. Chelsea’nin hal ve gidişi sıkıntılı, maviler altı maçtan beş puan alarak küme düştükleri 1978-79’dan bu yana ligdeki en kötü başlangıcını yaptı, üstelik 2023’te 13 lig maçında gol bulamadı, 1995’ten bu yana bir takvim yılındaki en yüksek toplamı. Bu vesileyle Brighton’un 18 golle en çok gol atan takım olduğunu, hocaları Roberto De Zerbi’nin Real Madrid’in radarına girdiğini hatırlatalım.

Ekim ayının ilk pazartesi günü, gece maçında Chelsea komşusu Fulham deplasmanında. Ev sahibi takım geçen sezon Ocak ayında Craven Cottage’da oynanan son karşılaşmayı 2-1 kazandı, ancak bu, onların 32 Premier Lig karşılaşmasındaki yalnızca ikinci galibiyetiydi. İki takım arasında pazartesi günü oynanan Premier Lig karşılaşmalarının üçünün de beraberlikle sonuçlandığını hatırlatalım. Fulham 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Reed, Palhinha, Pereira, ileri uçta Wilson, Jimenez, Willian. Misafir Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Caicedo, Gallagher, ileri uçta Palmer, Fernandez, Mudryk, önlerinde gol umutları Broja. Henüz 2. dakikada net fırsattan yararlanamıyor misafir takım, Broja kaleci Leno’yu geçip boş kale yerine dağlara taşlara vuruyor. İlk bölümde sağ kanadı etkili olmaya çalışıyor Fulham, ancak rakip ceza sahasında çoğalamıyorlar. 10’da Chelsea atağında Mudryk uzaklardan isabetsiz vuruyor, 10 numara iki kez top kaybederken özgüven eksikliğini gösteriyor. Chelsea orta sahasında kaptanları Gallagher ataklara yöne veren oyuncu, savunmanın sağında Cucurella çabukluğuyla göze batıyor. 18’de öne geçiyorlar, Caicedo başlattığı atakta Colwill soldan ortalıyor, Fulham savunmasında Diop’un zamanlama hatası sonucu Mudryk karşı karşıya golü atıyor, pozisyonda Fulham savunması kademe yerine derin uykuda. İki dakika sonra fark ikiye çıkıyor, savunmada Ream çıkarken kaptırıyor, Palmer’ın pasında Broja yakın mesafeden kaçırmıyor. Geçmiş sezonlarda Mitrovic gibi etkili pivot santrafora sahip Fulham’da eksiklik aşikâr, 3. bölgede etkisizler. 22’de Mudyrk ile Fulham kalesini bir kez daha yokluyor Chelsea, mavili takım orta sahayı çabuk geçtiği anlarda pozisyonlar buluyor. Maçın ilk sarı kartı Chelsea savunmasının sağında Cucurella’ya. 40’ta sağdan kullandığı kornerde Jimenez’in kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor Fulham, duran toplar önemli silahları. 43’te Mudryk ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Chelsea, iki dakika uzatılan, topa yüzde 44 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi beş kez yokladıkları devre iki gollü üstünlükleriyle kapanıyor.

2. devrenin başında Chelsea’de Mudryk’in yerine Maatsen sahada. 47’de gole yaklaşıyorlar Palmer sağdan ortalıyor, Broja’nın kafa vuruşu az farkla dışarda. 53’te Fulham’da Jimenez ve Wilson yerlerini Vinicius ve Iwobi’ye bırakıyor. 55’te Chelsea atağında Palmer’ın uzaklardan vuruşu Fulham kalesinde Leno’da kalıyor. Akabinde Chelsea’de sarı kartı gören Palmer. 57’de Fulham’da sarı kartı gören Pereira. 60’ta Fulham atağında Castagne sağdan ortalıyor, Vinicius’un kafa vuruşu isabetsiz. 64’te Chelsea’de Broja’nın yerini Sterling alıyor. Fulham’da Reed’in yerine Cairney sahada. 68’de Chelsea’de sarı kartı gören Sterling. 70’ten sonra farkı azaltmak için yükleniyor Fulham ama final paslarında yetersizler. 75’te Fulham’da Pereira, Lukic değişikliği geliyor, siyah beyazlılar 2. devrede topa daha çok sahip olan takım. 78’de net fırsattan yararlanamıyorlar, Ceza sahasında Cairney’nin enfes pasında Lukic Chelsea kalesinde Sanchez’i geçemiyor. 84’te Willian uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, vuruşu Sanchez’de kalıyor. Altı dakika uzatılan, Chelsea’nin savunmada zorlanmadığı maçı misafir takım 24.445 taraftarın şahitliğinde 80 saniyede bulduğu iki golle kazanıp üç puanı heybeye atıyor. Fulham bu sezon evinde sadece bir gol bulabildi, Mitrovic'i ne kadar özlediklerini bu maç bir kez daha doğruluyor, Sadece golleri için değil, aynı zamanda topu 3. bölgede tutma, takım arkadaşlarına pozisyon hazırlama ve rakip defans oyuncularını meşgul etme yeteneği nedeniyle... Chelsea’ye gelince, sezonda ikinci kez kazandılar, hocaları Mauricio Pochettino biraz olsun rahatlamıştır.