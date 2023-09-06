Premier Lig Seyir Defteri: Manchester United, Londra deplasmanlarında kayıp

Uzaklardan…

Eylül'ün ilk gününde kapandı Premier Lig’de transfer sezonu, kulüplerin transferde 2,36 milyar sterlin harcadığı yoğun bir yazın ardından rekor kıran bir transfer dönemi daha sona ererken finansal hizmetler firması Deloitte’e göre, 20 kulübün bu dönemdeki toplam harcaması, geçen yazın 1,92 milyar sterlinlik harcama rekorunu 440 milyon farkla kırdı.

Premier Lig transferleri, Avrupa'nın beş büyük ligi La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’deki toplam harcamaların %48’ini oluşturdu. Bu transferlerin 13’ünün 50 milyon sterlinden fazla olması futbolun geldiği noktanın özeti sanırım. Transferin son gününde harcanan 255 milyon sterlin geçen yaz döneminin son gününde harcanan 120 milyonun iki katından fazla, meselenin özü futbol da hayat gibi, saadet paraya bakıyor…

Eylül’ün ilk Pazar’ında Premier Lig’in ilk üç maçından altı puan çıkartırken kalesini gole kapatamamış Manchester United zorlu Arsenal deplasmanında. “Eylül” dedik madem, şairin dizelerini hatırlamadan geçmeyelim: “Hazan dediler, hüzün dediler, kalbimizi ele verdiler, oysa sadece Eylül’dü gelen, güzelliği göremediler,” der dizelerinde Özdemir Asaf, huzur içinde yatsın.

Haftanın maçına dönersek; Arsenal, Kırmızı Şeytanlar’a karşı evinde oynadığı son beş maçın dördünü kazandı, birinde berabere kaldı. Arteta’nın takımı evinde kral takımlardan, son 24 maçın sadece ikisini kaybetti (18G, 4B). Ancak savunma zaafları aşikâr, iç sahada son 26 maçın sadece dördünde kalelerini gole kapattılar. Manchester United ligde son yedi maçın altısını kazandı ama onlar da savunmada sıkıntılı. Ev sahibi 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Rice, Havertz, ileri uçta Saka, Nketiah, Martinelli. Misafir Manchester United 4-2-3-1 dizilişinde, savunmanın önünde Casemiro, Eriksen, ileri uçta Antony, Fernandes, Rashford üçlüsünün önünde gol umutları Martial.

İlk bölümde etkili Arsenal, 3. dakikada maçın ilk kornerinde Nketiah’ın yakın direkte gol vuruşuna izin vermiyor United savunması, siyah beyaz formaları Newcastle United’ı andırıyor. 13’te mutlak fırsatı harcıyor Arsenal, rakip ceza sahasında yakın mesafeden ıskalıyor Havertz, kenarda hocası Arteta kaçan fırsata hayıflanıyor. Manchester United oyunu geriden kurmaya çalıştığı anlarda kalesinde Onana ile tedirgin, savunmada Lindelöf hataya yatkın oyuncuları. 18’de Arsenal’in sağdan Saka ile kullandığı kornerde Rice kafayla rakip kaleyi bulamıyor, ilk 23 dakikada iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 27’de ilk tehlikeli atağında golü buluyor United, Havertz, Manchester United yarı sahasında topu kaybediyor, Eriksen’in pasında Rashford ceza sahasına girip sağıyla uzak köşeye enfes vuruyor. Pozisyonda Arsenal savunmasında topa basmak yerine geriye koşunca Rashford’a vuruş şansı veriyorlar. Arsenal savunmasındaki kırılganlık geçtiğimiz sezonlardan devam ediyor, hocaları Arteta adına düşündürücü. Ancak United’ın gol sevinci uzun sürmüyor, 28’de soldan ceza sahasına enfes kesiyor Martinelli, Odegaard bekletmeden yerden vuruşla topu ağlara gönderiyor. Pozisyonda United’da Eriksen hem güçlü hem de zayıf yönlerini gösteriyor, Rashford'un golünde asisti enfes ancak sonrasında savunmada gol vuruşu yapan Odegaard'ı boş bırakıyor. 38’de United’da Lindelof, iki dakika sonra Arsenal’de Saka sarı kart gören oyuncular. Arsenal’in topa yüzde 45 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yoklayıp sadece bir kez bulabildiği devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 55’te gole yaklaşıyor United, ilk devrede varlık gösteremeyen Martial dar açıdan sert vuruyor, Arsenal kalesinde Ramsdale gole izin vermiyor. Sonrasında Arsenal atağında sahanın etkisiz oyuncularından Havertz, Wan-Bissaka ve Casemiro'nun müdahalesi sonrası ceza sahasında yerde kalıyor, önce penaltı kararı çıkıyor, VAR incelemesi sonucunda hakem pozisyonun penaltı olmadığına hükmediyor. Pozisyon tartışmaya açık. 63’te United savunmasında Martinez, Nketiah’a müdahalesi sonucu sarı kart görürken pozisyonda sakatlanıp yerini Maguire’a bırakıyor. Aynı dakikada United’da 72 milyon sterlinlik yeni transfer Hojlund, Martial’ın yerine sahada. Akabinde Martinelli’nin vuruşuyla gole yaklaşıyor Arsenal, 75’te üç değişiklik; Nketiah, Zinchenko ve Havertz’in yerine Jesus, Tomiyasu ve Vieira giriyor.

Maçın kırılma anı 87’de geliyor, Arsenal’in gol için yüklendiği anlarda United kontratağa çıkıyor, Casemiro’nun enfes pasında Garnacho, Ramsdale'in yanından topu ağlara bırakıyor ama VAR incelemesinde ofsayt kararı çıkıyor. Sekiz dakika uzatılan maçın 6. uzatma dakikasında öne geçiyor Arsenal, takımın 100 milyonluk transferi Rice ceza sahasının solundan sert vuruyor, savunmada Evans’a çarpan top Onana’nın yanından ağlara giderken ev sahibi tribünler yıkılıyor. United beraberlik için yüklendiği anlarda kalesinde 3. golü görüyor; Vieira’nın savunma arkasına derin pasında Jesus, Dalot'u geçip Onana’nın solundan topu rahat bir vuruşla ağlara gönderiyor. 60.192 taraftarın şahitliğinde nefes kesen maç Arsenal’in 3-1 üstünlüğüyle sona ererken Emirates tribünlerindeki coşku görülmeye değer. Manchester United son 11 Londra deplasmanından yedisini kaybetti, transfer döneminde harcadıkları paraya rağmen savunma zaafları aşikâr. Şairle başladık şairle bitirelim: “Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım” der Cemal Süreya, Arsenal sevdalıları uzun süre bu maçı konuşacaktır sanırım. Maçın adamı uzatmalarda golü bulan Declan Rice.