Premier Lig Seyir Defteri: Manchester United, o eski halinden eser yok şimdi

Ekim ayını geride bıraktığımız zamanlarda sezonun hüsran takımı Manchester United evinde son iki maçı 3-0’lik skorla kaybederken Carabao Kupası’ndan eleniyor, ligde oynadığı 10 maçın beşinden puansız ayrılıp orta sıralara demir atıyordu. Bu sezon tüm kupalarda oynadıkları 15 maçın sekizini kaybettiler, 1962-63 sezonundan beri en kötü sezon başlangıcı. Manchester derbisinde City’ye mağlup olurken, Ekim 1962’den bu yana ilk kez evinde arka arkaya üç veya daha fazla gol farkla yenildiler. 1930-31’den bu yana ilk kez iç sahadaki ilk 10 maçın beşinden yenik ayrıldılar. Hocaları Erik Ten Hag topun ağzında, üç transfer döneminde 350 milyon Sterlinden fazla para harcadılar; bu harcamaların çoğu Hollandalı hocanın istediği ve net bağlantıları olan oyunculara oldu, haliyle kötü gidişte payı yabana atılmaz...

Manchester United sevdalıları adına tek teselli hal ve gidişin 1930-31'deki başlangıçları kadar kötü olmaması. Kırmızı Şeytanlar o sezon ilk 12 maçta tek puan bile kazanamamış ve 12 karşılaşmanın tamamını kaybetmiş. Bu seri hâlâ bir İngiliz Futbol Ligi sezonuna başlayan en uzun yenilgi serisi olma özelliğini taşıyor. O istenmeyen rekor günümüze kadar dört profesyonel ligde kırılamamış. Kırmızı Şeytanlar o sezonu ligin sonuncusu olarak tamamlamış ve 42 maçta 115 gol yiyerek 2. Lig’e düşmüş. Beterin beteri var, Ada futbolunun en üst liginde sezonda kalesinde en fazla gol gören Blackpool 125 golle ilk sırada... Sahil kasabasının takımı o sezon bol bol santra yapmasına rağmen Leeds United’ın bir puan önünde küme düşmekten kurtuldu…

Kasım ayının ilk Cumartesi günü öğle saatlerinde başlayan maçta Manchester United, Fulham deplasmanında. Ev sahibi Manchester United’a karşı son 32 maçın sadece üçünü kazandı, bu sezon 10 maçın sonundaki karneleri geçen sezonun aynısı, ancak yedi gol daha az attılar. Fulham’ın bu sezon Craven Cottage’da ligde ilk devrede gol bulamadığını hatırlatalım…

4-2-3-1 dizilişinde başlıyorlar maça, orta sahada Wilson, Palhinha, ileri uçta Iwobi, Pereira, Willian, önlerinde gol umutları Muniz. Misafir Manchester United aynı dizilişte, orta sahada Eriksen, McTominay, ileri uçta Antony, Fernandes, Garnacho, önlerinde golcüleri Hojlund. Henüz ilk dakikada United savunmasında Maguire’ın sakatlığı nedeniyle duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 5 numara. Savunmadan uzun toplarla çıkıyor misafir takım, Fulham rakibi 2. bölgede karşılıyor. 8’de golü buluyor United, Eriksen’in arka direğe kestiği topa Garnacho’nun pasında yakın mesafeden dokunan McTominay, ancak VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz, karar doğru, Maguire oyunun içinde ofsayt pozisyonunda. Topa sahip olduğu anlarda solda Willian ve Robinson ile etkili olmaya çalışıyor Fulham, ilk 15 dakikada topla oynama oranları yüzde 34... Dakika 16’da United savunmasının az adamla yakalandığı pozisyonda soldan Willian’ın içeri girerek vuruşu rakip savunmadan dönüyor, United’ın sağında Anthony takımının zayıf halkası. 22’de soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Fulham, orta sahada Palhinha rakip atakları kesen, oyuna yöne veren oyuncuları. 31’de Fulham’da sarı kartı gören savunmanın solunda Robinson. 32’de Eriksen’le kullandığı duran topun devamında kornerden Evans ile rakip kaleyi yokluyor United, duran toplarda 14 numaralı Eriksen etkili silahları. 34’te United atağında Fernandes’in vuruşu Fulham kalesinde Leno’da kalıyor. 40’ta sağdan kullandığı kornerde Dalot’un vuruşunda kaleyi bulamıyor United, akabinde arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor Fulham. United’ın topa yüzde 60 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yoklayıp bir kez bulduğu, beş dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de United atağında Hojlund’un demarke pozisyonda vuruşu kaleci Leno’da kalıyor. 51’de rakip savunmanın az adamla yakalandığı pozisyonda Garnacho’nun sol çaprazdan vuruşunu kornere çeliyor Leno, misafir takım ilk bölümde gole daha yakın takım. 57’de Fulham’ın ani atağında Wilson’un rakip ceza sahasına taşıdığı topta Muniz rakip kaleyi bulamıyor, akabinde Wilson’un sağ üst köşeye vuruşunu enfes çıkartıyor United kalesinde Onana, maçın muhtemel kırılma anı. Rakibin savunma zaafları ateşliyor ev sahibi takımı, 61’de Palhinha’nın gollük vuruşunu kornere çeliyor Onana, sonrasında United’da takımın zayıf halkası Antony’nin yerine Pellistri sahada. 65’te Fulham’ın sağdan kullandığı kornerde Muniz’in kafa vuruşunda gole izin vermezken United kalecisi takımını ayakta tutuyor. 66’da Fulham’da sarı karı gören Palhinha, akabinde United’da sarı kartı gören Garnacho. 71’de United atağında Eriksen’in pasında Pellistri’nin vuruşu Leno’da kalıyor. 76’de Fulham’da sakatlanan Muniz’in yerine Vinicius sahada, aynı dakikada Willian yerini Lukic’e bırakıyor. 79’da United’da iki değişiklik, Martial ve Mount, Eriksen ve Hojlund’un yerlerini alıyor. 81’de Fulham’da Pereira’nın yerine Cordova-Reid sahada. 82’de Fulham’da sarı kartı gören Iwobi. 83’de United’ın kullandığı duran topta Fernandes’in vuruşunu köşeden çıkartıyor Leno, son bölümde ofansif kırmızı beyazlı takım. 88’de United’da sarı kartı gören Dalot. 89’da Wilson ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Fulham, sonrasında yerini Cairney’e bırakıyor. Maç bitti derken geçen sezonun hikâyesi son dakikada tekrarlanıyor, Fulham savunmasının uzaklaştıramadığı topu yerden vuruşla sağ alt köşeden ağlara gönderen Fernandes, United golü buluyor ve 24.415 taraftarın şahitliğinde iyi oynamadığı maçta tek golle üç puanı kapıyor. Maçtan sonra Fulham’ın hocası Marco Silva maç boyunca gol için net fırsatlar yakaladıklarını, rakip kaleyi 18 kez yoklamalarına rağmen son vuruşlarda etkisiz olduklarını, üç puanı takımının hak ettiğini ancak son dakikada savunmada yaptıkları hatanın bedelinin ağır olduğunu dile getiriyor ve ara transferde golcü arayışına gireceklerinin sinyallerini veriyor. Maçın adamı son dakika golüyle üç puanı getiren Bruno Fernandes.