Premier Lig Seyir Defteri: Newcastle United; yazdan kalma Londra gününde

2003’ün Mart’ında evinde Barcelona’ya karşı 2-0 kaybettiği maçtan sonra hafta içinde PSG karşısında yirmi seneden sonra ilk kez taraftarı önünde Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkan, aralarında süperstar Kylian Mbappe'nin de bulunduğu Fransız şampiyonuna fark atan Newcastle United, Ekim’in ikinci Pazar’ında kendisi gibi yükselişteki West Ham United deplasmanında. İki takım arasındaki maçlarda Newcastle United’ın bariz üstünlüğü var; West Ham rakibe karşı oynadığı son sekiz maçtan sadece birini, Ağustos 2021'de deplasmanda 4-2’lik skorla kazandı. Newcastle, ligde Londra Olimpiyat Stadı'na yaptığı altı ziyaretin dördünü kazandı, birinde beraberlik, birinde ise yenilgi yaşadı. Ancak bu maç ev sahibi adına farklı, West Ham, ilk yedi maçından topladığı 13 puanla sekiz yıldır Premier Lig'e en iyi başlangıcını yaptı. Takımın yükseleni, sözleşmesini uzatan Jarrod Bowen, son dokuz lig maçında altı gol ve iki asistle katkıda bulundu. Newcastle ligin formda takımı, tüm kupalarda altı maçtır yenilmedi, beş galibiyet aldı, 16 gol attı ve kalesinde sadece bir gol gördü.

Londra’da yazdan kalma güneşli bir günde, ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Soucek, Alvarez, ileri uçta Bowen, Ward-Prowse, Paqueta, önlerinde golcüleri Antonio. Misafir Newcastle 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Longstaff, Guimaraes, Anderson, ileri uçta Almiron, Isak, Tonali. İlk bölümde iki takım da pozisyon üretmekte zorlanıyor, 5. dakikada gelişen Newcastle atağında sağdan ortalanan topa Anderson’un kafa vuruşu isabetsiz. Sonrasında golü buluyor West Ham, 8’de Antonio’nun sağ kanatta başlattığı atakta Emerson Newcastle kalesinde Pope’u geçip Soucek’in önüne bırakıyor, boş kaleye dokunuyor 28 numara. Pozisyonda savunma derinliğini kaybederken kalesinde golü görüyor Newcastle. İlk 15 dakikada topa yüzde 77 oranında sahip siyah beyazlılar ama 3. bölgede etkisizler. 17’de sarı kartı gören West Ham’da Emerson, Newcastle’da Guimaraes. 25’te soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor West Ham, sahayı daha iyi parselleyen, rakip sahada daha etkili David Moyes’un takımı. 30’da Newcastle’ın geliştirdiği atakta Almiron’un sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşu isabetsiz, takımın gole yakın oyuncusu 24 numara. 30’da bir kez daha gole yaklaşıyorlar, sağdan Trippier ile kullandıkları duran topta savunmadan gelen Burn’ün kafa vuruşu az farkla dışarı çıkıyor. 35’te West Ham’da sarı kartı gören Antonio. 39’da soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Newcastle, Topa yüzde 70 oranında sahip olup rakip kaleyi sadece bir kez buldukları devre West Ham’ın tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde skoru eşitlemek için yükleniyor Newcastle, ancak kalabalık rakip savunma arkasında pozisyon üretemiyorlar. 51’de ikinci gole yaklaşıyor West Ham, sağdan kullandıkları kornerde Alverez’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. Tüm baskısına ve topa sahip olmasına rağmen final paslarında etkisiz Newcastle, 55’te Guimaraes soldan ortalıyor, rakip savunma gol vuruşuna izin vermiyor. 57’de baskı sonuç veriyor, duran topta beraberliği yakalıyorlar, West Ham savunmasının ters kafa vuruşunda yakın mesafeden kaçırmıyor Isak, VAR incelemesi sonucu gol geçerli, karar doğru. Beş dakika sonra öne geçiyor siyah beyazlılar, 62’de Trippier’ın sağdan enfes ortasında Isak yakın mesafeden topa dokunuyor, 2. devrede çok üstün misafir takım, West Ham topu rakibe bırakmanın, derin savunma anlayışının bedelini ödüyor. 70’te West Ham’da sarı kart gören Paqueta. 71’de 3. gole yaklaşıyor Newcastle, Burn’ün savunma arkasına enfes pasında Isak kaleci Areola’yı geçtikten sonra dar açıdan topu direğe nişanlıyor, maçın muhtemel kırılma anı. Sonrasında iki değişiklik West Ham’dan, Soucek ve Antonio yerlerini Benrahma ve Kudus’a bırakıyor. 78’de Ward-Prowse ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor West Ham, öncesinde Newcastle’da sarı kartı gören savunmada Longstaff. 80’den sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor West Ham, 82’de Newcastle’da Almiron’un yerine Murphy sahada. 89’da beraberliği yakalıyor ev sahibi, Coufal’ın sağdan getirdiği topta Kudus ceza sahası dışından yerden vuruşla topu sağ köşeden ağlara gönderiyor. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca takımlar 2-2’lik skorla puanları paylaşıyor. Bu sonuçla Newcastle 13 puanla 8. sıraya yükselirken West Ham 14 puanla 7. sırada kalıyor. Maçtan sonra hocaları Eddie Howe, ilk yarıda kötü oynadıklarını, geride kapatmayı hak ettiklerini, 2. devrede daha iyi takım olduklarını, takımın geriye düştükten sonra gösterdiği karakterden memnun olduğunu, önemli oyunculardan yoksun çıktıkları maçta aldıkları puanın olumlu olduğunu dile getiriyor.