Premier Lig Seyir Defteri: Olimpiyat Stadı’nda Arsenal Kasırgası

Son maçta sezonun en iyi oyununu çıkarıp zirvedeki rakibi Liverpool’un üç golle geçen Arsenal Pazar günü öğle saatlerinde başlayan maçta West Ham deplasmanında. Arsenal ligin formda takımı, 1935 senesinden sonra ilk kez yeni seneye üç galibiyetle başladılar, bu sezon deplasmanda kalelerinde sadece 11 gol gördüler; ligin en iyi savunma karnesi. Ancak Doğu Londra zor deplasman… West Ham, bu sezon Arsenal’i iki kez devirdi; Kasım 2023’te Lig Kupası’nda 3-1’lik skorla, Aralık’ta ise Emirates’te 2-0 kazandı. West Ham’ın kazanması durumunda 2006-07 sezonundan sonra ligde ikinci kez Arsenal’den altı puan kapacaklar. Ancak Arsenal’in West Ham deplasmanlarında bahtı açık, son 15 deplasmanda sadece bir kez kaybederken dokuz maçı kazandılar. David Moyes’un takımı şubat ayının ortasına yaklaştığımız zamanlarda 2024’teki ilk galibiyetini arıyor (4B, 2M), bu maçta galip gelemedikleri takdirde 1997’den bu yana ilk kez bir takvim yılındaki ilk yedi maçta galibiyet sevinci yaşamamış olacaklar. Takımın parlayanı golcüleri Jarrod Bowen, ligde en çok gol kaydettiği gol sayısını yakalaması için bir gole ihtiyacı var. Olimpiyat Stadı’nda Arsenal'e karşı dört karşılaşmada tümünde gol bulduğunu hatırlatalım…

Baharı çağıran bir Londra gününde ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Alvarez, Soucek, ileri uçta Johnson, Ward-Prowse, Kudus, önlerinde golcüleri Bowen. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Rice, Havertz, ileri uçta Saka, Trossard, Martinelli. Savunmanın solunda Oleksandr Zinchenko'nun yerine Jakub Kiwior, Liverpool galibiyetinden sonraki iki değişiklikten biri, diğer değişiklik maçın adamı Jorginho'nun yerine Leandro Trossard’ın ilk 11’de başlaması. Takımın parlayanı Leandro Trossard, her 99 dakikada bir gol veya asist ortalamasına sahip. Kulüpte en az 1.000 dakika forma giyen oyuncular arasında yalnızca Thierry Henry ve Robin van Persie’nin karnesi ondan iyi. İlk bölümde oyunu geriden kuruyor açık yeşil formalı Arsenal, henüz 2. dakikada Kwior’un kaptırdığı topta Kudus pozisyon üretmeye çalışıyor ama kalabalık Arsenal savunması tehlikenin büyümesine izin vermiyor. 8’de soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Arsenal, akabinde West Ham’da sarı kartı gören Alvarez. İlk 15 dakikanın sonunda misafir takımın topa sahip olma oranı yüzde 82, ancak rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 17’de soldan ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor West Ham, sağda Kudus çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 19’da Arsenal savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda Bowen’in vuruşu Arsenal kalesinde Raya’da kalıyor, rakibin aksine kısa paslar yerine uzun paslarla 3. bölgede pozisyon üretmeye çalışıyor West Ham. 22’de net fırsatı harcıyor Arsenal, Saka’nın enfes ortasında Trossard demarke pozisyonda kafayı isabetsiz vuruyor. Akabinde Arsenal atağında Havertz sağdan ortalıyor, Trossard’ın sert volesini kornere çeliyor West Ham kalesinde Areola, Arsenal baskıyı artıyor. 28’de Saka’nın sağdan vuruşu savunmada Soucek’e çarpıp kornere çıkarken kaçan fırsata hayıflanıyor deplasman tribünü, ama uzun sürmüyor gol beklentisi. 32’de Rice’ın sağdan kullandığı kornerde Saliba arka direkte rakip savunmanın üzerinden kafayı uzak köşeye vuruyor, pozisyonda West Ham savunması adam paylaşımında hatalı, Arsenal o golle öne geçiyor. 37’de ikinci gole yaklaşıyorlar, Odegaard’ın rakip ceza sahasında enfes pasını yakın mesafeden kaleye gönderemiyor Saka. 39’da Odegaard’ın rakip savunma arkasına pasında Saka’yı indiriyor Areola, uzun VAR incelemesi sonunda verilen penaltıyı Saka gole çevirirken Arsenal iki farkı yakalıyor, pozisyonda sarı kartı gören Areola. 44’de fark üçe çıkıyor, West Ham savunmasının derin uykuda yakalandığı pozisyonda Rice’ın sağdan kullandığı duran topu yakın mesafeden kafayla ağlara gönderen Gabriel. Devrenin bu sonuçla bitmesi beklenirken Trossard çıkıyor sahneye, Odegaard’ın enfes pasında ceza sahasının solunda uzak köşeye enfes vuruyor. Arsenal’in topa yüzde 71 oranında sahip olup rakip kaleyi 15 kez yokladığı yedi dakika uzatılan devre dört gollü üstünlüğüyle tamamlanıyor.

2. devrenin başında West Ham’da orta sahada Phillips, Alvarez’in, savunmada Mavropanos, Zouma’nın yerine sahada. 47’de 5. gole yaklaşıyor Arsenal, soldan Martinelli’nin kestiği topta Trossard müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, misafir takım oyuna genişlik kazandırdığı her pozisyonda tehlike yaratıyor. İlk bölümde rakip sahada çoğalma çabasında West Ham, ancak Arsenal oyunu dilediği şekilde yönlendirirken tempoyu ayarlıyor. 49’da Arsenal atağında Havertz isabetsiz vuruyor, dalga dalga geliyor Arsenal. 57’de Odegaard’ın başlattığı atakta Saka’nın vuruşunu enfes çıkartıyor Areola, ev sahibi tribünler suskun. 63’te fark beşe çıkıyor, Odegaard’ın enfes pasında Saka sol köşeye enfes vuruyor, Areola çaresiz. 66’da Rice çıkıyor sahneye, West Ham savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışından sert vuruşla ağlara gönderirken kale arkası tribünü yıkılıyor. Golden sonra Rice’ın kutlama yapmadan yetiştiği kulübe özür dilercesine el kaldırması takdire şayan. 67’de Arsenal’de üç değişiklik, Trossard, Saka, Rice yerlerini Nketiah, Nelson, Elneny’e bırakıyor. 74’te Martinelli’nin soldan kestiği topta Nketiah’ın plase vuruşu Areola’da kalıyor, altı farklı üstünlüğe rağmen gole doymuyor Arteta’nın takımı. 76’da West Ham’da savunmada Emerson’un yerine Cresswell sahada. Aynı dakikada sarı kartı gören West Ham’da Kudus. 77’de Arsenal’de Soares ve Nwanieri, White ve Martinelli’nin yerlerini alıyor. Ethan Nwanieri 2007 doğumlu orta saha, alt yapıdan yetişmiş. 81’de Elneny’nin vuruşu Areola’da kalırken Arsenal o dakikaya kadar 24 kez rakip kaleyi yokluyor, West Ham’ın rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal 6-0 kazanıp Manchester City ile aynı puanda üçüncü sıradaki yerini koruyor. Bu vesileyle Arsenal'in deplasmandaki rekor galibiyetinin Kasım 1993’te Standard Liege’e karşı 7-0'lık skorla geldiğini hatırlatalım. West Ham’a gelince, Premier Lig’de kendi evinde aldığı en ağır yenilgi, 1963-64’te Blackburn'e karşı aldığı 8-2’lik yenilgiden sonra kulüp tarihinin en ağır iç saha yenilgisi. Hocaları David Moyes maç sonu basın toplantısında, bugün çok ağır yenilgi aldıklarını, maçın başından sonuna kadar Arsenal’in üstün oyununa karşı takımının yeterli direnç gösteremediğini, devre arasında stadı terk eden taraftarların tepkisini anlayabildiğini, West Ham’ın geçen sezon Avrupa Kupası kaldırdığını ancak iyi zamanlar gibi kötü zamanların da olacağını dile getiriyor. Maçın adamı Arsenal’de iki asist ve bir golle Declan Rice.