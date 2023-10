Premier Lig Seyir Defteri: Sheffield United; Uzak Yakınlık

1992-93 sezonunda perdelerini açan Premier Lig’in kurucu kulüplerinden Sheffield United, İngiltere’nin kuzeyinde Yorkshire bölgesinde adını içinden geçen nehirden alan 564 bin nüfuslu şehrin kırmızı beyazı, namı diğer “The Blades” (Jiletler). Premier Lig tarihinin ilk golünü kaydeden takım 1994’te elitler liginden düştü, 1997 ve 2003’te play-off finallerini kaybettikten sonra Neil Warnock'un yönetiminde 2005-06 sezonunun sonunda, 12 sene aradan sonra Premier Lig’e döndü. Ancak bir sezon dayanabildiler, sonrası düşüş zamanları. 2011’de League One’da düşen takım altı sezon ve kaybedilen üç play-off’tan sonra yükselişe geçti, 2018-19’da Premier Lig’e yükseldi. 2021’de düştü, geçtiğimiz sezon ligi Burnley’nin arkasından ikinci sırada bitirerek yeniden döndü bıraktığı yere. 2023-24 sezonunda ilk yedi maçta sadece bir puan toplarken kalelerinde gördükleri 19 golle ligin son sırasında. Onların hikâyesi Edip Cansever’in dizeleri misali, uzak yakınlık: “Bir hüzün kaç kişinin hüznü olurdu, çıkarsak toplamak yerine, her hüzün başka türlü olurdu, ne yaparsan yap saati kurma, öyle dağıldık ki hepimiz, her günün geçmesi bir gerçek oluyor, seninle her uzaklık gibi böyle.”

Yazdan kalma bir Londra gününde Sheffield United deplasmanda Fulham karşısında. Rakip karşısında son iki maçı kazandılar ama ülke futbolunun en üst liginde Craven Cottage’da en son kazandıkları sene doğan çocuklar şimdilerde 50’li yaşlarda… Ev sahibi Fulham 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Iwobi, Palhinha, Pereira, ileri uçta Cordova-Reid, Vinícius, Willian. Misafir Sheffield United 3-5-2 dizilişinde, orta sahada Bogle, Hamer, Costa, Norwood, Thomas, ileri uçta McBurnie, Archer ikilisi. Henüz ilk dakikada sağdan geliştirdiği atak sonrasında maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Fulham, misafir takım ilk dakikalarda rakibi 2. bölgede karşılıyor. 3’te Fulham atağında Willian’ın vuruşu rakip savunmadan dönüyor, maça iştahlı başlıyor siyah beyazlılar. 6’da soldan kullandıkları kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, Sheffield United takım halinde savunmada. İlk 15 dakikada iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor, Fulham oyun olarak üstün ama 3. bölgede etkisiz. 19’da Fulham atağında Vinicius’un rakip ceza sahasında pasında Willian karşı karşıya Sheffield United kalecisi Foderingham’ı geçemiyor, akabinde Robinson’un uzaklardan vuruşu isabetsiz. 23’te Sheffield United savunmasında Basham’ın geçirdiği kötü sakatlık sonrasında maç uzun süre duruyor ve Basham yerini Robinson’a bırakıyor. 35 yaşındaki Basham ayak bileğinin kırıldığı pozisyon sonrası muhtemel sezonu kapattı, o sakatlık sonrasında yaş itibarıyla sahalara dönmesi zor. 12 dakikalık duraklamadan sonra Fulham atağında Palhinha müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, ev sahibi tribünler kaçan fırsata hayıflanıyor. 14 dakika uzatılan devrenin son bölümünde gol için yükleniyorlar ama takımın gol sıkıntısı aşikâr. Sheffield United’ın topa yüzde 42 oranında sahip olduğu, rakip kalede gol denemesinin bulunmadığı devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da gelişen Fulham atağında Pereira müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor. 48’de Sheffield United’ın 2. kornerinde McBurnie’nin kafa vuruşu Fulham kalecisi Leno’da kalıyor, 50’de Fulham’da sarı kartı gören Palhinha. 51’de gole yaklaşıyor siyah beyazlılar, rakip savunmanın az adamla yakalandığı pozisyonda Willian’ın pasında Iwobi’nin vuruşu savunmadan kornere çıkıyor. 53’te aradıkları, hak ettikleri golü buluyorlar, rakip savunma yine eksik yakalanıyor, Pereira’nın enfes asistinde yerden vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderiyor Cordova Reid. Pozisyonda Sheffield United savunması dağınık. Golden sonra rakip sahada çoğalmaya başlıyor misafir takım, 61’de sağdan kullandığı kornerde uzunlardan kurulu rakip savunmayı geçemiyor Fulham, oysa uzun oynama yerine farklı varyasyon mümkün. 65’te soldan kullandığı kornerin devamında iki değişiklik yapıyor Sheffield United, 66’da Hamer ve Thomas yerlerini, Larouci’ye bırakıyor. 68’de beraberliği yakalıyorlar, soldan ortalanan topta Robinson ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor, pozisyon öncesinde Fulham’da sakatlanan Diop yerini Bassey’e bırakıyor. Orta sahada Pereira’nın yerine Cairney sahada. 73’te Sheffield United’da sarı kartı gören McBurnie. 76’da günün muhtemel en güzel golünü izliyor Craven Cottage tribünleri, Cairney’nin uzaklardan vuruşu üst direğe çarpıp, kaleci Foderingham'ın sırtından ağlara gidiyor. Pozisyonda Foderingham önde yakalandığı için hatalı. 80’den sonra rakip kalede baskı kuruyor Fulham, 88’de Willian’un uzaklardan vuruşu kalecide kalıyor. Sekiz dakika uzatılan maçın skorunu Willian belirliyor, 90+2’de soldan taşıdığı, rakip savunmadan dönen topta yerden vuruşla topu ağlara gönderiyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 24.361 taraftarın şahitliğinde 3-1’lik skorla üç puanı heybeye atıyor Fulham, 12. sıraya yükseliyorlar. Sheffield United’a gelince, sekiz maçta kalelerinde 22 gol görürken sadece bir puan alabildiler. Bu sezon maçların son 15 dakikasında toplam 6 gol savunmanın özeti. Onların bu sezonki hikâyesinin sonu başından belli sanırım. Maçın adamı Willian.