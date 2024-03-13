Premier Lig Seyir Defteri: Stamford Bridge’te orta sıra mücadelesi

Son 5 maçtan 2 galibiyet 2 beraberlikle 8 puan çıkardı Newcastle United, ancak Londra deplasmanları takıma yaramıyor. Geçen haftalarda Arsenal deplasmanında alınan 4-1’lik yenilgi takımın savunma zaaflarını ortaya koymuş, hocaları Eddie Howe’un geleceğiyle ilgili sorulara açık kapı bırakmıştı. İlk 10’da yer alan takımlar arasında West Ham United’dan sonra en cömert savunma, üst üste ikinci sezonda Avrupa Kupası’nda yer alabilmeleri için savunma istikrarını sağlamaları önemli. Siyah beyazlılar bu sezon 13 deplasman maçından sadece 3 galibiyet çıkardılar, kalelerinde 29 gol gördüler, ligde deplasmanlarda Sheffield United’dan sonra kalesinde en fazla gol gören takım.

Haftanın kapanış maçında Newcastle, Chelsea deplasmanında. Chelsea’nin rakibe karşı evinde ezici üstünlüğü bulunuyor, evlerinde Newcastle’a karşı son 28 maçın sadece birini kaybederken o maçlarda 20 galibiyet aldılar. Chelsea’nin galip gelmesi durumunda 1986-87’den bu yana ilk kez Newcastle karşısında rakibi bir sezonda 2 kez yenmiş olacaklar. Her ne kadar istikrardan uzak sezon geçirse de Chelsea evinde dişli takımlardan, tüm kupalarda evlerinde son 12 maçın yalnızca birini kaybettiler (8G, 3B). Takımın göze batanı Cole Palmer, 18 maçta 10 gol, 7 asistle 17 gole katkı sağladı, Palmer’ın, 21 yaş ve altındaki Chelsea oyuncuları arasında bir sezonda en fazla gol ve asist yapan oyuncu olması kayda değer. Newcastle’a gelince, bu sezon ligde Newcastle maçlarında maç başına ortalama 3,8 gol atıldı; tüm takımlar içinde en yüksel gol ortalaması, haliyle siyah beyazlıların maçlarını izlemesi keyifli. Takımın parlayanı Anthony Gordon, 27 lig maçında 10 golü ve 5 asisti bulunuyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Everton’da 2017-23 arasında kısıtlı sayıda maçta forma şansı bulunca Newcastle’ın saflarına katıldı. İngiltere Milli Takımı’nın U21 altı tüm seviyelerinde forma giydiğini hatırlatalım.

Serin bir Londra akşamında, haftanın son maçında ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Fernandez, Caicedo, ileri uçta Palmer, Gallagher, Sterling, önlerinde gol umutları Jackson. Misafir Newcastle 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Longstaff, Guimaraes, Willock, ileri uçta Almiron, Isak, Gordon. İlk bölümde rakibe 3. bölgede takım halinde baskı yapıyor Newcastle, Chelsea kısa paslarla oyunu geriden kurmakta ısrar edince sahasından çıkmakta zorlanıyor. Chelsea savunmasının solunda Cucurella geçen senenin sonundan beri ilk kez ilk 11’de. 7’de, ilk atağında golü buluyor Chelsea, Jackson rakip ceza sahasının sağından yerden sol köşeye vuruyor, Newcastle kalesinde Dubravka topa uzanmakta geç kalıyor, asist Palmer, Senegallilerden mükemmel bir doğaçlama bitiriş. İlk bölümde orta sahada Bruno Guimaraes ve Caicedo’nun kıyasıya mücadelesi maçın renkli anlarından. Ataklarının büyük bölümünü soldan Gordo ve Willock ile geliştiren Newcastle 3. bölgede pozisyon üretemiyor. Newcastle savunmada da tedirgin. Chelsea’de Palmer ataklara yön veren, pozisyonlar hazırlayan oyuncu, 21 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Manchester City alt yapısından yetişti. 36’da Newcastle’da sakatlanan Gordon yerini Murphy’e bırakıyor. 39’da Chelsea’de sarı kartı gören Sterling. 42’de hak ettiği golü buluyor Newcastle, Chelsea savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasının solundan uzak köşeye bırakıyor Isak, Chelsea kalesinde Petrovic çaresiz. Newcastle’ın topa yüzde 58 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yoklayıp bir kez bulduğu 4 dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Chelsea 57’de aradığı golü buluyor. Newcastle savunmasının uykuya daldığı pozisyonda Fernandez’in pasında Palmer yerden sol köşeye sert vuruyor, Chelsea yeniden öne geçiyor. Bu, Palmer’ın bu sezon hem gol hem de asist yaptığı 5’inci lig maçı, Tottenhamlı Son Heung-min 4 maçla ona en yakın isim. Akabinde net fırsatı harcıyor Sterling, Dubravka’yı geçtiği pozisyonda vuruşunu çizgide Burn çıkartıyor, maçın muhtemel kırılma anı. 69’da Newcastle’da Burn ve Almiron yerlerini Krafth ve Anderson’a bırakıyor. Chelsea’de Sterling’in yerine Mudryk sahada. Akabinde Chelsea’de ağırdan aldığı için sarı kartı gören Petrovic. 72’de Chelsea’de sarı kartı gören Caicedo. 76’da geride eksik yakalandıkları pozisyonda kalelerinde 3. golü görüyorlar, Gallagher’ın pasında Mudryk kaleci Dubravka’yı geçip topu ağlara bırakıyor, pozisyonda Newcastle savunmasında yerleşim hatası golü hazırlayan etken. 85’te Chelsea’de maçın adamı Palmer yerini Casadei’ye bırakıyor, İtalyan oyuncunun Stamford Bridge’de ilk maçı. 90’da umutlanıyor Newcastle, ceza sahasının solunda Murpy’nin füzesi ağlarla buluşurken skor 3-2’ye geliyor. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 38.727 taraftarın şahitliğinde üç puanı kapıp rakibiyle puan farkını bire indiriyor. Newcastle’a gelince, savunma zaafları aşikâr, 28 maçta kalelerinde 48 gol gördüler, küme düşme potasının üstündeki Everton’un savunma karnesi onlardan iyi, yaz transferinde savunmaya takviye yapacaklardır sanırım. Maçın adamı Chelsea’nin parlayanı Cole Palmer.