Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur, liderlik keyfi

Önce Saudi Pro Ligi’ne naçizane birkaç kelam: Geçen pazar Saudi Pro Ligi’nde Wijnaldum, Henderson ve Gerrard gibi yıldızların yer aldığı El Riyad-İttifak maçını 696 kişi izlemiş. Aynı saatlerde İngiltere 3. Ligi’nde Portsmouth-Carlisle United maçında 17.911, 4. Lig’de Bradford City-Wrexham maçında 21.552, 5. Lig (Amatör) Rochdale-Oldham maçında 6.722, 9. Lig’de Bury-Wythenshawe Town maçında 3.195 taraftar... Velhasıl ne kadar zengin olsa da Araplar, futbol kültürü satın alınamıyor...

Dönelim gerçek futbola, serin Londra akşamında lider Tottenham Hotspur haftanın açılış maçında Crystal Palace deplasmanında. Ev sahibi takımın rakibine karşı bahtı kapalı, Crystal Palace, rakibe karşı oynadığı son 16 lig maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve 13 yenilgi aldı. Tottenham ligde Palace karşısında son üç maçı kazanırken kalesinde gol görmedi. Zaha’nın yokluğunda Palace’ta işler iyi gitmiyor, son beş maçtan beş puan çıkartırken son dört maçta sadece bir gol kaydettiler. Tottenham sezonun yükseleni, kulüp tarihinin en büyük golcüsü Harry Kane’nin yokluğunda dokuz maçtan 23 puan çıkardılar, ligi en son şampiyon bitirdikleri 1960-61 sezonundan sonra dokuz maç sonunda en yüksek puan toplamı.

Ev sahibi Palace 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Lerma, Doucoure, Hughes, ileri uçta Ayew, Edouard, Schlupp. Beyaz formalı misafir Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Bissouma, Sarr, ileri uçta Kulusevski, Maddison, Richarlison, önlerinde golcüleri Son. İlk bölümde iki takım da temkinli, 7’de Palace’ın ilk tehlikeli atağında sağdan rakip kaleyi yokluyor Ayew, Tottenham kalesinde Vicario köşeden çıkartıyor. 9’da gole yaklaşıyor ev sahibi, Edouard dönerek yerden sağ köşeye vuruyor, Vicario gole izin vermiyor. İlk 10 dakikada buldukları iki pozisyon özgüvenini artıyor ev sahibinin, Tottenham 3. bölgede pas trafiği yaratmakta zorlanıyor. İlk 15 dakikada topa sahip olma oranları yüzde 68, 16’da Bissouma ile kullandıkları duran topta rakip kaleyi bulamıyorlar. Dakikalar ilerledikçe topla daha fazla oynayan Tottenham, sağda Kulusevski ve Porro ile pozisyon üretmeye çalışıyorlar, Palace takım halinde savunmada. 20’de Tottenham atağında Richarlison uzaklardan isabetsiz vuruyor, mücadelesine rağmen son vuruşlarda etkisiz 9 numara. 29’da Palace atağında Edouard’ın enfes pasında Schlupp’un vuruşuna izin vermiyor Tottenham savunmasında Romero, kırmızı mavili takım ileri uçta Zaha’nın çabukluğunu, bitiriciliğini arıyor. 36’da sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Palace, tempo ve futbol kalitesinin düştüğü devrenin son bölümünde iki takım da pozisyon üretemiyor. 40’dan sonra arka arkaya kullandığı dört kornerden sonuç alamıyor Palace, takımın bitirici pivot santrafora ihtiyacı aşikâr. Topa yüzde 29 oranında sahip oldukları, rakip devreyi yedi kez yokladıkları devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında Tottenham savunmasının solunda Royal’in yerine Davies sahada. İlk devrede Palace rakibin tehlikeli silahı Son’a yakın markaj uygularken 7 numara sadece 9 kez topla buluşabildi, markaja bıraktıkları yerden devam ediyorlar. 53’te gole yaklaşıyor Palace, Schlupp’un soldan ortasına yakın mesafeden dokunamıyor Eduoard, akabinde 54’te beklenmedik pozisyonda öne geçiyor Tottenham. Sağda Porro - Sarr paslaşmasının sonunda Maddison’un vuruşunu kendi kalesinde gönderiyor savunmada Ward, pozisyonda yüzü kalesine dönükken topa yaptığı müdahalede hatalı. Palace 2023’te Brighton’dan sonra (4) kendi kalesine en fazla gol atan takım (3). Akabinde sağdan Hughes ile kullandığı kornerde savunmadan gelen Guehi’nin kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor Palace, o dakikaya kadar kullandıkları altı kornerde rakip kaleyi zorlayamıyorlar. 60’ta Palace forvetinde Schlupp yerini Rak-Sakyi’ye bırakıyor. 64’te Tottenham’da iki değişiklik: Richarlison ve Bissouma’nın yerine Johnson ve Hojbjerg sahada. 66’da fark ikiye çıkarken haftanın muhtemel en güzel gollerinden birini izliyor Selhurst Park tribünleri, solda Johnson hareketleniyor, Maddison ile paslaşmasında ceza sahasına kestiği topu yakın mesafeden kaçırmıyor Son, ilk devrenin suskun golcüsü 2. devrede fark yaratıyor, ligde sekizinci golü. Eski toprak bir Tottenham taraftarının söylediği gibi, hayatta üç şey kesin, ölüm, vergiler ve Son’un golü. 70’te Palace’ta Clyne ve Ahamada, Hughes ve Mitchell’in yerine sahada. 80’de 3. gole yaklaşıyor Tottenham, Son’un pasında Kulusevski'nin vuruşu rakip savunmadan dönüyor. Sekiz dakika uzatılan maçta 90+4’te farkı bire indiriyor Palace, Ayew ceza sahası dışından sağ köşeye enfes vuruyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Ada futbolunda 500. maçından yenik ayrılıyor Roy Hodgson, ligin efendi teknik direktörü. Tottenham 2-1’lik skorla 10 maç sonunda en yakın rakibine beş puan fark atıp liderliğini sürdürürken Palace 12. sıraya geriliyor. Maçın bitiş düdüğüyle deplasman tribününden “Ligin zirvesindeyiz” tezahüratı yükseliyor. Orada ne kadar kalabileceklerini zaman gösterir. Maçın adamı James Maddison...