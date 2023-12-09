Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur; öne geçmek yetmez, kazanmak gerek!

2018’den beri ilk kez ihale sürecinden geçen Premier Lig’in yayın hakları, geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşlar Sky ve TNT tarafından sezonda 270’e kadar canlı maç yayınlamak üzere 6,7 milyar sterlin karşılığında satın alındı. Anlaşmaya göre BBC’nin enfes programı “Match of the Day” cumartesi akşamları maç özetlerini yayınlamaya devam edecek.

2025-26 sezonundan itibaren dört yılı kapsayan anlaşmanın “İngiltere'de şimdiye kadar imzalanan en büyük spor medyası hakları anlaşması” olduğunu hatırlatalım. İngiltere’de cumartesi saat 15.00’te başlayan maçlar televizyon kanallarında yayınlanmıyor, ancak pazar saat 14.00’te başlayan maçlar yayın kapsamına dahil. En büyük yayıncı kurulus Sky, beş paketten dördünü almaya hak kazandı ve cumartesi 17.30’da başlayan maçları, pazar 14.00 ve 16.30’daki başlayan maçları, ayrıca pazartesi ve cuma günleri akşam maçlarını ve üç hafta ortası dahil olmak üzere bir sezonda en az 215 maç gösterecek. TNT, cumartesi 12.30’da başlayan maçları ve iki hafta ortası maçı dahil olmak üzere bir sezonda en az 52 maç gösterecek. Sky Sports ayrıca her sezonun son gününde 10 maçın tamamını yayınlayacak. Ligin mevcut anlaşması kapsamında sezon başına 20 maç yayınlayan Amazon, yeni anlaşmada haklarını güvence altına almadı. Üç sezonluk olan ve süresi 2024-25 sonunda dolacak olan mevcut 5 milyar sterlinlik yerli TV hakları anlaşmasının Covid-19 salgını nedeniyle uzatılmasına izin verildi.

Dönelim futbola, hafta içi maçında son dört maçından sadece bir puan çıkartabilmiş Tottenham evinde şehirdaşı West Ham karşısında. Tottenham rakibine karşı evinde oynadığı son üç maçı kazandı, West Ham’a Tottenham deplasmanı yaramıyor, rakibin mabedinde son 21 maçın sadece ikisini (7B, 12M) kazandılar. Tottenham bu sezon öne geçtiği maçlarda 13 puan kaybetti; ligde sadece Burnley öne geçtiği maçlarda daha fazla puan kaybetti. Tottenham’ın Güney Korelisi Son Heung-min, ligde West Ham’a karşı evinde oynadığı sekiz maçta beş gol attı ve üç asist yaptı. West Ham’ın yükseleni Jarrod Bowen bu sezon ligde altı deplasman maçında gol buldu…

Yağmurlu, soğuk ve kasvetli bir Londra akşamında ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Bissouma, Hojbjerg, ileri uçta Johnson, Lo Celso, Kulusevski önlerinde golcüleri Son. Misafir West Ham aynı dizilişte, orta sahada Álvarez, Ward-Prowse, ileri uçta Kudus, Soucek, Paqueta, önlerinde takımın yükseleni Bowen. Maça iştahlı, ofansif başlıyor Tottenham, 3. dakikada maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor beyazlı takım. West Ham savunması ile orta saha arasındaki derin boşluğu etkili koşularla değerlendiriyor ev sahibi, West Ham ise topa sahip olmakta zorlanıyor. 11’de sağdan Porro ile kullandıkları kornerde aradıkları golü buluyorlar, savunmadan gelen Romero aşırtma kafa vuruşuyla topu sol üst köşeden ağlara gönderiyor, pozisyonda Fabianski müdahalede geç kalıyor. Rakibin yüksek temposu, enerjisi karşısında sersemlemiş boksör misali West Ham, Tottenham’ın ilk 15 dakikada topa sahip olma oranı yüzde 87. 17’de Tottenham atağında Son’un vuruşu Fabianski’de kalıyor, 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Tottenham. 19’da soldan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor West Ham, kenarda hocaları David Moyes takımın oyunundan hoşnutsuz. 25’te West Ham atağında Kudus’un vuruşu Tottenham kalesinde Vicario’da kalıyor, 14 numara takımın gole yakın oyuncusu.

İlk 30 dakikanın sonunda Tottenham’ın topa sahip olma oranı yüzde 80, rakip kaleyi yedi kez yokluyorlar, ancak son dört maçta ilk golü bulduklarını, o maçlardan sadece bir puan çıkarabildiklerini hatırlatalım. 37’de Tottenham atağında Johson’un rakip ceza sahasında plase vuruşunda gole izin vermiyor Fabianski, ikinci toplarda çok üstün ev sahibi. Tottenham’ın topa yüzde 78 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı, iki dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Tottenham, ilk bölümde beraberliği yakalama amacıyla 3. bölgeye kalabalık çıkıyor West Ham. 52’de aradıkları golü buluyorlar, vuruşu rakip savunmadan dönüyor, topu önünde bulan Bowen sert vuruşla ağlara gönderiyor, arka arkaya 5. maçta öne geçen Tottenham üstünlüğünü koruyamıyor. 57’de West Ham savunmasında sarı kartı gören Emerson. 58’de sağdan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor Tottenham, devrenin ilk bölümünde daha agresif rakip karşısında etkisizler. 59’da Tottenham’da sarı kartı gören savunmada Porro. 60’ta sağdan arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor West Ham, Tottenham ilk devredeki etkili oyunundan uzak. 67’de Tottenham’da Lo Celso ve Hojbjerg yerlerini Skipp ve Richarlison’a bırakıyor. Sonrasında baskıyı artıyorlar, 69’da sağdan kullandıkları kornerde Richarlison müsait pozisyonda kafayı isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anlarından.

73’te Tottenham atağında Porro’nun sağ çaprazdan sert vuruşunu köşeden çıkartıyor Fabianski, akabinde West Ham öne geçiyor. 74’te Tottenham savunmasında Udogie’nin kısa düşen geri pasını ağlara gönderen Ward-Prowse, Tottenham bir maçta daha öne geçtikten sonra skoru koruyamıyor. 80’de West Ham’da sarı kartı gören Ward-Prowse. 84’te Tottenham’da iki değişiklik: Bissouma ve Johnson yerlerini Gil ve Sarr’a bırakıyor. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca West Ham sevilmeyen şehirdaşın sahasında 2-1 kazanıp 9. sıraya yükseliyor. Tottenham’a gelince, öne geçtikleri son beş maçtan sadece bir puan çıkarttılar, ofansif oyunları izleyene keyif verir ama oyunu iki yönlü oynamak gerek. Görünen o ki hocaları Ange Postecoglou’nun posta arabasına amansızca saldıran apaçi kabilesi misali oyun anlayışında kazanabilmeleri için en az iki gol bulmaları şart. Maçın adamı West Ham’da Jarrod Bowen...