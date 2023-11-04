Seriyi Fırtına bitirdi

Kadıköy’de kritik viraj… Bir tarafta sezonun flaş ekibi Fenerbahçe, diğer yanda yeniden yapılanma dönemindeki Trabzonspor… Nefesler tutulmuş, Zorbay Küçük’ün ilk düdüğü bekleniyor.

Bugüne dek oynadığı 19 maçı da kazanan ev sahibinde eksikler can sıkıyor. Defansın belkemiği Djiku ve Becao sakat olduğundan İsmail Kartal, Samet ve Oostorwolde’yi stopere yerleştirmiş. Rakiplerin üstüne kâbus gibi çöken Fred-Szymanski-İsmail üçlüsünden Brezilyalı istikrar abidesinin yokluğunda takım presinin nasıl etkileneceği merak ediliyor. Özellikle ligde yaptığı karşılaşmaların ilk bölümünde skor avantajını ele geçiren Kanarya bakalım eksiklerin gölgesinde biraz daha temkinli bir oyunu mu tercih edecek? Sanki dev randevunun kaderini sarı-lacivertlilerin seçimleri belirleyecek…

Sezona Nenad Bjelica’yla başlayıp hayal kırıklığı yaşadıktan sonra teknik direktörlük koltuğuna yeniden Abdullah Avcı’yı getiren bordo-mavililer, çıkış arıyor. Camiaya 38 yıl sonra şampiyonluk getiren deneyimli hoca, ikinci serüveninde öncelikle savunmayı oturtmaya çalışıyor. Bırakın yenilmeyi, daha bu sezon beraberlik bile almayan güçlü rakibe karşı Avcı’nın planları merak ediliyor. Karadeniz ekibinin ne kadar geride bekleyeceği tabelayı etkileyeceğe benziyor. Pepe-Visca-Onuachu üçlüsü eğer topla buluşabilirse, İstanbul ekibini zorlayabilir gibi duruyor.

Muhteşem koreografiyi müteakip Lösemili Çocuklar Haftası için pankart taşınıyor, ardından santra yapılıyordu. Baskılı başlayan Kanarya’ydı. Ligde onda on yapan Kartal’ın öğrencileri, ilk bölümde golü bulmak istiyordu. Fakat fileleri havalandıran deplasman ekibiydi. 10. dakikada soldan Visca’nın ortasına Onuachu kafayı vurmuştu. Hemen akabinde Fenerbahçe iyi geliyor, Dzeko dokunamıyordu.

Golden sonra bastıran ev sahibi, pozisyona girmekte zorlanıyordu. Deplasman ekibi ise uzun toplarla Onuachu’yu buluşturmaya çalışıyordu. Devrenin sonunda Onuachu kafayla yine ağları bulsa da hakem faul demişti. Hemen akabinde Zajc’ın şutu kaleyi yalıyor, yarıdan başka gol çıkmıyordu.

İkinci devre şok bir golle başlıyordu. Ceza sahası dışından Berat muhteşem vurmuştu. 47’de fark üçtü! Ev sahibi daha ikinci golün şokunu yaşarken, Samet’in kaybettiği topla başlayan akında son sözü Pepe söylemişti. Bu dakikadan sonra Samet’e gelen her topta taraftarın protestosu dikkat çekiciydi. Takımın as stoperleri sakatken, oynayan bir futbolcuya sanki daha çok sahip çıkmak gerekirdi; hele bir süre elde çok az seçenek varken…

59’da Tadiç’in Mehmet Can’ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyona hakem penaltı diyor, aynı futbolcu Uğurcan ters köşeye yatırıyordu. Golden sonra Bakasetas’la Trezeguet girmiş, Pepe’yle Abdülkadir çıkmıştı. 70’te Tadiç’in gördüğü Ferdi ceza sahası dışından yerden vuruyor, Uğurcan iyi çıkarıyordu. 76’da İrfan Can’ın vuruşu yan ağlarda kalıyordu.

78’de İsmail’in Trezeguet’nin suratına müdahalesine ikinci sarı kart çıkınca, Kanarya on kişi kalmıştı. 86’da Mehmet Can ceza sahasında bu sefer Crespo’ya faul yapmış, penaltıyı kullanan Tadiç topu direğe nişanlamıştı. VAR yardımıyla atış tekrarlanıyor, Sırp maestro ikinci denemesinde ağları buluyordu. Uzatmalarda Enis ağları havalandırıyor, VAR uyarısıyla Zorbay Küçük golü iptal ediyordu. Son dakikalarda başka gol olmayınca, Trabzonspor ezeli rakibini 26 sene sonra Kadıköy’de yeniyordu.

Fenerbahçe lider başladığı haftada koltuğu Galatasaray’a kaybetti. Savunmadaki eksiklerle Fred’in yokluğu ev sahibinin tüm dengesini altüst etti. Bu zorlu fikstürde sakatlar daha da can sıkabilir. Taraftarın biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Karadeniz ekibine gelince… İyi defans yaptıkları maçta rakiplerinin savunmadaki hatalarını iyi değerlendirdiler. İkinci yarının başındaki şok başlangıçla da üç puanı ceplerine koydular. Mehmet Can biraz daha dikkatli olsa, bu maç bu kadar zora girmezdi. Bjelica sonrası Avcı’nın varlığı net hissediliyor; söylemeden geçmemek lazım.