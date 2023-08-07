Southampton FC, 10 sezondan sonra üç puanlık başlangıç

1985’in Ağustos’unda 58 yaşında siroz hastalığı nedeniyle aramızdan ayrıldı Turgut Uyar, Türk edebiyatının büyük şairi. “Böyle sessiz ayrılıklarda, her şey önceden belli olur, en güzel zamanında, aşkın ve hayatın, insan deli olur,” der dizelerinde. Her ne kadar konumuz futbol olsa da yâd etmeden geçmeyelim, unutulmasın…

Dönelim futbola, Ağustos’un ilk cuma akşamında başladı 2023-24 Championship sezonu, sponsoruna ithafen “Sky Bet Championship”, mevcut adıyla 20. sezonu ve mevcut lig formatında 32. sezonu. Bilmeyenlere naçizane hatırlatma, Avrupa futbolunun en zengin dokuzuncu, dünya futbolunun en çok izlenen 10. Ligi. 2022-23 sezonunda statlardaki taraftar ortalaması 18.787. 24 takımlı ligin yenileri geçen sezon Premier Lig’den düşen üç takım Leicester City, Leeds United ve Southampton ile League One’dan terfi eden Plymouth Argyle, Ipswich Town ve Sheffield Wednesday. Ligde forma giyen 605 futbolcudan 305’i İngiltere dışında dünyaya gelmiş. Takımların toplam değeri 1,8 milyar Euro. 380 milyonluk kadro değeriyle Southampton ligin en değerli kadrosu, 9 milyonluk değeriyle Sheffield Wednesday ise en mütevazı... Ligin demirbaşı Barnsley, ligde diğer tüm takımlardan daha fazla sezon geçirdi kırmızı beyazlılar. Ligde kesintisiz en uzun süre mücadele eden Birmingham City, en son 2010-11 sezonunda ligde yer almadı.

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Ağustos’un ilk Cuma akşamında, EFL’de 67 gün aradan sonra sezonun açılış maçında 3. Lig’den gelen ligin yeni takımı Sheffield Wednesday Premier Lig’den düşen Southampton karşısında. Southampton, 11 sezondan sonra geçen sezon elitler ligini son sırada bitirip küme düştü. Yeni sezonda hedef bıraktığı yere dönmek. Ev sahibi 4-1-4-1 dizilişinde, savunmada Paterson, Iorfa, Ihiekwe, Famewo, savunmanın önünde Vaulks, orta sahada Delgado, Bakinson, Bannan, Windass, ileri uçta gol umutları 9 numaralı Gregory. Hocaları Xisco Munoz, Watford’u 2020-21’de Premier Lig’e terfi ettirmiş, ancak elitler liginde yedi maçın ardından kovulmuştu. Meraklıları bilir, Watford, Ada futbolunun teknik direktör öğütücüsüdür, yeni sezonda kaç teknik direktörle çalışırlar kim bilir! Maça dönersek, misafir Southampton 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Smallbone, Ward-Prowse, Alcaraz, ileri uçta Tella, Armstrong, Edozie…

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8’de sezonun ilk golünü Nathan Tella’nın asistinde Armstrong’un kafa vuruşundan buluyorlar, rakip ceza sahasının sağından uzak köşeye enfes vuruyor 11 numara, Armstrong kafasıyla dokunuyor. Southampton’un çok üstün oynadığı, topa yüzde 77 oranında sahip olup, rakip kaleyi 11 kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

İkinci devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye ofansif başlıyor ev sahibi, 46’da kazandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. 52’de Southampton Ward-Prowse ile soldan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor, akabinde beraberliği yakalıyor Wednesday. 54’te soldan kullandıkları kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu sert vuruşla sol köşeden ağlara gönderen Lee Gregory, duran toplar en etkili silahları. 77’de Armstrong’unu uzaklardan vuruşuyla gole yaklaşıyorlar, akabinde 9 numara yerini Che-Adams’a bırakıyor. Oyuna girdikten altı dakika sonra Ward-Prowse’un asistinde takımını öne geçiriyor 10 numara, gol vuruşu mükemmel. Dokuz dakika uzatılan maçı 23 gol denemesinde bulunan Southampton 28.558 taraftarın şahitliğinde üç puanı kazanıyor, 10 sezondan sonra ilk kez sezonun ilk maçını kazanıyorlar. Premier Lig’in altındaki üç ligin 72 takımından 13’ü yeni sezona yeni teknik direktörle başladı, Sheffield Wednesday o takımlardan biri. Geçen sezon League One’da evlerinde sadece bir maç kaybettiler, Southampton karşısında iyi direndiler ama üç puanı son dakikalarda bıraktılar. Southampton ligde zirveye oynayacak takımlardan, ikinci devrede zorlansalar da kadro kalitesi üç puanı getirdi. Maçın adamı oyuna sonradan girip üç puanı getiren Che-Adams.