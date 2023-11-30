Tempo, seyir zevki, goller kazanan Fulham

Takvim yaprakları 23 Kasım 2023’ü gösterirken 80 yaşında aramızdan ayrıldı Terry Venables, Ada futbolunun karizmatik futbol adamı. 1960 senesinde, 17 yaşına bastığı zamanlarda Chelsea’de başlamış futbolculuk kariyeri, sonrasında Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers ve Crystal Palace’ta ofansif orta saha rolünde 500’ün üzerinde maçta forma giymiş. O dönemin en iyi orta saha oyuncularından, 1975’te aktif futbol kariyerinin bitiminde hocası Malcolm Allison’un desteğiyle teknik direktörlük serüvenine atılmış. 1976’da Crystal Palace’ta başlayan hocalık kariyerinde çalıştırdığı takımlar arasında Queens Park Rangers, Barcelona, Tottenham Hotspur, İngiltere Milli Takımı ve Avustralya Milli Takımı var. Barcelona’yı çalıştırdığı 1984-87 arasında yaşadığı La Liga şampiyonluğuna ithafen futbol aleminde “El-Tel” lakabıyla nam salmış. Eski öğrencisi, Ada futbolunun efsanesi Garry Lineker, hocasının ölüm haberini aldığında yıkıldığını dile getiriyor ve şöyle devam ediyordu: “Tarihin en iyi İngiliz teknik direktörüydü, aslında teknik direktörden çok daha fazlasıydı, enerjikti, büyüleyiciydi, espriliydi ve çok iyi arkadaştı. Onun yanında kendinizi çok iyi ve özel hissederdiniz. Çok özleneceğini biliyorum, huzur içinde yatsın.”

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Dönelim futbola, pazartesi akşamı, son dört maçından sadece bir puan çıkartabilmiş Fulham evinde yükselişteki Wolverhampton karşısında. Fulham rakibine karşı son 14 lig maçının sadece birini kazanabildi (4B, 9M); o galibiyet Şubat 2018’de iki takımın da Championship’te mücadele ettiği zamanlarda geldi. Ev sahibinin bu sezon bariz sıkıntısı golcüsünün olmayışı, 12 lig maçında 10 gol kaydettiler. Geçen sezon bu aşamada dokuzu Aleksandar Mitrovic olmak üzere 22 gol atmışlardı. Pazartesi akşamları takıma yaramıyor, haftanın ilk gününde oynadıkları son altı lig maçını kaybettiler ve bunların beşinde gol atamadılar. Wolves sezonun yükselen takımlarından, son yedi lig maçından sadece birini kaybettiler (3G, 3B). Ancak Londra deplasmanları onlara yaramıyor, başkentte oynadıkları son 11 lig maçında galibiyet alamadılar (3B, 8M). Ayrıca savunma zaafları aşikâr, ligde evlerinden ırak son 22 maçın sadece birinde ağustos sıcağında Everton karşısında kalelerini gole kapatabildiler. Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Iwobi, Reed, ileri uçta Cairney, Pereira, Willian, önlerinde suskun santrafor Jimenez. Fulham’ın kalesinde Bernd Leno’nun Premier Lig’de 150. maçı, elitler liginde o sayıya ulaşan ilk Alman kaleci. Misafir Wolves 3-5-2 dizilişinde, orta sahada Semedo, Bellegarde, Lemina, Gomes, Ait-Nouri, ileri uçta Hwang Hee-chan, Cunha ikilisi. Maça iştahlı, ofansif başlıyor Fulham, henüz ilk dakikada Pereira’nın sağdan ortasında gol vuruşunu yapamıyor Jimenez, takımı adına net gol fırsatı. Ama 7’de aradıkları golü buluyorlar, Willian’ın savunma arkasına enfes pasında Robinson ceza sahasına kesiyor, Iwobi bitiriyor. Golde Willian’ın katkısı büyük. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Wolves, 14’te Lemina’nın enfes pasında Hwang, Leno ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda direkleri geçemiyor. 19’da Fulham savunmasında sarı kartı gören Ream. Akabinde Wolves’da sakatlanan Ait-Nouri’nin yerine Doherty sahada. İki takımın da golü düşündüğü dakikalarda, 22’de Wolves beraberliği yakalıyor, rakip savunmanın soluna zor anlar yaşatan Bellegarde çizgiye inip arka direğe kesiyor, Cunha kafayla bitiriyor, sezonda üçüncü golü. Pozisyonda Fulham kanatta pasif. İyi mücadelesine rağmen pozisyon üretmekte kısır Fulham, ilk 30’da topa yüzde 60 oranında sahip olmalarına rağmen rakip kaleyi bulan vuruşları ikide kalıyor. 33’te Wolves’da sarı kartı gören Willian’a sert müdahalesi sonucu Gomes, gelecek maçta Arsenal karşısında cezalı duruma düşüyor. 37’de ikinci gole yaklaşıyor Wolves, soldan kullandıkları kornerin devamında Bellegarde’ın vuruşunu çizgiden çıkartıyor Fulham savunmasında Castagne, maçın kırılma anlarından. Fulham maça iyi başladı, ama Wolves ilerleyen dakikalarda daha hızlı, daha güçlü ve daha yaratıcı. 40’da sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Fulham, topa yüzde 62 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi altı kez yokladıkları temponun düşmediği, izlemesi keyif veren devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Wolves atağında Lemina’nın yerden vuruşu Leno’da kalıyor. Akabinde sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Fulham, ilk bölümde baskılı siyah beyazlılar. 54’te rakip savunmanın az adamla yakalandığı pozisyonda Hwang sağdan kesiyor, Castagne topa rakipten önce müdahale edip mutlak golü önlüyor. 56’da Wolves ceza sahasında müdahalesi sonucu Semedo’nun müdahalesi sonucu Cairney yerde kalıyor, VAR incelemesi sonucu verilen penaltıyı gole çeviren Willian, takımını yeniden öne geçiriyor. İlk devrede olduğu gibi geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Wolves, ancak final paslarında etkisizler. 69’da üçüncü gole yaklaşıyor Fulham, Jimenez’in savunma arkasına enfes pasında Iwobi’nin vuruşunu kornere çeliyor Wolves kalesinde Sa, o kurtarış takımını oyunda tutuyor. 74’te bu kez penaltıyı kazanan Wolves, Ream ceza sahasında zamanlama hatası yapıp topa elle müdahale ediyor, penaltıyı gole çeviren Hwang, skoru 2-2’ye getiriyor. Akabinde iki değişiklik Fulham’dan, Pereira ve Jimenez’in yerlerini Wilson ve Vinicius alıyor. 83’te Wolves’da Cunha’nın yerine Doyle sahada. 84’de Wolves’da sarı kartı gören Lemina. 7 dakika uzatılan maçın ilk uzatma dakikasında penaltı kazanıyor Fulham. Wilson, Gomes’in müdahalesi sonucu yerde kalıyor, penaltıyı gole çeviren Willian, akabinde yerini Tosin’e bırakıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 24.366 taraftarın şahitliğinde 3-2 kazanan Fulham üç puanı heybeye atıp 15. sıraya yükseliyor. Maçtan sonra hocaları Marco Silva, arka arkaya alınan yenilgilerden sonra takımından tepki beklediğini, maça iyi başladıklarını, iki kez öne geçtiklerini, takımımın performansından memnun olduğunu, kazanmayı rakipten daha çok istediklerini, üç puanı hak ettiklerini dile getiriyor. Maçın adamı ilerlemiş yaşına rağmen enerjisi, oyun zekâsı ve golleriyle Willian.