Tottenham Hotspur Stadı’nda Kadın Futbolu; Kuzey Londra Derbisi Notları

İngiltere’de kadın futbolunun en yüksek ligi 2010’da kurulmuş, sponsorunun adına ithafen “Barclays Kadınlar Süper Ligi” (BWSL) olarak biliniyor. İlk iki sezonunda ligden düşme uygulaması olmayan ligde 2023-24 sezonunda 12 profesyonel takım mücadele ediyor. Leicester City, 2023-24 sezonunda lige yeni katılan takım, Arsenal ve Chelsea ligin demirbaşları, her WSL sezonunda ligde boy gösterdiler. Barclays WSL'de yer alabilmek için, takımların “Tier 1” lisansına sahip olması, lisansı alabilmek için takımların akademilerinin bulunması, çim sahada oynaması ve en az sekizi yerli olmak üzere maksimum 25 oyuncudan oluşan bir kadroya sahip olması gibi çeşitli kriterleri karşılaması gerekiyor. Sezon sonunda bir takım düşerken üç takım Şampiyonlar Ligi vizesi alıyor…

Erkek futboluyla kıyaslandığında kadın takımların değeri devede kulak misali, Arsenal’in 30 kişilik kadın kadrosunun toplam değeri 3,9 milyon, 25 kişilik erkek kadrosunun değeri 1,1 milyar Euro. Futbolcuların kazançları arasına da uçurum var, BBC’ye göre WSL’nin ortalama maaşı yılda 47.000 Sterlin, bu rakam Premier Lig’deki ortalama 8,2 milyon kazanan oyuncularla karşılaştırıldığında ortaya çıkan fark iki lig arasındaki derin uçurumun özeti. Kadın futbolunda düşük ödeme nedeniyle bazı oyuncular profesyonel futbol oynama konusunda tereddütte, ancak içlerinde Chelsea’nin Avusturalyalı santraforu Sam Kerr gibi büyük meblağlar kazananlar da var. 1993 doğumlu golcü Chelsea’den senede 398 bin Sterlin kazanıyor.

Maç biletleri Premier Lig ile karşılaştırıldığına nispeten ucuz ve satın alınması kolay. Yetişkinler için 10 Sterlin civarına satılan biletler, çocuklar için genellikle 5 Sterlinin altında. Premier Lig takımlarının sezonluk biletlerinin 2.000 Sterline çıktığı Ada futbolunda kadın kulüplerinin sezonluk biletlerinin fiyatı 40 Sterlin civarında…

Ligin kuruluşundan beri en çok şampiyonluk yaşayan takım Chelsea, altı sezonda kupayı kaldırmış Güneybatı Londra’nın zenginler kulübü. Onları üç şampiyonlukla Arsenal takip ediyor, Liverpool’un iki, Manchester City’nin bir şampiyonluğu bulunuyor.

Aralık ayının ortasında, soğuk bir Londra gününde Tottenham Hotspur’ün görkemli stadında Kuzey Londra derbisi... 6.sıradaki ev sahibi Tottenham, ikinci sıradaki sevilmeyen komşu Arsenal karşısında. Ev sahibi Tottenham 4-4-2 dizilişinde, orta sahada Bizet, Graham, Clinton, Petzelberger, ileri uçta Thomas, England. 17 numaralı Thomas 9 maçta 6 golle gol krallığı sıralamasında 3. sırada. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Pelova, Walti, Maanum, ileri uçta Mead, Russo, Foord. Takımın en üreteni Russo, 23 numaranın bu sezon 9 maçta dört golü var.

İlk bölümde iki takım da oyunu geniş alanlara yayarak pozisyon üretme çabasında, erkek futbolunda olduğu gibi ısrarla oyunu geriden kurma çalışmaları, kaleden başlayarak ayağa paslar günümüz futbolunun özeti, kadın-erkek fark etmiyor muhtemel. 6’da Arsenal atağında Russo’nun kafa vuruşuyla rakip kaleyi deniyor sahayı saha iyi parselleyen, kırmızı beyazlı takım. 12’de sağdan kullandıkları kornerde müsait pozisyonda kafayı isabetsiz vuruyor Russo, beş dakika sonra soldan enfes vuruşunda direkleri geçemiyor 24 yaşındaki forvet, Tottenham takım halinde savunmada. İlk 30 dakikanın sonunda topa yüzde 58 oranında sahip olurken rakip kaleyi altı kez yokluyorlar. Devrenin bitimine yakın 3. bölgeye kalabalık çıkmaya başlıyor Tottenham, sol kanatta Clinton çabukluğu, yüksek top tekniğiyle takımın göze batan oyuncusu. Arsenal’in gole daha yakın göründüğü, ancak oyuncuların final paslarında aceleci davrandıkları üç dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında Tottenham’ın 9 numarası England yerini Naz’a bırakıyor. İlk devrede olduğu gibi topa daha çok sahip Arsenal, 49’da Maanum’un sol çaprazdan vuruşunu kornere çeliyor Tottenham kalesinde Votikova, akabinde Mead’in enfes ortasında Russo ile net fırsattan yararlanamıyor misafir takım. 58’de beklenenin aksine golü bulan Tottenham oluyor, rakip savunmada kademenin kaybolduğu pozisyonda Bizet’in soldan ortasında Thomas ceza sahasında sol köşeye bırakıyor topu, Arsenal kalesinde Zinsberger çaresiz. 63’te Arsenal savunmasında sarı kartı gören Wubben-Moy. Akabinde iki değişiklik yapıyorlar, orta sahada Pelova yerini Cooney-Cross’a bırakırken forvette Maanum’un yerine Miedema sahada. Son bölümde beraberliği yakalama adına baskıyı artırıyorlar ancak 82. dakikaya kadar rakip kaleyi 27 kez yoklarken Tottenham kalesinde Zinsberger’i geçemiyorlar. 11 dakika uzatılan maçta sahadaki üstünlüğüne rağmen aradığı golü bulamayan Arsenal üç puanı rakibine bırakırken şampiyonluk yarışında yara alıyor. Tottenham’a gelince, oyun olarak üstün rakipleri karşısında kalelerini canla başla savundular, savunmada hatasız oynayıp Arsenal karşısında kalelerinde ilk kez gol görmeden üç puanı kaparken ligde 6. sıraya yükseldiler. Maçın yıldızı Tottenham kalesinde Barbora Votikova...