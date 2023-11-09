Tottenham Hotspur, zirveden düşüş

Takvim yaprakları 27 Ağustos 1965’i gösterirken Yunanistan'ın Atina kentinin bir banliyösü olan Nea Filadelfeia’da dünyaya gelmiş Angelos Postecoglou, 1967 Yunan askeri darbesinin ardından beş yaşına bastığı zamanlarda ailesiyle Avustralya’ya göç etmiş; Melbourne, Victoria'da büyümüş. Profesyonel futbol kariyeri 1984 ve 1993 seneleri arasında savunma oyuncusu olarak South Melbourne takımında, ancak geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle 27 yaşında aktif futbol hayatı ona ermiş. 1986 ile 88 arasında Avustralya Milli Takımında dört maçta forma giymesi tarihe düşen notlar. Teknik direktörlük kariyerinde 2013-17 arasında Avustralya Milli Takımını çalıştırdı, 2021-23 arasında İskoçya’da Celtic’te yaşadığı iki şampiyonluktan sonra Tottenham’ın yolunu tuttu. Ekim ayının sonlarında dokuz maçta 7 galibiyetle Premier Lig’de ilk dokuz maçında en fazla puan toplayan teknik direktör olarak 23 puanla Guss Hiddink’in 22 puan rekorunu kırdı…

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Kışın kapıda olduğunu hatırlatan serin bir Londra akşamında Angelos Postecoglou’nun Tottenham’ı evinde ligin istikrarsız ama pahalı kadrosu Chelsea karşısında. Chelsea, Tottenham Hotspur’ün görkemli stadında tüm kupalarda dört kez kazandı, tüm takımlar içinde en iyi Tottenham deplasman karnesi. Tottenham’ın başında ligde 202 maçta sahaya çıkan Mauricio Pochettino bu maçta Chelsea’nin başında, ev sahibi tribünlerin eski hocalarına vereceği tepki merak konusu. Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Bissouma, Sarr, ileri uçta Kulusevski, Maddison, Johnson, önlerinde formda golcüleri Son. Misafir Chelsea aynı dizilişte, orta sahada Caicedo, Fernández, ileri uçta Palmer, Gallagher, Sterling, önlerinde gol umutları Jackson. İlk bölümde rakibi 2. bölgede karşılıyor mavi formalı Chelsea, Tottenham oyunu geriden kurarken pas açılarını kapatan rakip karşısında tempoda ağır. 6’da öne geçiyor Tottenham, Bissouma’nın asistinde sağdan Kulusevski’nin vuruşu rakip savunmanın solunda Colwill’e çarpıp kaleci Sanchez’i kontrpiyede bırakıp ağlarla buluşuyor, ev sahibi adına şans anı, erken öne geçmenin sevinciyle ev sahibi tribünler yıkılıyor. 7’de ikinci gole yaklaşıyor Tottenham, Porro’nun yerden vuruşunda gole izin vermiyor Sanchez, Chelsea geriye düştükten sonra sendeleyen boksör misali. 12’de beraberliğe yaklaşıyorlar, Sterling’in enfes pasında Jackson’un soldan uzak köşeye vuruşunu mükemmel çıkartıyor Tottenham kalesinde Vicario, bu maça kadar sezonun en iyi kalecisi. 15’te topu ikinci kez Chelsea ağlarına gönderiyor Tottenham; Johnson, Udogie paslaşmasını bitiren Son, uzun bekleyişten sonra VAR’dan ofsayt kararı çıkıyor, gol geçersiz. 17’de soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Tottenham, akabinde savunmasında sarı kartı gören Udogie, rakibe kayarak müdahalesi kırmızıya yakın. 22’de Chelsea atağında Sterling soldan rakip ceza sahasına girip topu Vicario’nun yanından ağlarla buluşturuyor, golde topa elle müdahalesi gerekçesiyle VAR golü geçersiz kılıyor, pozisyon tartışmaya açık. 29’da bir kez daha topu ağlarla buluşturuyor Chelsea, Caicado’nun uzaklardan sol köşeye giden vuruşu sonrasında uzun süren VAR incelemesinden gol değil penaltı kararı çıkıyor, pozisyonda rakibe sert giren Romero kırmızı kartı gören oyuncu. Pozisyon maçın kırılma anı, karar doğru, Romero’nun hareketi tehlikeli. Öncesinde rakibe attığı tekme sonrası ihraç edilmesi gereken savunmacı bu kez kırmızı kartı görüyor. 35’te penaltıdan topu sağ köşeden ağlara gönderen Palmer ile Chelsea beraberliği yakalıyor. Tottenham’da forvette Jonhson yerini savunmada Dier’a bırakıyor. 37’de Chelsea atağında Sterling’in pasında Jacskon topu ağlara buluşturuyor ama pozisyonda Sterling ofsayt, karar doğru. 41’de Tottenham’ın hocası Angelos Postecoglou hakeme itirazdan sarı kartı görüyor. 45’te Tottenham savunmasında sakatlanan Van de Ven’in yerine Royal oyuna girerken Maddison’un yerine Hojbjerg sahada. 12 dakika uzatılan devrenin son bölümünde Tottenham’da Sarr, Chelsea’de Colwill sarı kartı gören oyuncular. Bir eksik Tottenham’ın topa yüzde 61 oranında sahip olup rakip kaleyi üç kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor. Geriye düşmesine rağmen soğukkanlı oynayan Chelsea’nin aksine Tottenham’ın oyun disiplininden kopması skora etken.

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2. devrenin başında Chelsea’de savunmanın solunda Colwill’in yerine Cucurella sahada. 47’de Chelsea atağında takımın iyilerinden Palmer yokluyor rakip kaleyi, ilk bölümde solda etkili misafir takım. 52’de soldan kullandığı duran toptan sonuç alamıyorlar, Tottenham savunmadan uzun toplarla çıkıyor. 55’te Tottenham dokuz kişi kalıyor, savunmanın sağında Sterling’e müdahalesi sonucu ikinci sarıyı gören Udogie. Tottenham’ın zaafı savunmada gördükleri gereksiz kartlar. 56’da net fırsattan yararlanamıyor Chelsea, Jacskon’un yakın mesafeden kafa vuruşunu çizgide çıkartıyor Hojbjerg. 57’de Chelsea’de Fernandez’in yerine Mudryk sahada. 61’de Tottenham’da iki değişiklik; Sarr ve Kulusevski yerlerini Bentancur ve Skipp’e bırakıyor, 9 kişi kalan Tottenham savunmaya dönüyor. 65’te sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Chelsea, eksik rakip karşısında pozisyon üretmekte zorlanıyorlar. 68’de net fırsattan yararlanamıyorlar, Cucerella karşı karşıya kaldığı pozisyonda Vicario’yu geçemiyor. Chelsea’nin hocası Pochettino sıklıkla ofsayta düşen Disasi ve Mudryk’e tepki gösterirken takımı 75’te öne geçiyor. Tottenham’ın savunmasını orta sahaya kadar çıkardığı pozisyonda Jacskon soldan getirip Sterling’e bırakıyor, yakın mesafeden bu kez kaçırmıyor 7 numara. Akabinde Chelsea’de James yerini Gusto’ya bırakıyor. 79’da Tottenham’ın soldan kullandığı duran topta Dier topu ağlara gönderiyor ama pozisyon ofsayt, karar doğru. 88’de sağdan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Chelsea, sekiz dakika uzatılan maçta savunmasını orta sahaya kadar çıkarıp ofsayt taktiği uygulayan rakip karşısında Jackson’un ayağından iki gol daha buluyor Chelsea, 61.726 taraftarın şahitliğinde Tottenham 4-1 kaybederken evinde 52 maçtır kaybetmeyen hocaları Angelos Postecoglou bu kez sahadan yenik ayrılıyor. Tottenham’da kadro derinliği eksikliği ve savunmada oyun disiplini önemli zaafları, savunmanın ortasında üç oyuncudan biri ağır kalırken Van de Ven’in sakatlığı düşündürücü. Hafta sonunda Wolverhampton Wanderers deplasmanına çıkacaklar, işleri zor. Maçtan sonra hocaları Ange Postecoglou, takımın başında olduğu sürece ofansif oyundan vazgeçmeyeceğini, beş kişi kalsalar bile gol atmak için oynayacaklarını dile getiriyor. 90 dakikada VAR’ın dokuz kere devreye girdiği maçın adamı Chelsea’nin üç golünü kaydeden Jackson.