Tottenham Hotspur’un kupa hasreti sürerken

Yaşı yeten Ada futbolu meraklıları hatırlar, günümüzde kazanmadık kupa bırakmayan, yeşil sahalarda esip kükreyen Manchester City 90’lı senelerde Ada futbolunun asansör takımlarından biriydi. 1983-2001 arasında, 18 sezonda dört kez küme düşerken, o dönemde bir sezon 3. Lig’de mücadele etmişlikleri bile var. 1998-1999 sezonunun sonunda 3. Lig Play-off maçını kazanarak 2. Lig’e yükseldiler. 1999-2000 sezonunda şimdilerde League One’da eskiye ağıt yakan Charlton Athletic’le birlikte Premier Lig’e yükselmenin sevinci yaşadılar ama uzun sürmedi saadetleri, 2000-01 sezonunun sonunda Coventry City ile elitler liginden düştüler, ertesi sezon 2. Lig’in puan ve gol rekorunu kırarak bıraktıkları yere döndüler. 1990-2016 arasında 16 teknik direktörle çalıştılar, makus talihleri 2008 yazında “Abu Dhabi United Group” adlı şirket tarafından satın alınmalarıyla değişti…

Yeni senenin ilk ayını geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda, Ocak soğuğunda Federasyon Kupası 4. tur maçında Manchester City, Tottenham Hotspur deplasmanında. Bu sezon Avrupa Kupalarında yer alamamış ve EFL Kupası’na erken veda etmiş Tottenham için Federasyon Kupası 16 senelik kupa bekleyişini sona erdirmek için en gerçekçi umudu, malum 21 maçta 5 yenilgi almış takım için şampiyonluk uzak bir hayal ama futbolun içinde sürprizler de var. Tottenham Hotspur deplasmanı Manchester City’e yaramıyor, stadın açılışından beri görkemli futbol mabedinde oynadıkları beş maçı da tek gol atamadan kaybettiler, batıl inancı olanlar için Tottenham Stadı’nın laneti…

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Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Hojbjerg, Bentancur, ileri uçta Kulusevski, Johnson, Werner, önlerinde golcüleri Richarlison. Misafir Manchester City aynı dizilişte, orta sahada Rodri, Kovacic, ileri uçta Bernardo Silva, Bobb, Foden, önlerinde golcüleri Álvarez. İlk bölümde rakibe 3. bölgede baskıyla başlıyor City, topun rakipte olduğu anlarda Tottenham takım halinde savunmada. Henüz 5’te Manchester City atağında Kyler’ın sağdan ortasında Foden’in vuruşunu enfes çıkartıyor Tottenham kalesinde Vicario, dönen topu ağlarla buluşturan Bobb, ancak VAR’dan ofsayt kararı çıkıyor. Pozisyon ateşliyor misafir takımı, sağda Walker ataklarda etkili. Tottenham savunmasının merkezinde çabukluğu ve yerinde müdahaleleriyle göze batan Van de Ven, 22 yaşındaki 1.93’lük Hollandalı 50 milyon Euro karşılığında yaz transferinde takıma katıldı. 30 dakikanın sonunda Tottenham’ın rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor, solda yeni transfer 16 numaralı Werner Walker karşısında etkisiz. Devrenin son bölümünde topa daha çok sahip olmalarına rağmen atağa çıktıkları anlarda savunmada açıklar veriyorlar. 42’de rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Alvarez’in sol çaprazdan vuruşu Tottenham savunmasında Porro’dan dönüyor. City’nin topa yüzde 56 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yokladığı, Tottenham’ın 2020 Şubat ayından sonra ilk kez rakip kaleyi bulamadığı altı dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 48’de net fırsattan yararlanamıyor City, Bobb’un soldan ortasında Alvarez’in vuruşu Van de Ven’e çarpıp kornere çıkıyor, kenarda hocası Guardiola kaçan gole hayıflanıyor. Alvarez vurmakta geç kalmış olsa da Hollandalı savunmacın yerinde müdahalesi takdire şayan. Devrenin ilk bölümünde ilk devrede olduğu gibi City baskılı, ancak son vuruşlarda etkisiz. 54’te Tottenham atağında Kulusevski’nin ortası Dias’ın omzuna çarpıyor, taraftarlar penaltı beklerken hakem Paul Tierney oyunu devam ettiriyor, karar doğru, VAR’ın futbola katkısı, kol bölgesine yakın her topta penaltı beklentisi. 56’da City’de sarı kartı gören Kovacic, üç dakika sonra Tottenham’da Odogie aynı akıbeti paylaşıyor. 66’da City’de iki değişiklik, Bobb ve Alvarez’in yerlerine Doku ve De Bruyne sahada. 68’de sağdan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Tottenham, savunmanın sağında Porro - Doku mücadelesi maçın keyifli anlarından. 73’de Tottenham’da Johnson ve Bentancur yerlerini Maddison ve Skipp’e bırakıyor. Son bölümde iki takım da turu getirecek gol için yükleniyor, 79’da soldan De Bruyne ile kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor City, iki dakika sonra Silva’nın ceza sahasında yerden vuruşunda gole izin vermiyor Vicario, maçın muhtemel kırılma anı. 82’de net fırsatı kaçırıyor misafir takım, rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı pozisyonda De Bruyne penaltı noktasında demarke pozisyonda isabetsiz vuruyor, kaça gole inanamıyor Guardiola. 84’te City’de sarı kartı gören Gvardiol. 88’de aradığı golü buluyor City De Bruyne’nun soldan kullandığı kornerde Vicario boşa çıkıyor, yakın mesafeden topu ağlara gönderen Ake, kale arkasındaki City taraftarlarının sevinci görülmeye değer. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 90 dakika boyunca üstün oynayan, rakip kaleyi 18 kez yoklayan City 60.872 taraftarın şahitliğinde tek golle 5. tura çıkan takım oluyor. 90 dakika boyunca rakip kaleyi sadece bir kez bulan Tottenham kupaya veda ederken golcüleri Son’un yokluğunda gol yollarında zayıf kalıyor. Federasyon Kupası’nı en son 1991’de kaldırdılar, ocak sonunda iki kupadan da elenen takım bir sezonu daha kupasız geçirecek, bekleyiş sürüyor…