Üzmeyen beraberlik

Bir tarafta memleketin en tehlikeli ekiplerinden ev sahibi, diğer yanda sezona 19’da 19 yaparak başladıktan sonra sahasında Trabzonspor’a boyun eğen Fenerbahçe…

Adana’da kritik dönemeç… Bir tarafta memleketin en tehlikeli ekiplerinden ev sahibi, diğer yanda sezona 19’da 19 yaparak başladıktan sonra sahasında Trabzonspor’a boyun eğen Fenerbahçe… Nefesler tutulmuş, Halil Umut Meler’in ilk düdüğü bekleniyor.

Yukatel Adana Demirspor’un başında bir zamanların unutulmaz golcüsü Patrick Kluivert çalıştırıyor. Hocalığında çok da başarılı olamayan Hollandalı teknik direktörün idaresinde “Mavi Şimşekler” bu sezon evinde namağlup durumda. Vincenzo Montella’nın takımına göre daha kırılgan görülen 2023 model Adana Demirspor, yine de hızlı geçiş hücumlarıyla rakiplerinin canını sıkıyor. Rakipteki eksikler şüphesiz taraftarın iştahını kabartıyor. Emre Akbaba-Belhanda-Niang üçlüsü kâğıt üstünde tabelayı değiştirebilecek gibi duruyor. Akdeniz temsilcisi kazanıp üçüncülüğe yerleşmeyi hedefliyor.

Deplasman ekibinde yine savunma Oosterwolde’yle Samet’ten oluşuyor. İsmail Kartal, cezalı olan adaşı ön liberonun yokluğunda orta sahayı Crespo-Zajc-Szymanski üçlüsüne teslim etmiş. Tecrübeli oyuncular Tadiç ve Dzeko’nun bu zorlu deplasmanda takımlarına liderlik yapıp yapamayacakları merak ediliyor. Geçen hafta liderliği Galatasaray’a kaptıran sarı-lacivertliler şüphesiz kazanıp koltuğu geri almayı hedefliyor. Şüphesiz dünkü sonuç, Fenerbahçeli futbolcuları bir parça rahatlamış olsa gerek. Trabzonspor’dan sonra hafta içi Bulgaristan’da da kaybeden Kanarya, tekrar kanatlanmayı istiyor.

Tempolu başlayan maçın ilk pozisyonu kornerdendi. 8. dakikada Samet eski takımını avlayabilirdi. İlk bölümde ev sahibi, rakip baskı yüzünden çok pas hatası yapıyordu. İşte böyle gelişen akında, Belhanda’nın hatalı geri pasını kontrol eden Dzeko, Ertaç’a takılıyordu. Hemen akabinde yine deplasman ekibi harika paslaşarak geliyor, Tadiç’in vuruşunu yine Ertaç çıkarıyordu.

Savunma göbeğinin ideal ikilisi Djiku-Becao, onların önündeki Fred’in yokluğunda Fenerbahçe ofansif olarak harika başlamıştı. Etkili presle rakibini şaşkına çeviren Kartal’ın talebeleri, ilk çeyreğe damgasını vurmuştu. 30’da ilk kez ev sahibi kendi sol kanadından etkili geliyor, Oosterwolde altı pastan Niang’a vurdurmuyordu.

Kluivert’in talebeleri ısrarla savunmadan pasla çıkmaya çalışıyordu. Çok top kaptırmalarına rağmen ana planları değişmiyordu. İki kanattaki Yusuf’ları kaçırma düşüncesi ilk yarım saatte hiç başarılı olmamıştı. 42’de Ferdi’nin kaleyi yalayan şutu, uzatmalarda Dzeko’nun Ertaç’ta kalan vuruşu derken devre golsüz bitiyordu.

Deplasman ekibinin planları ilk 45 dakikada tutmuştu. Ev sahibinin biraz ince ayar yapmasında sanki fayda bulunuyordu.

İkinci devrenin başında savunmadan kopup gelen Gravillon’un uzaklardan şutu direkten sekip auta gitmişti. Hemen akabinde ev sahibi ilk kez hızlı oyuncularından Yusuf Sarı’yı kaçırmayı başarmışsa da atak iyi sonlandırılamamıştı. 53’te hızlı gelen Fenerbahçe’de Dzeko bitirememişti.

İlk hamleler ev sahibindendi. Niang’ın yerine Balotelli oyuna dahil olurken, sakatlanan Gravillon’un yerine Stambouli girmişti. Bir stoper zorunlu olarak çıkmış, aslen bir orta saha olan oyuncu defansa geçmişti. Osayi-Samuel ve İrfan Can’ı çıkaran Kartal, son çeyrekte Mert Müldür’le Cengiz’i çimlere sürüyordu.

86’da Tadiç ağları bulmuştu. Fakat ona harika bir pas atan Batsuhayi ofsayttı. Dzeko’nun yerine giren Belçikalı forvet bir adım öndeydi. Uzatmalarda tempo iyice düşüyor, Meler’in son düdüğü skoru ilan ediyordu: 0-0!

Ev sahibinin savunmadan ısrarla pasla çıkma çabası, başlarına çorap örebilirdi. Kluivert’in bundan asla vazgeçmemesi dikkat çekiciydi. Birkaç an dışında Hollandalı hocanın planları hiç işlemedi. Bugün aldıkları bir puanı kaleci Ertaç’a borçlular. Deplasman ekibine gelince… Üst üste alınan iki yenilgiden sonra camia takımdan bir reaksiyon görmek istiyordu. Bunu da fazlasıyla gösterdiler. Biraz daha becerikli olsalar galibiyet işten bile değildi. Yine de Kartal’ın öğrencileri millî araya lider giriyor. Fred ve Djiku’nun dönüşüyle sanki taraftarı yine güzel günler bekliyor.