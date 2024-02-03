West Ham United evinde bonkör

İngiltere’de ara transfer dönemi şubat ayının ilk gününde saat 23’te kapandı, ocak ayında Premier Lig kulüplerinin harcamaları, art arda üç rekor kıran dönemden sonra önemli ölçüde azaldı; takımlar 2023 kış dönemine göre 715 milyon sterlin daha az harcama yaptı, anlayacağınız geçmiş dönemlere kıyasla sönük geçen bir transfer dönemi. Finansal hizmetler şirketi Deloitte'a göre, üst düzey 20 kulübün toplam harcaması 100 milyon sterlin; bu 2011-12'deki 60 milyon sterlinden bu yana, ocak transferinin en düşük harcaması. Meraklıları hatırlar, Premier Lig’in devleri geçen sezonun ara transferinde rekor kıran 843 milyon sterlin harcarken, Chelsea kesenin ağzını açan kulüp olmuştu. Transferin son gününde Benfica’dan Arjantinli orta saha oyuncusu Enzo Fernandez için rekor bir bedel (107 milyon sterlin) ödediklerini hatırlatalım…

Sheffield Hallam Üniversitesi’nden futbol finansmanı uzmanı Profesör Rob Wilson, BBC Sport'a ara transfer döneminin sönük geçmesini şöyle açıklamış: “2023 Kasım ayında Everton’un Premier Lig'in kâr ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlali nedeniyle 10 puanı silindi. Geçtiğimiz günlerde Premier Lig, Everton ve Nottingham Forest’ı kulüp hesaplarında kâr ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği gerekçesiyle bağımsız bir komisyona sevk etti. Gerekçe, 2022-23 sezonunun sonunda kulüplere tanınan 105 milyon sterlinlik zarar limitinin üzerine çıkmış olmaları, bilmeyenler için federasyon kulüplere üç sezonda en fazla 105 milyon sterlin zarar gösterme hakkı tanıyor.

Nottingham Forest ve Everton'a, Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal edildiği iddiasıyla yöneltilen suçlamalar, diğer kulüpleri de zor durumda bıraktı. Kulüpler muhtemelen kuralların biraz dışına çıkıp sadece küçük bir ceza alabileceklerini düşündüler. Şimdi büyük tedirginlik var. Hiçbir kulüp, 2021-22’ye kadar hesaplarındaki bir ihlal nedeniyle Everton’unki gibi 10 puanlık bir kesintiyi riske atmak istemeyecektir, malum hikâyenin sonu küme düşmeye kadar gidebilir. Ancak tek neden bu değil. Avrupa’daki dev kulüpler çok fazla harcama yapmadı. Onlar bir yedek forvet için 50 milyon Euro harcarsa, satan kulübün de harcayacak parası olur. Piyasada para olmadığı için kulüpler satış yapmak için yurtdışına bakmak zorunda kalıyor. Futbolcuların da gözü Suudi Arabistan’da, malum onlar topçulara çok daha fazla para ödüyor.”

Transfer penceresinin kapanmasına birkaç saat kala, kadrosunu Kalvin Phillips’i kiralayarak güçlendiren West Ham evinde Bournemouth karşısında. Premier Lig tarihinde 13 kez karşılaşmışlar, West Ham beş maçı kazanırken, Bournemouth dört maçtan galip ayrılmış. Ev sahibi 4-3-2-1 dizilişinde, orta sahada Phillips, Soucek, Alvarez, ileri uçta Kudus, Ward-Prowse, Bowen. Misafir Bournemouth 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Cook, Christie, ieri uçta Semenyo, Scott, Tavernier, önlerinde golcüleri Solanke. 26 yaşındaki golcü 20 maçta 12 golle gol krallığı sıralamasında 3. sırada, yaz döneminde talipleri sıraya girecektir muhtemel. İlk bölümde savunmasından uzun toplarla çıkıyor Bournemouth, henüz 3. dakikada öne geçiyorlar, Phillips’in geri pasını ağlara gönderen Solanke, VAR incelemesi sonucu gol geçerli, pozisyonda Phillips’in gereksiz geri pası golü getiren etken. Üç dakika sonra ikinci gole yaklaşıyor misafir takım, soldan kullanılan duran topta Zabarnyi’nin kafa pasına müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor Senesi, takımı adına net gol fırsatı.

13’te soldan kullandığı maçın ilk kornerinden pozisyon üretemiyor West Ham, ilk 15 dakikada topa yüzde 56 oranında sahip Bournemouth rakip kaleyi iki kez yokluyor. 18’de soldan kullandıkları kornerde Christie’nin yakın mesafeden kafa vuruşu West Ham kalesinde Areola’da kalıyor, ilk bölümde sahayı daha iyi parselleyen, geçiş oyununda etkili misafir takım ikinci gole yakın. 30 dakikanın sonunda West Ham’ın düşük tempodaki oyunu, orta sahadaki pas hataları, rakip kaleyi sadece bir kez bulabilmesi kenarda hocaları David Moyes adına düşündürücü. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan oyun kurucuları Lucas Paqueta’nın yokluğunda pozisyon üretiminde kısırlar. 36’da Bournemouth atağında Solanke’nin enfes pasında topu kaleci Areola’ya nişanlıyor Semenyo, maçın muhtemel kırılma anlarından. 38’de ilk tehlikeli atağında Ward-Prowse’un enfes ortasında Bowen’in kafa vuruşunda gole izin vermiyor Bournemouth kalesinde Neto, devrenin bitimine yakın hareketleniyor bordo mavili takım. İki takımın da topa eşit derecede sahip olduğu, Bournemouth’un rakip kaleyi altı kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde ofansif oyununa bıraktığı yerden devam ediyor Bournemouth, 48’de Solanke’nin sakatlığı nedeniyle kısa süreliğine duruyor oyun. 54’te soldan kullandığı duran topta Soucek’in kafa vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor West Ham, duran topların etkili oyuncusu 28 numara. 58’de West Ham atağında Kudus’un yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekliyor ev sahibi tribünler, hakemin devam kararı sonrasında VAR’dan penaltı kararı çıkıyor, karar ağır, penaltı ucuz. 61’de penaltıyı gole çeviren Ward-Prowse, skor eşitleniyor. Golden sonra yeniden öne geçme adına baskıyı kuruyor Bournemouth, 66’da Christie’nin yerden vuruşuyla gole yaklaşıyorlar. İki dakika sonra Kudus’a müdahalesi sonucu sarı kartı görüyor 10 numara. 68’de Bournemouth’da Semenyo ve Scott yerlerini Sinisterra ve Kluviert’e bırakıyor. West Ham’da Phillips’in yerine Ings sahada. 70’te West Ham’da sarı kartı gören Bowen. 78’de Bournemouth savunmasının solunda sakatlanan Kelly’nin yerini Kerkez alıyor. 83’te Bournemouth’ta sarı kartı gören Cook. Sekiz dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 60 bin taraftarın şahitliğinde takımlar puanları paylaşıyor. Bu sonuçla son dört maçında galibiyet sevinci yaşayamayan West Ham 6. sıradaki yerini korurken Bournemouth 12. sırada küme düşme potasının sekiz puan üzerinde yer alıyor. İlk devrede yakaladıkları net fırsatları gole çeviremediler, hocaları Andoni Iraola maç sonu basın toplantısında galibiyeti hak ettiklerini dile getiriyor, kaybedilen iki puana hayıflanıyordu. Maçın adamı Bournemouth’un 10 numarası Ryan Christie.