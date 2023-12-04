Wolverhampton Wanderers; Evden ırak, puandan uzak

Wolverhampton Wanderers’in pazartesi akşamı uzatmalarda gelen tartışmalı penaltı sonrasında Fulham’a 3-2 yenildiği maçtan sonra teknik direktörleri Gary O’Neil basın toplantısında konuşuyor, vücut dilinden gergin olduğu aşikâr, dinliyorum. Kötü hakem kararlarının bu sezon takımının itibarını ve lig pozisyonunu olumsuz etkilediğini, 15 puan toplamış takımın aslında 22 puanda olması gerektiğini, maçtan sonra hakem Michael Salisbury'nin, Wolves’a verilen iki penaltıdan ilkinin hata olduğunu kabul ettiğini, maçtaki dört büyük hatalı karar neticesinde sahadan yenik ayrıldıklarını dile getiriyor ve devam ediyor: “Bu maça kadar VAR konusunda tereddütlüydüm, bu sezon altı, yedi hatalı VAR kararı neticesinde puanlar kaybettik, artık VAR’a karşıyım. Kararları değil, oyunu konuşabilmemiz lazım ama ne yazık ki bunu yapamıyoruz.”

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Aralık ayının ilk cumartesi günü buza kesen Londra’da Wolverhampton Wanderers, lider Arsenal deplasmanında. Arsenal rakibe karşı son dört maçı kazandı; Wolves, Arsenal'e karşı son 18 maçta kalesini gole kapatamadı. Arsenal evinde kral takımlardan, 2023-24 sezonunda mabetleri Emirates’te yenilgi yüzü görmediler, geçen sezondan bu maça kadar son 15 iç saha maçından sadece birini kaybettiler (11G, 3B). Gary O’Neil’in takımı evinden ırak maçlarda sıkıntılı, son iki deplasman maçını kaybederken son 23 deplasman maçından sadece birinde kalelerini gole kapatabildiler. Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, orta sahada Odegaard, Rice, Trossard, ileri uçta Saka, Jesus, Martinelli. Misafir Wolves kalabalık orta saha 3-5-2 dizilişinde, orta sahada Semedo, Bellegarde, Traore, Doyle, Bueno ileri uçta Hwang, Cunha ikilisi. İlk bölümde rakibini sahasında karşılıyor sarı formalı Wolves, rakibin pozisyon üreticisi Saka, savunmanın solunda Gomes ve Bueno’nun yakın markajında. 6’da golü buluyor Arsenal, sağda Saka’nın başlattığı atakta Jesus, Tomiyasu paslaşmasının yerden sol köşeye vuruşla bitiren Saka, pozisyonda Wolves savunması toptan ve rakipten uzakta. Saka'nın golü, Arsenal'in 2023’teki 100. golü, Man City (137), Real Madrid (119), Bayern Münih (111) ve Bayer Leverkusen’in ardından Avrupa’nın beş büyük liginde tüm kupalarda bu rakama ulaşan beşinci takımı Arteta’nın öğrencileri. Geriye düşmesine rağmen derin savunmadan vazgeçmiyor Wolves, Arsenal tempoyu ayarlayan, sahayı daha iyi parselleyen takım. 14’te fark ikiye çıkıyor, solda Zinchenko, Jesus paslaşmasında Zinchenko çizgiye inip kesiyor, Odegaard yerden vuruşla bitiriyor; hazırlanış ve bitiriş olarak futbol okullarında ders diye gösterilir. İlk 15 dakikada kırmızı beyazlı takımın topla oynama oranı yüzde 62, sahanın hakimi ev sahibi takım. 23’te Wolves kalesinde sakatlanan Sa’nın yerine Bentley sahada. 26’da üçüncü gole yaklaşıyorlar, solda Martinelli’nin uzak köşeye vuruşu rakip savunmadan dönüyor. 27’de soldan kullandığı kornerden sonuç alamıyorlar, o dakikaya kadar pasif oynayan misafir takımın rakip kalede gol denemesi bulunmuyor. 31’de ilk kez rakip kalede tehlike yaratıyorlar, soldan Bueno ortalıyor, Cunha’nın kafa vuruşu isabetsiz. 30’dan sonra daha agresif ve ofansif Wolves, ancak geride boşluklar bırakıyorlar. 37’de gole yaklaşıyor Arsenal, Saka’nın pasında Martinelli’nin soldan vuruşunda direkler gole izin vermiyor, Wolves adına şans anı. 39’da Wolves savunmasında Kilman’ın sakatlığı nedeniyle duruyor maç, sonrasında sahaya dönüyor 23 numara. Arsenal’in topa yüzde 59 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 10 kez yokladığı yedi dakika uzatılan devre 2-0 üstünlüğüyle tamamlanıyor.

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2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde ilk devredeki dizilişinde ofansif Arsenal, 49’da rakip ceza sahasında Kilman’nın müdahalesiyle yerde kalıyor Jesus, VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, pozisyon tartışmaya açık. Akabinde Wolves atağında Hwang yokluyor rakip kaleyi, 53’te ilk kez gole yaklaşıyorlar. Bueno’nun sol çaprazdan vuruşunda Arsenal kalesinde Raya gole izin vermiyor. 58’de Arsenal atağında Trossard uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, onların baskıyı artırdıkları dakikalarda 63’de Wolves’da iki değişiklik, Bueno ve Bellegarde’nın yerlerine Doherty ve Sarabia sahada. Akabinde Arsenal atağında Odegaard’ın pasında Rice müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor, sonrasında 66’da Jesus yerini Nketiah’a bırakıyor. 68’de Arsenal’de sarı kartı gören Saliba. İlk devreye kıyasla topla daha çok oynamasına rağmen 3. bölgede pozisyon üretemiyor Wolves, gole yakın oyuncuları Hwang ileride çok yalnız. 75’te Arsenal atağında Odegaard’ın pasında Saka isabetiz vuruyor, o dakikaya kadar ev sahibinin 15 gol denemesine karşı Wolves’in rakip kaleyi bulan vuruş sayısı sadece bir. 77’de Arsenal’de Martinelli’nin yerini Havertz alıyor. Sonrasında Arsenal savunmasının sağında sakatlanan Tomiyasu’nun yerine White sahada. 83’te rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Hwang’ın soldan vuruşu Raya’da kalıyor, Arsenal maçta ilk kez rakibe pozisyon veriyor. 82’de Arsenal’de sarı kartı gören Trossard. Bitime altı dakika kala umutlanıyor misafir takım, Semedo’nun asistinde Arsenal savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahasında sert vuruşla soldan ağlara gönderen Cunha, skor 2-1’e geliyor. 89’da arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor Arsenal, altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 60.262 taraftarın şahitliğinde maç fazlasıyla zirvede takipçisi Manchester City İle arasındaki puan farkını dörde çıkartıyor. Wolverhampton arka arkaya ikinci Londra deplasmanından da puansız döndü, hocaları Gary O’Neil adına takımının deplasman karnesi düşündürücü. Maçtan sonra takımının performansından memnun olduğunu, ancak yedikleri gollerde savunmada pasif kaldıklarını, sakatlıkların çok olmasına rağmen sahada yer alan futbolcuların iyi mücadele ettiğini dile getiriyor. Maçın adamı Arsenal’in oyun kurucusu, ataklara yön veren Martin Odegaard.