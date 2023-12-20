Zor da olsa üç puan

Halil Umut Meler’in başına gelenlerden sonra süresiz durdurulan futbolumuzum demir alması için üç gün bekledik. Sıkışık takvimde buna şaşıran yoktu. Otobüs kurşunlandığında bir hafta ötelenen ligimiz bir hakemin dayak yemesinde en fazla bu kadar askıya alınabilirdi.

Hakem darp edilen, keyfi sahadan takım çekilen süper kepazelik pardon Süper Lig’imizde Çarşamba mesaisindeyiz. Galatasaray, eksik Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor. Nefesler tutulmuş ilk düdük bekleniyor.

Okan Buruk, Kadıköy deplasmanı öncesinde Barış Alper’i yine sol bek başlatıyor. Muslera’nın cezalı olduğu günde eldivenler Günay’a teslim edilmiş. Davinson Sanchez’in riske edilmediği savunma göbeğinde beklendiği gibi Abdülkerim’le Nelsson sahne alıyor. Başarılı hoca, bu karşılaşmada Torreira’nin yanında Kerem Demirbay’ı düşünmüş. Almanya patentli solak orta saha, rakip savunma oyuncularının arasına çok iyi paslar atarak maçın kilidini çözebilir. Ziyech-Mertens-Kerem-Icardi ileri dörtlüsünün derbi öncesinde göstereceği performans merak ediliyor.

Deplasman ekibinde Ceccherini, Şukurov, Güven cezalı. Kaleci Dituro ve Sturaro sakat. Bu kadar eksikle takımın başına yeni geçen Şota Arveladze’nin nasıl bir ilk 11 kuracağı birçoklarına papatya falı baktırıyordu. Yıllarca ülkemizde forma giyen, bizden biri gibi olan Gürcü hoca, son haftaların flaş ismi Güven’in yokluğunda Serdar Dursun’un yerine Lasagna’yı tercih etmiş. Bu sezon bir süredir çapa olarak oynatılan, bir zamanların harika kanat oyuncusu Feghouli bakalım yeni dönemde hangi pozisyonda sahne alacak?

Dengeli başlayan Aslan, 20. dakikadan sonra vites yükseltiyordu. Özellikle savunma arkasına kaçırılmaya çalışılan oyuncular, Buruk’un bu maç için öncelikli planı gibiydi. Karagümrük ise Aslan’ın presini rahat geçiyor; Feghouli’nin uzun paslarıyla adam kaçırmayı hedefliyordu.

34’te Rohden’in az farkla auta çıkan şutu, deplasman ekibinin rakip kaleye ilk ciddi gelişiydi. 40’ta Cimbom öndeydi. Günün uzaklardan deneyen oyuncusu Kerem Demirbay vurmuş, yedek kaleci Emre’nin sektirdiği topu Kerem Aktürkoğlu tamamlamıştı. Genç file bekçisinin ikramı olmazsa, devreden gol çıkmazdı.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Karagümrük, 55’te Mendes’in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekliyor, VAR devam diyordu. Pozisyonda topu sektiren Günay hatalıydı. Son yarım saatte Mertens’in yerine Bakambu oyundaydı.

65’te Ziyech’in pasında Bakambu fişi çekebilirdi. 75’te hızlı gelen ev sahibinde Kerem ikinci gole yaklaşıyor; top savunmadan sekip kornere çıkıyordu. Hemen akabinde bu sefer karşı karşıya pozisyonda Can’a Günay hayır diyordu. 90’da Mendes’in ortasına Serdar Dursun iyi vuruyor, Günay iyi çıkarıyordu.

Uzatmalardaki kornerde ofsayttaki Serdar ağları bulmuştu. Belki dokunmasa, top filelere gidecekti. Tugay Kaan Numanoğlu’nun son düdüğü üç puan Galatasaray’ın demişti.

Aslan derbiye rakibiyle aynı puanda gidiyor. Bu maçtaki oynarlarsa, Kadıköy’de işleri iş. Elbette büyük maçların havası bir başka oluyor fakat Şampiyonlar Ligi ertesinde Cimbom biraz gazı kaçmış kola tadı veriyor. Karagümrük’e gelince… Bayağı iyi mücadele ettiler. Golü de buldular fakat Serdar’ın heyecanına yenik düştüler. Şayet santrfor dokunmasa belki de puanı çalıp döneceklerdi. Yine de Şota’ya tebrikler!