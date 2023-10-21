Zafer Aslan'ın

Seyrantepe’de derbi akşamı… Bir tarafta son şampiyon Galatasaray, diğer yanda sezona kötü başlayıp ezeli rakiplerinin gölgesinde kalan Beşiktaş… Millî ara sonrası nefesler tutulmuş, Halil Umut Meler’in ilk düdüğü bekleniyor. Üstelik bu sefer sadece ev sahibi değil, deplasman taraftarları da santrayı iple çekiyor.

Okan Buruk’un Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu Bayern Münih randevusu öncesi sahaya süreceği ilk 11 merak konusuydu. Başarılı çalıştırıcı daha önce Manchester United deplasmanında oynattığı Kaan Ayhan’ı yine orta sahaya almış. Bu hamle Torreira’nın daha 8 numara olarak görev yapması anlamına geliyor; tabii bir de ilerideki dörtlünün defansif açıklarını kapatmaya yarıyor. Millî takımlardan geç dönen Zaha ve Davinson Sanchez’in performansı özellikle merak ediliyor. Gözler bugün 25. yaş gününü kutlayan Kerem Aktürkoğlu ve Icardi’de olacak.

Beşiktaş’ın başında ikinci maçına çıkan Burak Yılmaz’ın tercihleri santra öncesinde papatya falı baktırıyordu. Çiçeği burnunda hoca, İstanbulspor maçındaki gibi Bahtiyar’ı sol beke atmış. Sakatlığını atlatan Mert eldivenleri teslim alırken, onun önünde yer alan dörtlünün uyumu tabela açısından kritik gözüküyor. Yılmaz bir zamanlar formasını terlettiği rakibe karşı orta sahaya Tayfur’u almış. Şüphesiz Gedson ve Hadziahmetoviç’i rahatlatmak ve ileri üçlüye daha çok top gitmesi için düşünülen bu hamle sonuç verecek mi merak ediliyor.

Cumhuriyet’in 100. yıldönümü için hazırlanan muhteşem koreografi gözleri dolduruyordu. O esnada stadyum hoparlörlerinde yankılanan Atatürk’ün sesi sayesinde tüylerimiz diken diken oluyordu.

O koreografiden sonra iki takım kol kola Gazze’de hayatını kaybeden siviller için açılan pankartla çimlere basıyordu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nı müteakip derbi başlıyordu.

Hızlı başladı maç. Önce ev sahibinden Angelino sol çaprazdan Mert’i geçemiyor, hemen akabinde Mert’in uzun degajını kontrol eden Aboubakar’la deplasman ekibi tehlike yaratıyordu. 10. dakikada Bahtiyar’ın ortası Boey’den sekip direğe çarpıyordu.

18’de Kartal öne geçebilirdi. Ghezzal’ın kullandığı serbest atışta Tayfun istediği gibi vuramamış, top direkten dönmüştü. 24’te Icardi, Amartey’e yaptığı baskıyla kaptığı topun dibine iyi girebilse, tabela değişecekti.

26’da Aslan öndeydi. Beşiktaş savunmadan çıkamıyor, Icardi önünde biten topu oldukça zor bir pozisyonda fileleri yolluyordu. 30’da Beşiktaş on kişi kalmıştı. Hatalı geri pası kovalayan Icardi’ye Mert’in müdahalesi sırasında deneyimli kalecinin topa elle temas ettiği VAR yardımıyla tespit edilmişti. Rashica çıkmış, Mert’in yerine Ersin kaleye geçmişti. Devrenin sonunda Galatasaray bastırsa da son tercihler iyi değildi. Bir şey kesinse, ikinci yarı gollerden kartlara her şeye gebeydi.

İkinci 45 dakikada Bahtiyar ve Gedson Fernandes çıkmış, Masuaku ve Oxlade-Chamberlain girmişti. Ox’un enerjisi eksik kalan takım için önemliydi. Tete karşısında çok etkisiz kalan Bahtiyar’ın çıkması defansı güçlendirebilirdi.

Siyah-beyazlılar Ox sayesinde daha iyi bir görüntü veriyor derken, sarı-kırmızılılar penaltı kazanmıştı; en azından bir süreliğine! Yine savunmadan çıkarken yapılan preste Hadziahmetoviç’in müdahalesiyle Torreira yerde kalmış, VAR incelemesi sonucunda Meler topa müdahale edildiği için kararını değiştirmişti. Zaha ve Tete’yi çıkaran Buruk, Barış Alper’le Mertens’i oyuna almıştı.

69’da skor eşitlenmişti. Rosier, Angelino’dan söktüğü topu harika sürüklemiş, müsait durumdaki Ox’a “al da at” demişti. 80’deki duran topta Hadziahmetoviç’in elle müdahalesi üstüne Meler bir daha beyaz noktayı göstermişti. 82’de penaltıyı kullanan Icardi, takımını bir daha öne geçirmişti.

Uzatmalarda Beşiktaş Rosier’le beraberliğe yaklaşıyordu. Rebiç’in pasına sağ bek dokunamıyor, son düdükle üç puan ev sahibinin oluyordu.

Aslan uzun süre bir kişi fazla oynadığı derbide ezeli rakibini Icardi’nin golleriyle devirmesini bildi. Beşiktaş’a özellikle savunmadan çıkarken yapılan baskı sonuç verdi. Buruk’un o planı tutarken, eksik rakibe karşı çok pozisyona girilememesi dikkat çekiciydi. Beşiktaş’a gelince… Geriye düştükten sonra 10 kişi gösterdikleri performans iyiydi. Çok ağır sakatlıklar geçirmese kariyerine Premier Lig’de devam edecek Ox’un varlığı anında fark edildi. Yılmaz’ın bakalım kulübedeki kariyeri ne kadar sürecek?