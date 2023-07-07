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İlhan Uzgel
ABD neoliberalizmi terk mi ediyor?1
Türkiye’de günlük tartışmalar muhalefetin seçim sonrası yaşadığı krizlere, kontrol edilemeyen enflasyon ve Erdoğan’ın para arama seferlerine odaklanırken, ABD bir yandan...
  • 28.07.2023 06:00
Küreselleşme, devlet ve seçim
Seçim bitti ama artçı şokları sürüyor. Bu yazıda ölçeği biraz genişletip, küreselleşme, devletin kapasitesi ve sonuç kısmında seçimler arasındaki ilişki...
  • 07.06.2023 06:00
Dış güçler ve 14 Mayıs’taki seçim: Erdoğan’ı kim destekliyor?
Tahmin edilebileceği gibi AKP ve Erdoğan seçimi dış güçlerle milliler arası bir gerilimli sürece dönüştürdü. Son on yıldır sürdürdüğü otoriterleşme,...
  • 12.05.2023 06:30
Çok kutuplu dünya düzeni çözüm değil
Putin ve Şi tam da Uluslararası Ceza Mahkemesinin Putin hakkında yakalama kararı çıkardığı sırada Moskova’da bir araya geldiler. Her iki...
  • 05.04.2023 06:30
Putin başlattı, ABD bitirecek
Ukrayna Savaşı birinci yılına girdi. 1945 sonrasında topyekûn ülke işgaline çok az rastlandı ve en son ABD’nin Afganistan ve Irak...
  • 25.02.2023 09:17
Dış politika ve seçimler: Hepsi tamam bir ABD mi kaldı?
Türkiye dünyanın merkezi değil ama önemli bir ülke ve Ankara’da hangi hükümetin olacağı dünyanın birçok yerinde izleniyor, gözleniyor....
  • 22.01.2023 10:21
2023 jeopolitiğin yükselişinin devamı olacak
Küresel sistemde en azından 2008’den bu yana birkaç düzlemde kriz yaşanmakta. Öncelikle, küresel ekonomide bir yavaşlama dikkat çekiyor ve bu...
  • 31.12.2022 06:30
Erdoğan’ın büyük oyunu
AKP hükümeti yine dar bir zaman dilimine çok sayıda dış ve güvenlikle ilgili gelişmeyi sığdırabildi. Son iki haftada çok sayıda...
  • 29.11.2022 06:30
ABD ‘Hegemonyayı asla bırakmam’ diyor
Biden yönetimi, yasa gereği her ABD başkanının hazırlamak zorunda olduğu Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni geçtiğimiz günlerde yayımladı. ABD’nin dış ve...
  • 18.10.2022 06:30
Karadeniz havzasında köşe kapmaca
Ukrayna savaşı sürerken, Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların yaşanması ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Erivan ziyareti dikkatleri tekrar...
  • 22.09.2022 06:30
Trump geri mi dönüyor?
Ağustos başında Trump’ın Florida’daki malikânesinin FBI tarafından basılarak aranması Amerikan hakim sınıfı içindeki çekişmelerin dışa vurumu açısından önem taşıyor. Bu...
  • 24.08.2022 06:30
NATO’nun küresel mücadele hazırlığı
Madrid’deki NATO zirvesi daha çok Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya uygulayacağını söylediği vetonun kaldırılması tartışmalarıyla gündeme geldi. Oysa, konunun...
  • 08.07.2022 06:30
Ustaca çöküş
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Mütabakat’ı ise dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel BirGün’e değerlendirdi: "Erdoğan’ın dış...
  • 01.07.2022 06:30
Ukrayna krizi ve ABD merkezli dünyanın sonu!
Ukrayna işgalinin küresel sistem üzerinde yarattığı baskı ve etkiler devam ediyor. Aslında 2011’den bu yana bütün ABD yönetimleri küresel siyasetin...
  • 07.06.2022 06:30
Ukrayna savaşı ve iki kutuplu dünyaya doğru
Ukrayna savaşı uzadıkça küresel sistemdeki kırılma belirginleşecek, taşlar yerine oturmaya başlayacak. Rusya Kiev ve kuzeydeki diğer şehirleri düşüremeyince, savaşın eksenini...
  • 26.04.2022 06:30
Savaş, küreselleşmenin ölümünü hızlandırdı mı?
Ukrayna savaşına dair en riskli sorun, savaşın getirdiği bütün sivil kayıpları ve yıkımın ötesinde, bunun küresel sistemindeki büyük...
  • 23.03.2022 09:22
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