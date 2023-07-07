İlhan Uzgel

ABD neoliberalizmi terk mi ediyor?1
Türkiye’de günlük tartışmalar muhalefetin seçim sonrası yaşadığı krizlere, kontrol edilemeyen enflasyon ve Erdoğan’ın para arama seferlerine odaklanırken, ABD bir yandan...
Küreselleşme, devlet ve seçim
Seçim bitti ama artçı şokları sürüyor. Bu yazıda ölçeği biraz genişletip, küreselleşme, devletin kapasitesi ve sonuç kısmında seçimler arasındaki ilişki...
Dış güçler ve 14 Mayıs’taki seçim: Erdoğan’ı kim destekliyor?
Tahmin edilebileceği gibi AKP ve Erdoğan seçimi dış güçlerle milliler arası bir gerilimli sürece dönüştürdü. Son on yıldır sürdürdüğü otoriterleşme,...
Çok kutuplu dünya düzeni çözüm değil
Putin ve Şi tam da Uluslararası Ceza Mahkemesinin Putin hakkında yakalama kararı çıkardığı sırada Moskova’da bir araya geldiler. Her iki...
Putin başlattı, ABD bitirecek
Ukrayna Savaşı birinci yılına girdi. 1945 sonrasında topyekûn ülke işgaline çok az rastlandı ve en son ABD’nin Afganistan ve Irak...
Dış politika ve seçimler: Hepsi tamam bir ABD mi kaldı?
Türkiye dünyanın merkezi değil ama önemli bir ülke ve Ankara’da hangi hükümetin olacağı dünyanın birçok yerinde izleniyor, gözleniyor....
2023 jeopolitiğin yükselişinin devamı olacak
Küresel sistemde en azından 2008’den bu yana birkaç düzlemde kriz yaşanmakta. Öncelikle, küresel ekonomide bir yavaşlama dikkat çekiyor ve bu...
Erdoğan’ın büyük oyunu
AKP hükümeti yine dar bir zaman dilimine çok sayıda dış ve güvenlikle ilgili gelişmeyi sığdırabildi. Son iki haftada çok sayıda...
ABD ‘Hegemonyayı asla bırakmam’ diyor
Biden yönetimi, yasa gereği her ABD başkanının hazırlamak zorunda olduğu Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni geçtiğimiz günlerde yayımladı. ABD’nin dış ve...
Karadeniz havzasında köşe kapmaca
Ukrayna savaşı sürerken, Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların yaşanması ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Erivan ziyareti dikkatleri tekrar...
Trump geri mi dönüyor?
Ağustos başında Trump’ın Florida’daki malikânesinin FBI tarafından basılarak aranması Amerikan hakim sınıfı içindeki çekişmelerin dışa vurumu açısından önem taşıyor. Bu...
NATO’nun küresel mücadele hazırlığı
Madrid’deki NATO zirvesi daha çok Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya uygulayacağını söylediği vetonun kaldırılması tartışmalarıyla gündeme geldi. Oysa, konunun...
Ustaca çöküş
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Mütabakat’ı ise dış politika uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel BirGün’e değerlendirdi: "Erdoğan’ın dış...
Ukrayna krizi ve ABD merkezli dünyanın sonu!
Ukrayna işgalinin küresel sistem üzerinde yarattığı baskı ve etkiler devam ediyor. Aslında 2011’den bu yana bütün ABD yönetimleri küresel siyasetin...
Ukrayna savaşı ve iki kutuplu dünyaya doğru
Ukrayna savaşı uzadıkça küresel sistemdeki kırılma belirginleşecek, taşlar yerine oturmaya başlayacak. Rusya Kiev ve kuzeydeki diğer şehirleri düşüremeyince, savaşın eksenini...
Savaş, küreselleşmenin ölümünü hızlandırdı mı?
Ukrayna savaşına dair en riskli sorun, savaşın getirdiği bütün sivil kayıpları ve yıkımın ötesinde, bunun küresel sistemindeki büyük...