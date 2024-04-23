Geleceğe sözümüz var

Editörden...

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Emperyalizme ülkeyi teslim eden ve Osmanlı Meclisi’ni kapatan Saray’a karşı Anadolu’dan başlatılan ulusal kurtuluş mücadelesinin en önemli kırılma anlarından biri olan ‘Millet Meclisi’nin kuruluş yıldönümü.

Bu önemli tarihin üzerinden 104 yıl geçti. Ama bu uzun tarihsel dönem ülkede çok şey değiştirmemiş gibi.

Ülke bugün de bir Saray’dan yönetiliyor. Bugün de o koltukta halkın sorunlarına karşı kulaklarını kapatmış, kendisinden ve etrafından başka kimseyi düşünmeyen bir adam var. Bugün Meclis’in açılışı kutlanıyor. Ama 104 yıl önce açılan Meclis artık Saray rejimi altında işlevsizleştirildi, tek adamın onay merci haline getirildi. Meclis çatısı altında görev yapan vekillerin bile kendi durumlarına itiraz edip Saray’a ‘bu kadar da olmaz’ dediği günlerden geçiyoruz.

104 yıl öncesi ile günümüzün benzerliği sadece tek adam ve Saray değil. Bir başka benzerlik daha var. Tıpkı 104 yıl öncesi olduğu gibi bugün de Saray ve tek adama karşı direnen, halk egemenliğini savunan milyonlar var. 1 Mayıs günü taleplerini haykırmaya hazırlanan emekçiler var. Rejime her fırsatta isyanını dile getiren gençler, kadınlar, emekliler var. Biliyoruz ki bu hayal yarım kalmayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Bütün ezilen halklar birleşerek, örgütlenerek, kendi haklarına ve geleceklerine sahip çıkarak verecekleri mücadeleyle mutlaka kazanacağız.

Küçük bedenleri çalıştıkları işyerlerinde cansız yatan, sömürülen, istismara uğrayan, suça sürüklenen, okuluna aç giden tüm çocuklara sözümüz olsun. Bu düzeni değiştirip halkın egemen olduğu bir ülkeyi yaratana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

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• Halk egemenliğinden Beştepe’deki Saray’a

Bugün önümüzde duran görev sadece başlanıp bitirilemeyen, ezilen, yoldan çıkarılan bir sürecin son kalıntılarını korumak değil aynı zamanda yeni bir yol açmaktır.

• Hozat Belediye Başkanı Aydnın Kaya yazdı: Söz, yetki, karar halka

Biz 23 Nisan 1920 tarihini, halkın kendi kaderine sahip çıkması olarak anlıyoruz. Emperyalizme karşı verilen mücadeleyi kalıcı barışa getirecek daha sonra da demokratik bir cumhuriyetle buluşturacak sürecin başlangıcı olarak kavrıyoruz.

• Feray Aytekin Aydoğan yazdı: “Yaşasın” 23 Nisan

Bugün okul bahçelerinde etkinlikler, gösteriler düzenlenirken gerçek sayıları MEB eliyle gizlenen binlerce çocuk okulların önünden geçerek çalıştırıldıkları organize sanayi bölgelerine, atölyelere gidiyorlar.

• Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan yazdı: Pusulamız ulusal egemenlik ve çocuklarımıza bırakacağımız müreffeh bir Türkiye

23 Nisan 1920 milletimizin tutsaklık zincirlerini kırarak tarih sahnesine çıktığı ve egemenliği kendi eline aldığı gündür. Bugünü özel kılan, egemenliğini sarayla paylaşmayan ilk meclisimizin ortaya çıktığı gün olmasıdır. Bu durum, Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünde kendini bulmuştur.

• Yaşanabilir bir çevre çocukların hakkı

Doğa ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Göksal Çidem, 22 Nisan Dünya günü ve 23 Nisan Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Çidem, peş peşe gelen bu iki günün çocuklara yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek için önemine dikkat çekti.

• Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay yazdı: Güçlü yerel yönetim, güçlü bir demokrasi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” sözü ve inancı ile kurulan Meclisimiz ve halkın iradesinin 104. yılında, başkanlık sistemi ile Meclisin ve milletin iradesinin anlamını yitirdiği günleri yaşıyoruz. 104 yıl önce halkın yaşadığı yokluğu ve yoksulluğu görmeyen, saraylarda saltanat sefasını yaşayanların ülkeyi teslim ettiği anlayışın benzerini 21. yüzyılın Türkiye’sinde yaşıyoruz.

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yazdı: Daha çok halk katılımı, daha çok demokrasi

Tarihin uzun ve kısa dalgaları vardır. Uzun dönemler açısından bakıldığında insanlık ileri doğru gider ama kısa vadede bazı döngüsel hareketler geriye gidiliyormuş izlenimi verebilir. Son yirmi beş yılı kapsayan dönemde ortaya çıkan “saray rejimi” Türkiye Cumhuriyeti’nin demokratik ilerleyişinde kısa bir parantez olarak kalacak, egemenlik yeniden saraydan halka geçecektir.

• Doç. Dr. Ulaş Bayraktar yazdı: Geçse de yolumuz zaferlerden, saraylara çıkabilir seçimler

Bugün 23 Nisan ya umarım neşeyle doluyorsunuzdur. 1 Nisan sabahından beri yaşanan umut ve mutluluk dalgası bunu yakın zamanlara nazaran oldukça muhtemel kıldı. Eğer bu keyfin tadını daha da çıkarma niyetindeyseniz yazıyı okumamanızı tavsiye ederim. Çünkü yerel seçimlerin ardından hissettiklerim arasında mutluluk ve umudun yanında epey bir tereddüt ve korku da var.

• Fatma Eda Çelik yazdı: Büyük Millet Meclisi’nin tarihini merak etmek

Bir şeyin tarihini neden merak ederiz? Geçmişte kaldığını düşündüğümüz, özlediğimiz bir şeyi hatırlamak için mi? Hiç görmediğimiz ama anlatıla anlatıla efsaneleşmiş bir şeyi merak ettiğimiz için mi? Kendimize öykünülecek veya örnek alınacak bir kişi, bir olay, bir kurum aradığımız için mi? Bugünden veya gelecekten korkup geçmişe sığınmak için mi?

• Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen yazdı: Katılımcı yerel yönetimler ve demokratikleşme

2024 yılı dünyada seçim yılı olarak geçiyor. Dünyanın popülist ve otoriter liderlerin kazandığı, milliyetçi ve aşırı sağcı söylemlerin karşılık bulduğu bir dönemi yaşadığına tanıklık ediyoruz. Bunun karşısında ülkemizde olduğu gibi demokratların çabası ve mücadelesi de yadsınamaz...

• Yerel yönetimler çağı

Sol hareketler yerel düzeyde güç inşa etmenin yollarını giderek daha fazla arıyor. Soru ise sistemi genişleyen ölçeklerde dönüştürmek için belediye kazanımlarından nasıl yararlanılacağı.