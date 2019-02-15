Taş, AKP’den sonraki Beyoğlu’nu anlattı
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, seçim çalışmaları kapsamında önceki akşam Cihangir Mahallesi’nde seçim gönüllüleriyle bir araya geldi.
AKP adayları nerede?
Cumhur İttifakı bir kez daha yerel seçimler için adayları masaya yatırdı. İttifak tüm ülke sathına yayılacak. İktidar sözcüleri bile dolaylı da olsa...
Viyana ile ‘bozkurt’ gerilimi
Avusturya, yasaklı semboller listesine 1 Mart’tan itibaren MHP’nin kullandığı ‘bozkurt’ işaretini de ekledi. Dışişleri Bakanlığı Viyana yönetiminin kararını kınadı, “İlişkileri ciddi şekilde...
Esad ve İdlib açmazı
Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşları Hasan Ruhani, Suriye'deki çatışmaları sona erdirecek çözüm arayışları kapsamında Soçi'de...
Zarar patladı: 80 milyar
AKP iktidarlarının genellikle seçim dönemlerinde oy desteğini artırmak ya da bazı kesimlere kaynak aktarmak amacıyla kamu kurumlarına verdiği “zarar etme” görevinin bütçeye...
İYİ Parti’den geri adım: İdris Naim Şahin aday değil
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İdris Naim Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tekliflerine başlangıçta olumlu yaklaştığını belirterek, "Ancak zaman...
Soylu: CHP’li belediye Ankara’da yaşayanlar için kabus olur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP’li bir belediyenin Ankara’da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını düşünüyorum.” dedi. Soylu, Hüseyin Gazi...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Mersin'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir" dedi.
CHP’den istifa eden Kesimoğlu: Kenara çekilmeye niyetim yok
CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Ben zannettim ki gerçekten CHP'yi yönetenler onlar da demokrasiye inanmışlar ve ülke için...
CHP’li Özel: İş Bankası’ndan CHP’nin cebine bir kör kuruş girmiyor
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "İş Bankası demek Türkiye demektir. Öyle bir şey ki bir yerden sonra elinize alsanız da bir...
HDP: Antep’te Celal Doğan’ı destekleyeceğiz
HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmayacağını söyledi.
HDP’li Taşçıer’e 3 yıl 11 ay hapis cezası
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'e, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle...
Saadet Partisi adına evlere gidip “SP’ye oy vermeyin” diyorlar
Malatya'da Saadet Partisi rozeti taşıyan bir grup kadının ev ziyaretleri yaparak Saadet Partili olduklarını ancak bu partiye oy vermeyeceklerini söyledikleri iddia edildi.
İlkelerimizden vazgeçersek bizi kovun
Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş’ın mahalle ve dernek ziyaretleri devam ediyor. Önceki akşam, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan Bingöl...
HDP’de adaysız iller artacak
Yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdüren HDP, daha önce yedi ilde aldığı “aday çıkarmama” kararını genişletmeye hazırlanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet...
AKP’lilerin biri ‘çıkacak’, diğeri ‘çıkmayacak’ dedi: Ek gösterge vaadi bir seçim daha gördü
AKP’nin 24 Haziran genel seçimleri öncesinde açıkladığı ek gösterge vaadi, yerel seçimleri de gördü! Ancak parti yönetiminde konu hakkında farklı açıklamalar mevcut.
Onlar sıkıştıkça ittifak genişliyor
AKP ve MHP, ülkedeki kötü yönetimin etkilerinin ağırlaştığı süreçte gidilen yerel seçimlerde bir yandan halkın sorunlarına geçici çözümler üretmeye çalışırken diğer yandan...
Amaç demokrasi güçlerini buluşturmak: HDP’de “adaysız” iller artacak
31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdüren HDP, daha önce yedi ilde aldığı “aday çıkarmama” kararını genişletmeye hazırlanıyor.
Özhaseki: Cumhur İttifakı için 20 civarında il üzerinde görüşüyoruz
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifak'ının genişletilmesine yönelik görüşmelerle ilgili olarak, "20 civarında il üzerinde...
‘Makam hırsı olmayan aday’
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş seçim çalışmalarına başladı. Pazartesi günü seçim startını veren Taş ilk olarak CHP’nin Beyoğlu belediye başkan...
Kırklareli Belediye Başkanı, CHP’den istifa etti
CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa etti. Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyu...
Temelli: Tanzim satışıyla büyük bir algı operasyonu yürütülüyor
Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıya katılmak için farklı illerden Ankara'ya gelmek isteyen partililerinin, Ankara girişinde durdurularak engellendiğini söyledi.
“Soğan, patlıcan, domates üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar”
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı'da toplanan kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda yaptığı konuşmada 31 Mart seçimleri...
Kılıçdaroğlu: Kartal’daki binaya kaçak kat çıkaran kişi Erzurum’da Büyükşehir Belediye Başkanı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: Biz...
Alper Taş: Kentsel dönüşümde halkın sözü geçecek
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş seçim çalışmalarına başladı. Pazartesi günü çalışmaların startını veren Taş, ilk olarak CHP’nin Beyoğlu belediye başkan...
Akşener: Domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, gündemdeki tanzim satış noktalarına değinerek "Tanzim satış işine...
Seçim Günlüğü: BirGün seçimin nabzını tutuyor
‘Sözde değil, eylemde katılımcı kent yönetimi’ CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur,...
MHP’den Fox TV’ye verilen cezaya tepki
MHP lideri Bahçeli’nin Başbakan Yardımcılığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan, 2002 yılından sonra on yıl Başbakan Başmüşaviri olarak görev alan MHP’nin RTÜK...
HDP’li vekiller engellere rağmen Taksim’de yürüdü
Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, polisin tüm engellemelerine rağmen tecride karşı Taksim’de yürüdü. 96 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’in resminin yer...
‘Toplu açılış’ açılışı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler yaklaşırken toplu açılışlarına hız verdi. Dün Ankara’nın Keçiören ve Sincan ilçelerindeki toplu açılış...