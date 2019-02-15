15 Şubat 2019
alpertasbeyoglu
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SİYASET

SİYASET

Taş, AKP’den sonraki Beyoğlu’nu anlattı

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, seçim çalışmaları kapsamında önceki akşam Cihangir Mahallesi’nde seçim gönüllüleriyle bir araya geldi.
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ÖZEL

AKP adayları nerede?

Yaşar Aydın -
Cumhur İttifakı bir kez daha yerel seçimler için adayları masaya yatırdı. İttifak tüm ülke sathına yayılacak. İktidar sözcüleri bile dolaylı da olsa...
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SİYASET

Viyana ile ‘bozkurt’ gerilimi

birgun.net -
Avusturya, yasaklı semboller listesine 1 Mart’tan itibaren MHP’nin kullandığı ‘bozkurt’ işaretini de ekledi. Dışişleri Bakanlığı Viyana yönetiminin kararını kınadı, “İlişkileri ciddi şekilde...
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SİYASET

Esad ve İdlib açmazı

birgun.net -
Rusya lideri Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşları Hasan Ruhani, Suriye'deki çatışmaları sona erdirecek çözüm arayışları kapsamında Soçi'de...
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ÖZEL

Zarar patladı: 80 milyar

Nurcan Gökdemir -
AKP iktidarlarının genellikle seçim dönemlerinde oy desteğini artırmak ya da bazı kesimlere kaynak aktarmak amacıyla kamu kurumlarına verdiği “zarar etme” görevinin bütçeye...
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SİYASET

İYİ Parti’den geri adım: İdris Naim Şahin aday değil

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İdris Naim Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tekliflerine başlangıçta olumlu yaklaştığını belirterek, "Ancak zaman...
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SİYASET

Soylu: CHP’li belediye Ankara’da yaşayanlar için kabus olur

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “CHP’li bir belediyenin Ankara’da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını düşünüyorum.” dedi.  Soylu, Hüseyin Gazi...
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SİYASET

Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir

birgun.net -
Mersin'de konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Beka beka deyip bizi uyutmaya çalışıyorlar. Esas mesele mutfaktır, tenceredir" dedi.
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SİYASET

CHP’den istifa eden Kesimoğlu: Kenara çekilmeye niyetim yok

birgun.net -
CHP'den istifa eden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Ben zannettim ki gerçekten CHP'yi yönetenler onlar da demokrasiye inanmışlar ve ülke için...
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SİYASET

CHP’li Özel: İş Bankası’ndan CHP’nin cebine bir kör kuruş girmiyor

birgun.net -
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "İş Bankası demek Türkiye demektir. Öyle bir şey ki bir yerden sonra elinize alsanız da bir...
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SİYASET

HDP: Antep’te Celal Doğan’ı destekleyeceğiz

birgun.net -
HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, yaptığı açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerinde partilerinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için başkan adayı çıkarmayacağını söyledi.
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SİYASET

HDP’li Taşçıer’e 3 yıl 11 ay hapis cezası

birgun.net -
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer'e, Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde, güvenlik güçlerinin operasyonlarını protesto etmek amacıyla bölgeye girmek istediği gerekçesiyle...
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SİYASET

Saadet Partisi adına evlere gidip “SP’ye oy vermeyin” diyorlar

birgun.net -
Malatya'da Saadet Partisi rozeti taşıyan bir grup kadının ev ziyaretleri yaparak Saadet Partili olduklarını ancak bu partiye oy vermeyeceklerini söyledikleri iddia edildi.
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SİYASET

İlkelerimizden vazgeçersek bizi kovun

birgun.net -
Beyoğlu Belediye Başkan adayı Alper Taş’ın mahalle ve dernek ziyaretleri devam ediyor. Önceki akşam, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan Bingöl...
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ÖZEL

HDP’de adaysız iller artacak

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdüren HDP, daha önce yedi ilde aldığı “aday çıkarmama” kararını genişletmeye hazırlanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet...
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SİYASET

AKP’lilerin biri ‘çıkacak’, diğeri ‘çıkmayacak’ dedi: Ek gösterge vaadi bir seçim daha gördü

birgun.net -
AKP’nin 24 Haziran genel seçimleri öncesinde açıkladığı ek gösterge vaadi, yerel seçimleri de gördü! Ancak parti yönetiminde konu hakkında farklı açıklamalar mevcut.
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SİYASET

Onlar sıkıştıkça ittifak genişliyor

birgun.net -
AKP ve MHP, ülkedeki kötü yönetimin etkilerinin ağırlaştığı süreçte gidilen yerel seçimlerde bir yandan halkın sorunlarına geçici çözümler üretmeye çalışırken diğer yandan...
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SİYASET

Amaç demokrasi güçlerini buluşturmak: HDP’de “adaysız” iller artacak

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
31 Mart yerel seçimlerine yönelik aday belirleme çalışmalarını sürdüren HDP, daha önce yedi ilde aldığı “aday çıkarmama” kararını genişletmeye hazırlanıyor.
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SİYASET

Özhaseki: Cumhur İttifakı için 20 civarında il üzerinde görüşüyoruz

birgun.net -
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye adayı Mehmet Özhaseki, Cumhur İttifak'ının genişletilmesine yönelik görüşmelerle ilgili olarak, "20 civarında il üzerinde...
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SİYASET

‘Makam hırsı olmayan aday’

birgun.net -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş seçim çalışmalarına başladı. Pazartesi günü seçim startını veren Taş ilk olarak CHP’nin Beyoğlu belediye başkan...
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SİYASET

Kırklareli Belediye Başkanı, CHP’den istifa etti

birgun.net -
CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa etti. Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyu...
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SİYASET

Temelli: Tanzim satışıyla büyük bir algı operasyonu yürütülüyor

birgun.net -
Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıya katılmak için farklı illerden Ankara'ya gelmek isteyen partililerinin, Ankara girişinde durdurularak engellendiğini söyledi.
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SİYASET

“Soğan, patlıcan, domates üzerinden ülkemizi ters köşe yapmaya çalışıyorlar”

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Kastamonu Kuzeykent Meydanı'da toplanan kalabalığa hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda yaptığı konuşmada 31 Mart seçimleri...
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SİYASET

Kılıçdaroğlu: Kartal’daki binaya kaçak kat çıkaran kişi Erzurum’da Büyükşehir Belediye Başkanı

birgun.net -
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin haftalık grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: Biz...
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SİYASET

Alper Taş: Kentsel dönüşümde halkın sözü geçecek

HABER MERKEZİ -
CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş seçim çalışmalarına başladı. Pazartesi günü çalışmaların startını veren Taş, ilk olarak CHP’nin Beyoğlu belediye başkan...
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SİYASET
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Akşener: Domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, gündemdeki tanzim satış noktalarına değinerek "Tanzim satış işine...
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SİYASET

Seçim Günlüğü: BirGün seçimin nabzını tutuyor

birgun.net -
‘Sözde değil, eylemde katılımcı kent yönetimi’ CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur,...
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ÖZEL

MHP’den Fox TV’ye verilen cezaya tepki

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
MHP lideri Bahçeli’nin Başbakan Yardımcılığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü’nü yapan, 2002 yılından sonra on yıl Başbakan Başmüşaviri olarak görev alan MHP’nin RTÜK...
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ÖZEL

HDP’li vekiller engellere rağmen Taksim’de yürüdü

ZEYNEP KURAY -
Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri, polisin tüm engellemelerine rağmen tecride karşı Taksim’de yürüdü. 96 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven’in resminin yer...
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SİYASET

‘Toplu açılış’ açılışı

birgun.net -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler yaklaşırken toplu açılışlarına hız verdi. Dün Ankara’nın Keçiören ve Sincan ilçelerindeki toplu açılış...
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