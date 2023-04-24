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Timur Akkurt

Timur Akkurt

Yapay zekâ için eğitim şart

Yoğun bir dönem sonrası tekrar sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Şehir değiştirmek, yerleşmek, işleri güçleri yoluna koymak bizim gibi sürekli...
  • 19.08.2023 06:00

Sosyal değilsen pilin bitiyor

“Sosyal bir tür olarak, hayatta kalmak için diğer insanlara da ihtiyacımız var.” Bu cümle neurosciencenews.com sitesinde yayınlanan bir araştırma haberinden. Covid-19 tecritleriyle...
  • 23.04.2023 06:30

Mavi tık almış olanlar “insan”

Yer gök yapay zekâ. YouTube videoları, Instagram paylaşımları, yazılar, siteler. Her yer yapay zekâ ile ilgili içeriklerle dolu. Buna yavaş...
  • 16.04.2023 07:46

Kuşak çatışmasının ağa babası geliyor

Timur: Yapay zekanın insanlık için ne tür riskler taşıdığını anlattığın bir makale yaz Chat GPT: Yapay zeka...
  • 29.01.2023 11:06

Yapay zekanızı nasıl alırsınız?

Son zamanlarda en çok gündem olan teknolojilerden biri, yapay zekası ile sizinle sohbet eden, sorularınızı yanıtlayan OpenAI tarafından...
  • 15.01.2023 05:49

Gerçek iletişimi sevenler derneği

Yeni geliştirilen bazı teknolojilerin tutması, belli platformların bu teknolojiyi desteklemesiyle mümkün. Teknoloji dünyasının köşe taşları hangileri diye baktığımızda; Oyun, kumar,...
  • 25.12.2022 06:30

YouTube ile zengin olmak

Saving Spot araştırması, dünyanın en zengin YouTube kanallarını listelemiş. Benim en sık karşılaştığım sorunun cevabı, bu araştırma sonuçlarından da çıkmış....
  • 17.12.2022 06:30

Yol YaBdılar

Geçen hafta gerçekten çok can sıkıcı bir haftaydı. Teknoloji, sosyal medya, dijital pazarlama, içerik üreticiliği yazmak her geçen...
  • 11.12.2022 06:30

'VAR’ mısın? 'YOK’ musun?

Geçen hafta yazdığım yazı sonrası Faruk Bildirici ve Ünsal Ünlü ile telefonda uzun uzun konuştuk. Dijitalleşme sonrası gazetecilerin belli bir...
  • 27.11.2022 06:30

Gazeteci olanla gazeteci olmayan

Yakın zamanda yapılan bir araştırma sonuçları gazetecilerin, gazeteci olmayanlara göre çok daha yüksek oranda toplum üzerinde etki gücüne...
  • 20.11.2022 06:30

Gençlerimiz güneşte gölgesiz olmasın

Türkiye’de en büyük sorunu yaşayanlar gençler. Eğitim almak istiyorlar ama okullara verebilecek paraları yok. Okula bir şekilde kayıtlarını yaptırıyorlar, barınacak...
  • 05.11.2022 06:30

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Herkes bu hafta haklı olarak dezenformasyon yasası olarak bilinen, çoğumuzu sansür yasası olarak kabul ettiği yasayı konuşuyor, yazıyor. Ben bu...
  • 15.10.2022 04:00

Bağlanma sezonu başladı

Dijital dünyada iz bırakmadan yaşamak neredeyse imkânsız. Artık her hareketimiz izlenmekte, arşivlenmekte ve en önemlisi yapay zekâ ile analiz edilmekte....
  • 08.10.2022 06:30

Endoplazmik Retikulum

Eskiden teknolojik gelişmeleri haberleri verirken heyecanlanır, neresinden anlatmaya başlasam derdim. Kısmen yine aynı durumdayım ama önceliklerimiz kaymış durumda. Teknolojik gelişmeler...
  • 01.10.2022 06:30

Sanal sanat başımıza iş açacak

Yapay zeka, algoritma, metaverse, artırılmış gerçeklik, otonom…. Son zamanlarda her gün bu kelimelerle karşılaşıyoruz. Bu kelimelerin hepsinin ya da bazılarının...
  • 24.09.2022 06:30

BirGün belki hayatta

Teknoloji firmaları yeni ürünlerini tanıtmaya başlayarak sezonu tam gaz başlattı. Başlattı başlatmasına ama bu coğrafyada yaşayan neredeyse herkes, maalesef düşürüldüğü...
  • 17.09.2022 06:30
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