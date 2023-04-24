Timur Akkurt
Yapay zekâ için eğitim şart
Yoğun bir dönem sonrası tekrar sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Şehir değiştirmek, yerleşmek, işleri güçleri yoluna koymak bizim gibi sürekli...
Sosyal değilsen pilin bitiyor
“Sosyal bir tür olarak, hayatta kalmak için diğer insanlara da ihtiyacımız var.” Bu cümle neurosciencenews.com sitesinde yayınlanan bir araştırma haberinden. Covid-19 tecritleriyle...
Mavi tık almış olanlar “insan”
Yer gök yapay zekâ. YouTube videoları, Instagram paylaşımları, yazılar, siteler. Her yer yapay zekâ ile ilgili içeriklerle dolu. Buna yavaş...
Kuşak çatışmasının ağa babası geliyor
Timur: Yapay zekanın insanlık için ne tür riskler taşıdığını anlattığın bir makale yaz Chat GPT: Yapay zeka...
Yapay zekanızı nasıl alırsınız?
Son zamanlarda en çok gündem olan teknolojilerden biri, yapay zekası ile sizinle sohbet eden, sorularınızı yanıtlayan OpenAI tarafından...
Gerçek iletişimi sevenler derneği
Yeni geliştirilen bazı teknolojilerin tutması, belli platformların bu teknolojiyi desteklemesiyle mümkün. Teknoloji dünyasının köşe taşları hangileri diye baktığımızda; Oyun, kumar,...
YouTube ile zengin olmak
Saving Spot araştırması, dünyanın en zengin YouTube kanallarını listelemiş. Benim en sık karşılaştığım sorunun cevabı, bu araştırma sonuçlarından da çıkmış....
Yol YaBdılar
Geçen hafta gerçekten çok can sıkıcı bir haftaydı. Teknoloji, sosyal medya, dijital pazarlama, içerik üreticiliği yazmak her geçen...
'VAR’ mısın? 'YOK’ musun?
Geçen hafta yazdığım yazı sonrası Faruk Bildirici ve Ünsal Ünlü ile telefonda uzun uzun konuştuk. Dijitalleşme sonrası gazetecilerin belli bir...
Gazeteci olanla gazeteci olmayan
Yakın zamanda yapılan bir araştırma sonuçları gazetecilerin, gazeteci olmayanlara göre çok daha yüksek oranda toplum üzerinde etki gücüne...
Gençlerimiz güneşte gölgesiz olmasın
Türkiye’de en büyük sorunu yaşayanlar gençler. Eğitim almak istiyorlar ama okullara verebilecek paraları yok. Okula bir şekilde kayıtlarını yaptırıyorlar, barınacak...
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Herkes bu hafta haklı olarak dezenformasyon yasası olarak bilinen, çoğumuzu sansür yasası olarak kabul ettiği yasayı konuşuyor, yazıyor. Ben bu...
Bağlanma sezonu başladı
Dijital dünyada iz bırakmadan yaşamak neredeyse imkânsız. Artık her hareketimiz izlenmekte, arşivlenmekte ve en önemlisi yapay zekâ ile analiz edilmekte....
Endoplazmik Retikulum
Eskiden teknolojik gelişmeleri haberleri verirken heyecanlanır, neresinden anlatmaya başlasam derdim. Kısmen yine aynı durumdayım ama önceliklerimiz kaymış durumda. Teknolojik gelişmeler...
Sanal sanat başımıza iş açacak
Yapay zeka, algoritma, metaverse, artırılmış gerçeklik, otonom…. Son zamanlarda her gün bu kelimelerle karşılaşıyoruz. Bu kelimelerin hepsinin ya da bazılarının...
BirGün belki hayatta
Teknoloji firmaları yeni ürünlerini tanıtmaya başlayarak sezonu tam gaz başlattı. Başlattı başlatmasına ama bu coğrafyada yaşayan neredeyse herkes, maalesef düşürüldüğü...