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Serkan Öngel
Aşırı sağın inşası
Portekiz, Avrupa’nın uzak köşesinde yer alıyor. Bir yanı İspanya, bir yanı okyanus. Buna karşın Afrika’dan, Güney Amerika’ya ve Asya’ya uzanan...
  • 06.07.2023 06:00
Bir yol ayrımı
Türkiye, bir süredir uygulanan ekonomik politikaların sonuçlarını ağır bir biçimde yaşıyor. Bu sonuçları sadece uluslararası faktörlere bağlamak çok mümkün değil....
  • 28.04.2023 06:29
Örgütsüzlüğün girdabında
Türkiye 2022 yılına yüksek fiyat artışlarını gölgesinde girmişti. Aralık 2021 ve Ocak 2022 aylarında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)...
  • 01.01.2023 09:28
İşçi sınıfı varoluş mücadelesinde!
Türkiye’nin dört bir yanında işçiler, daha iyi bir toplu sözleşme ve ücret artışı talebi ile eylem yapıyor. İşçi...
  • 06.02.2022 10:27
Sınırda yaşamaya çalışmak
Hayat pahalılığı Türkiye’nin en öncelikli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Yani yaşam maliyetlerindeki artış, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilme gücünü...
  • 12.09.2021 08:37
Kriz, sınıfsal ayrışma ve kent-1
Günümüzde kentler, mega projeler, kentsel dönüşüm süreçleri ile birlikte incelikle işlenen ve hızlı bir biçimde dönüştürülen; bu anlamda sermaye birikiminin...
  • 01.05.2021 08:51
Artık ofis çalışanları dayanışmayı esas alan bir süreci örmeli
Son 30-40 yıllık süreçte iletişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin etkisiyle, mal ve hizmet üretim sürecinin hem niteliğinde...
  • 23.02.2021 09:41
Verginin adaleti
Asgari ücret bu ay içinde belirlenecek. Milyonlarca işçi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği rakamı bekliyor. Yaşamını idame ettirebilmek için emeğini...
  • 10.12.2020 06:42
Salıncaklar kurun bahçesi olmayan evlere
Bu hafta 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nü geride bıraktık. Dünyada 152 milyon çocuk çalışıyor. Bu çocuklar arasında...
  • 15.06.2019 09:13
Sessiz isyan ve seçimler
İşsizlik rakamları tarihi rekorlar seviyesine ulaşırken, ekonomik krizin etkisi ile sessiz bir isyan yaşanıyor. İntihar isyanın sessiz ama en sarsan...
  • 08.06.2019 10:58
Alışamamaya
Bu ülkede yalnızlık ve acı öyle derin işler ki insanın içine, onunla yaşamaya alışır insan. Acı yurt edinir coğrafyayı. “Sırtımızda...
  • 28.04.2019 09:22
İşsizlik ve mahalledeki yangın
Türkiye’de toplumsal kutuplaşma ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu kutuplaşma kendini en çok mekân üzerinde gösteriyor. Mahalleler, ilçeler, iller bu kutuplaşmanın...
  • 20.04.2019 09:17
Dayanışma ihtiyacı
Türkiye’de toplumsal hareketlerin en güçlü olduğu dönem şüphesiz 1970’li yıllardır. Bir yandan sendikalarda diğer yandan demokratik kooperatiflerde ve derneklerde örgütlenen...
  • 30.03.2019 07:47
İşsizlik, kriz ve seçimler
Memleket yangın yeri. Kime dokunsan bin ah işitiyorsun. Resmi işsiz sayısı yaklaşık 4 milyon. İşsizlikte dönem rekoru kırılmış. Tarihi zirve...
  • 22.02.2019 08:14
Yerel yönetimler ve alternatif olanakları
Bu yazıda ekonomik kriz ve kenti, kentin krizini kentsel siyaset ve yerel yönetimler bağlamında irdelemeye çalışacağım. Bu bağlamda sermaye birikiminin...
  • 14.02.2019 03:00
Yerel seçimler, muhalefet ve kentsel kriz
Yerel seçimler yaklaşırken, belediye başkan adaylarının isimleri de netleşiyor. 3 Ocak 2019 tarihli “yerel seçimlere doğru” başlıklı yazımda 31 Mart...
  • 31.01.2019 11:13
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