Serkan Öngel

Aşırı sağın inşası
Portekiz, Avrupa’nın uzak köşesinde yer alıyor. Bir yanı İspanya, bir yanı okyanus. Buna karşın Afrika’dan, Güney Amerika’ya ve Asya’ya uzanan...
Bir yol ayrımı
Türkiye, bir süredir uygulanan ekonomik politikaların sonuçlarını ağır bir biçimde yaşıyor. Bu sonuçları sadece uluslararası faktörlere bağlamak çok mümkün değil....
Örgütsüzlüğün girdabında
Türkiye 2022 yılına yüksek fiyat artışlarını gölgesinde girmişti. Aralık 2021 ve Ocak 2022 aylarında TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)...
İşçi sınıfı varoluş mücadelesinde!
Türkiye’nin dört bir yanında işçiler, daha iyi bir toplu sözleşme ve ücret artışı talebi ile eylem yapıyor. İşçi...
Sınırda yaşamaya çalışmak
Hayat pahalılığı Türkiye’nin en öncelikli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Yani yaşam maliyetlerindeki artış, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayabilme gücünü...
Kriz, sınıfsal ayrışma ve kent-1
Günümüzde kentler, mega projeler, kentsel dönüşüm süreçleri ile birlikte incelikle işlenen ve hızlı bir biçimde dönüştürülen; bu anlamda sermaye birikiminin...
Artık ofis çalışanları dayanışmayı esas alan bir süreci örmeli
Son 30-40 yıllık süreçte iletişim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin etkisiyle, mal ve hizmet üretim sürecinin hem niteliğinde...
Verginin adaleti
Asgari ücret bu ay içinde belirlenecek. Milyonlarca işçi Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun belirleyeceği rakamı bekliyor. Yaşamını idame ettirebilmek için emeğini...
Salıncaklar kurun bahçesi olmayan evlere
Bu hafta 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nü geride bıraktık. Dünyada 152 milyon çocuk çalışıyor. Bu çocuklar arasında...
Sessiz isyan ve seçimler
İşsizlik rakamları tarihi rekorlar seviyesine ulaşırken, ekonomik krizin etkisi ile sessiz bir isyan yaşanıyor. İntihar isyanın sessiz ama en sarsan...
Alışamamaya
Bu ülkede yalnızlık ve acı öyle derin işler ki insanın içine, onunla yaşamaya alışır insan. Acı yurt edinir coğrafyayı. “Sırtımızda...
İşsizlik ve mahalledeki yangın
Türkiye’de toplumsal kutuplaşma ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Bu kutuplaşma kendini en çok mekân üzerinde gösteriyor. Mahalleler, ilçeler, iller bu kutuplaşmanın...
Dayanışma ihtiyacı
Türkiye’de toplumsal hareketlerin en güçlü olduğu dönem şüphesiz 1970’li yıllardır. Bir yandan sendikalarda diğer yandan demokratik kooperatiflerde ve derneklerde örgütlenen...
İşsizlik, kriz ve seçimler
Memleket yangın yeri. Kime dokunsan bin ah işitiyorsun. Resmi işsiz sayısı yaklaşık 4 milyon. İşsizlikte dönem rekoru kırılmış. Tarihi zirve...
Yerel yönetimler ve alternatif olanakları
Bu yazıda ekonomik kriz ve kenti, kentin krizini kentsel siyaset ve yerel yönetimler bağlamında irdelemeye çalışacağım. Bu bağlamda sermaye birikiminin...
Yerel seçimler, muhalefet ve kentsel kriz
Yerel seçimler yaklaşırken, belediye başkan adaylarının isimleri de netleşiyor. 3 Ocak 2019 tarihli “yerel seçimlere doğru” başlıklı yazımda 31 Mart...