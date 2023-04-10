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Yakup Kepenek
Sona eriyor!
Bugünlerde 2022-23 eğitim yılı sona eriyor. Öyle görülüyor ki, sona eren yalnızca bir eğitim yılı değildir, on yıllardır sürekli aşındırılan ve...
  • 02.07.2023 06:00
Kurban edilen Cumhuriyet’tir!
Üç gün sonra başlayacak olan Kurban Bayramı’nın tarihsel bir özelliği var: Bu bayramda asıl kurban edilen Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet geniş anlamda, Türkiye...
  • 25.06.2023 06:00
Türkiye’de demokrasi-2023
Son seçimlerde Türkiye demokrasisinin en temel özellikleri iyice su yüzüne çıktı; açığa çıktı.Bu ülkede demokrasi, partilerin çok büyük çoğunluğuyla “başkan...
  • 18.06.2023 06:29
Kılıçdaroğlu artık yeter!
Sonuçları ülke siyasetini ve toplumsal yapısını kökten değiştirecek önemde olan iki büyük seçimde de başarısız olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,...
  • 11.06.2023 06:52
Neden kaybedildi?
Ülke tarihinin uzak ara “en önemli seçimi” geride kaldı.Her seçim gibi bu seçimin de kazananı ve kaybedeni var.Seçimi, hukuk devleti...
  • 04.06.2023 06:44
Siyasetin dönüşmesi
Bugün 2. Turu yapılmakta olan 2023 seçimlerinin niteliği üzerine çok şey yazılabilir.Gerçekten kendine özgü bir seçim süreci yaşandı ve yaşanıyor....
  • 28.05.2023 06:03
Neden kazanılmalı?
Türkiye Cumhuriyeti halkı 14 Mayıs’ta tarihinin iki çok önemli seçim yaptı. Meclis seçiminin sonuçları kesinleşti; Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Millet...
  • 21.05.2023 06:30
Yapısal onarım zorunluluğu
Bu satırlar ülke tarihinin uzak ara en önemli seçiminin sonuçları belli olmadan yazılıyor. Seçime yalnızca üç gün kala cumhurbaşkanı adaylarından birinin...
  • 14.05.2023 06:00
Kol kola sandığa!
AKP, seçimler yaklaştıkça gerçek yüzünü daha fazla gösteriyor. Son dünlerde iyice su yüzüne çıkan o gerçek şudur: iktidar demokrasinin elde kalan...
  • 07.05.2023 06:30
Bilim olmadan teknoloji mi?
Seçimlerin de etkisiyle iyice “günlük” yaşadığımız bu ortamda, kimi uzun dönemli gelişmelerin özenle anımsatılması gerekiyor.Bu bağlamda, geçen haftaki yazıma konu...
  • 30.04.2023 08:02
Asıl kalması gereken
17 Nisan Pazartesi Köy Enstitülerinin 83. Yaş günüydü. Genel Merkezi İzmir’de bulunan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği YKKED ile Balçova...
  • 23.04.2023 06:30
Bir seçim ki…
Seçimlere şunun şurasında dört hafta gibi bir süre kaldı.Hazırlıklar yeni tamamlanıyor. Dört cumhurbaşkanı adayı ancak kesinleşti. Meclis’e seçilecek 600 milletvekilinin...
  • 16.04.2023 06:34
Seccadeli seçim
Seçimlere beş hafta gibi kısa bir süre kalmış olmasına karşın ülkenin çok ağır sorunları bir türlü gündeme getirilmiyor.Bu olağandışı ya...
  • 09.04.2023 10:51
İncecilere açık mektup
Yazı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’ye oy vermeyi düşünenlere çağrıdır. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve siyasetteki gelişmeler 14 Mayıs seçimlerini, özellikle...
  • 02.04.2023 06:30
Küçüklerin büyük gücü
Bugün 26 Mart; şunun şurasında “iki” önemli seçime yedi hafta gibi çok kısa bir süre kalmış olmasına karşın siyaset “yapısal...
  • 26.03.2023 06:30
İzmir’den yükselen
Toplumun, çok ağır günlük sorunları; enkazı bir türlü kaldırılamayan deprem yıkımı ve çok kısa zamana sıkıştırılmış seçimler ile...
  • 19.03.2023 08:50
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