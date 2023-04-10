Yakup Kepenek

Sona eriyor!
Bugünlerde 2022-23 eğitim yılı sona eriyor. Öyle görülüyor ki, sona eren yalnızca bir eğitim yılı değildir, on yıllardır sürekli aşındırılan ve...
Kurban edilen Cumhuriyet’tir!
Üç gün sonra başlayacak olan Kurban Bayramı’nın tarihsel bir özelliği var: Bu bayramda asıl kurban edilen Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet geniş anlamda, Türkiye...
Türkiye’de demokrasi-2023
Son seçimlerde Türkiye demokrasisinin en temel özellikleri iyice su yüzüne çıktı; açığa çıktı.Bu ülkede demokrasi, partilerin çok büyük çoğunluğuyla “başkan...
Kılıçdaroğlu artık yeter!
Sonuçları ülke siyasetini ve toplumsal yapısını kökten değiştirecek önemde olan iki büyük seçimde de başarısız olan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,...
Neden kaybedildi?
Ülke tarihinin uzak ara “en önemli seçimi” geride kaldı.Her seçim gibi bu seçimin de kazananı ve kaybedeni var.Seçimi, hukuk devleti...
Siyasetin dönüşmesi
Bugün 2. Turu yapılmakta olan 2023 seçimlerinin niteliği üzerine çok şey yazılabilir.Gerçekten kendine özgü bir seçim süreci yaşandı ve yaşanıyor....
Neden kazanılmalı?
Türkiye Cumhuriyeti halkı 14 Mayıs’ta tarihinin iki çok önemli seçim yaptı. Meclis seçiminin sonuçları kesinleşti; Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Millet...
Yapısal onarım zorunluluğu
Bu satırlar ülke tarihinin uzak ara en önemli seçiminin sonuçları belli olmadan yazılıyor. Seçime yalnızca üç gün kala cumhurbaşkanı adaylarından birinin...
Kol kola sandığa!
AKP, seçimler yaklaştıkça gerçek yüzünü daha fazla gösteriyor. Son dünlerde iyice su yüzüne çıkan o gerçek şudur: iktidar demokrasinin elde kalan...
Bilim olmadan teknoloji mi?
Seçimlerin de etkisiyle iyice “günlük” yaşadığımız bu ortamda, kimi uzun dönemli gelişmelerin özenle anımsatılması gerekiyor.Bu bağlamda, geçen haftaki yazıma konu...
Asıl kalması gereken
17 Nisan Pazartesi Köy Enstitülerinin 83. Yaş günüydü. Genel Merkezi İzmir’de bulunan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği YKKED ile Balçova...
Bir seçim ki…
Seçimlere şunun şurasında dört hafta gibi bir süre kaldı.Hazırlıklar yeni tamamlanıyor. Dört cumhurbaşkanı adayı ancak kesinleşti. Meclis’e seçilecek 600 milletvekilinin...
Seccadeli seçim
Seçimlere beş hafta gibi kısa bir süre kalmış olmasına karşın ülkenin çok ağır sorunları bir türlü gündeme getirilmiyor.Bu olağandışı ya...
İncecilere açık mektup
Yazı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’ye oy vermeyi düşünenlere çağrıdır. Ülkenin içinde bulunduğu durum ve siyasetteki gelişmeler 14 Mayıs seçimlerini, özellikle...
Küçüklerin büyük gücü
Bugün 26 Mart; şunun şurasında “iki” önemli seçime yedi hafta gibi çok kısa bir süre kalmış olmasına karşın siyaset “yapısal...
İzmir’den yükselen
Toplumun, çok ağır günlük sorunları; enkazı bir türlü kaldırılamayan deprem yıkımı ve çok kısa zamana sıkıştırılmış seçimler ile...