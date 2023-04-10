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Betül Kanbolat
Çocuk gençler, genç yetişkinler
Yayımlanan her kitapla beraber merakını ve heyecanını zapt edemeyen kitapseverler için zaman bir baskı unsurudur. Okunması planlanan pek çok eser...
  • 30.06.2023 06:00
Algoritmalara İnat Yaşasın Kipat
Tüketim hızını arttıran içerikleri destekleyen dijital algoritmalar, konu kültür sanat paylaşımlarına geldiğinde hantallaşıyor. İzleyici-dinleyici-uygulayıcı refleksler de benzer ölçüde zayıflıyor. Bu...
  • 16.06.2023 06:00
Köyü ayakta tutan doğru
Sömürü ve sahtekarlığın sonuçları karşısında içi sızlamayan var mıdır? Elbette vardır. Menfaatleri için yaşamda pozisyon alan insanların dünyasında vicdani sızıya...
  • 26.05.2023 06:30
Ülkenin birinde
Ülkenin birinde saklandı mı yoksa yasaklandı mı sevinç? Ağır yaralı mı yoksa ölü mü umut? Ülkenin birinde adalet arayışı deliliğe davet,...
  • 12.05.2023 04:38
Yaşamın görkemi nerede?
Değerli arkadaşım, belgesel program yapımcısı Müge Aral ile hayalini kurup 2021 yılında hayata geçirdiğimiz çocuk kitapları programımız Kipatlı Günler yeni...
  • 21.04.2023 08:13
Kanat sesleri
Şafaktan tüne, mevsimden mevsime, ilk nefesten son dileğe zaman hızla geçiyor. Ömrü anlamlı kılmaya çalışırken çeşitli badireler atlatıyoruz. Kültürel donanımlarımız...
  • 07.04.2023 06:30
Fortuna’nın topu ve aşk denizi
Uzlaşmaz, karamsar, bir o kadar da kışkırtıcı metinleri ile tanınan Albert Caraco’nun ilk kez 1982’de yayımlanmış ve dilimize...
  • 24.03.2023 06:23
Nasılsınız?
Bazı soruların cevapları zamanın ruhuna uygun kalıplara girer. ‘Nasılsın?’ bunlardan biri. Bir çoğumuz soruya ülke nasılsa öyle ya da dünya...
  • 10.03.2023 06:30
Vicdanlardaki boşluk
Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanık olduk. Yıkımın görebildiğimiz boyutları, yakınlarımızdan aldığımız haberler ürpertici. Korkulu bekleyiş sürüyor. Sebepleri bilinen...
  • 18.02.2023 04:00
Yuvarlan, ilham ver, parla!
Nobel ödüllü yazar Mo Yan’ın kaleme aldığı Değişim adlı uzun öyküde, gündelik yaşamın boyutlarının dışında gerçekleşen olaylar sıradan insanın yaşamını baltalar...
  • 27.01.2023 06:30
Büyümek istemiyorum
Büyümek istemiyorum dedi çocuk. Çocuklar oyun oynar, büyüyünce şimdiki gibi oynayamayacağım dedi ve sustu. Eh haksız sayılmazdı. Zaman içinde sınavlar,...
  • 13.01.2023 06:30
Her Yaşta Olabilirim
2023’e haftalar kaldı. İnsanların ruhsal, bedensel hatta mantıksal olarak bu denli zedelendiği bir dönem hatırlamıyorum. Geçmişte tatlıya bağlanamasa bile bir...
  • 23.12.2022 06:30
Su bufalonuzu kaybetmeyin
39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Pandemide ara verilen fuara duyulan özlem...
  • 09.12.2022 06:30
Bazen mutluluk
Çocuklarımızın eğitim hayatları, ilgi alanları ve içine girdikleri sosyal ortamlar sayesinde biz ebeveynlerin hayatları da yeniden yapılanıyor. Rutinlerimiz değişiyor, yeni...
  • 25.11.2022 06:30
Kaçınılmaz Olan
Geçiciliğin gerçekliğinde, savunduğumuz fikirler, aldığımız kararlar ve yakaladığımız fırsatlarla bir harç karıyoruz. Bu harca tecrübelerimizi katarak kendi yeryüzü konağımızı inşa...
  • 04.11.2022 06:30
Resimli Kitaplardan Yansıyanlar
Resimli kitapları “Birbirine bağlı ve birbirlerini karşılıklı tamamlayan” tasarıların dünyası olarak görüyorum. Her nitelikli kitap aslında bir önermeler topluluğu. Uluslararası...
  • 21.10.2022 06:30
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