Betül Kanbolat

Çocuk gençler, genç yetişkinler
Yayımlanan her kitapla beraber merakını ve heyecanını zapt edemeyen kitapseverler için zaman bir baskı unsurudur. Okunması planlanan pek çok eser...
Algoritmalara İnat Yaşasın Kipat
Tüketim hızını arttıran içerikleri destekleyen dijital algoritmalar, konu kültür sanat paylaşımlarına geldiğinde hantallaşıyor. İzleyici-dinleyici-uygulayıcı refleksler de benzer ölçüde zayıflıyor. Bu...
Köyü ayakta tutan doğru
Sömürü ve sahtekarlığın sonuçları karşısında içi sızlamayan var mıdır? Elbette vardır. Menfaatleri için yaşamda pozisyon alan insanların dünyasında vicdani sızıya...
Ülkenin birinde
Ülkenin birinde saklandı mı yoksa yasaklandı mı sevinç? Ağır yaralı mı yoksa ölü mü umut? Ülkenin birinde adalet arayışı deliliğe davet,...
Yaşamın görkemi nerede?
Değerli arkadaşım, belgesel program yapımcısı Müge Aral ile hayalini kurup 2021 yılında hayata geçirdiğimiz çocuk kitapları programımız Kipatlı Günler yeni...
Kanat sesleri
Şafaktan tüne, mevsimden mevsime, ilk nefesten son dileğe zaman hızla geçiyor. Ömrü anlamlı kılmaya çalışırken çeşitli badireler atlatıyoruz. Kültürel donanımlarımız...
Fortuna’nın topu ve aşk denizi
Uzlaşmaz, karamsar, bir o kadar da kışkırtıcı metinleri ile tanınan Albert Caraco’nun ilk kez 1982’de yayımlanmış ve dilimize...
Nasılsınız?
Bazı soruların cevapları zamanın ruhuna uygun kalıplara girer. ‘Nasılsın?’ bunlardan biri. Bir çoğumuz soruya ülke nasılsa öyle ya da dünya...
Vicdanlardaki boşluk
Dünya tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanık olduk. Yıkımın görebildiğimiz boyutları, yakınlarımızdan aldığımız haberler ürpertici. Korkulu bekleyiş sürüyor. Sebepleri bilinen...
Yuvarlan, ilham ver, parla!
Nobel ödüllü yazar Mo Yan’ın kaleme aldığı Değişim adlı uzun öyküde, gündelik yaşamın boyutlarının dışında gerçekleşen olaylar sıradan insanın yaşamını baltalar...
Büyümek istemiyorum
Büyümek istemiyorum dedi çocuk. Çocuklar oyun oynar, büyüyünce şimdiki gibi oynayamayacağım dedi ve sustu. Eh haksız sayılmazdı. Zaman içinde sınavlar,...
Her Yaşta Olabilirim
2023’e haftalar kaldı. İnsanların ruhsal, bedensel hatta mantıksal olarak bu denli zedelendiği bir dönem hatırlamıyorum. Geçmişte tatlıya bağlanamasa bile bir...
Su bufalonuzu kaybetmeyin
39. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Pandemide ara verilen fuara duyulan özlem...
Bazen mutluluk
Çocuklarımızın eğitim hayatları, ilgi alanları ve içine girdikleri sosyal ortamlar sayesinde biz ebeveynlerin hayatları da yeniden yapılanıyor. Rutinlerimiz değişiyor, yeni...
Kaçınılmaz Olan
Geçiciliğin gerçekliğinde, savunduğumuz fikirler, aldığımız kararlar ve yakaladığımız fırsatlarla bir harç karıyoruz. Bu harca tecrübelerimizi katarak kendi yeryüzü konağımızı inşa...
Resimli Kitaplardan Yansıyanlar
Resimli kitapları “Birbirine bağlı ve birbirlerini karşılıklı tamamlayan” tasarıların dünyası olarak görüyorum. Her nitelikli kitap aslında bir önermeler topluluğu. Uluslararası...