Bülent Usta

Saklı gerçek
Ölüm üzerine düşünmenin daha iyi yaşamak için gerekli olduğunu düşünen eski Yunan filozofları ya da Yalom gibi psikoterapistlerin bir bildiği...
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Geçen yıl hayata veda eden ressam Komet‘in şiirindeki bir dize şöyleydi: “Herkes bir şey söylüyor, böylece devam ettiğini anlıyoruz.” Şiir...
Bağlantısızlık
Kişisel gelişim endüstrisi TV dizileriyle de en yüksek noktasına ulaşmış gibi görünüyor. Bugünlerde kısmen "Zeytin Ağacı’nı andıran, yönetmenliğini Emin Alper’in...
Sağlam durmak
Babamdan en çok duyduğum ve öğretmeye çalıştığı şeylerin başında ‚sağlam durmak‘ gelirdi. Sağlam durmak, katı olmak anlamına gelmiyordu, dağılmadan durabilmek,...
Babamın ardından…
Geçen haftaki yazımda babamı yoğun bakıma aldıklarını yazmıştım. 3 Haziran günü hayata gözlerini yumdu. Nâzım Hikmet de 3 Haziran'da hayata...
Hakikat sevgisi
Seçim sonrasında pek çok kişi kendisini yalnız ve umutsuz hissetmiş olabilir, üstelik ülkenin neredeyse yarısıyla yan yana bir mücadelenin içindeyken....
Gerçekliğe dönüş...
Enflasyon, deprem gibi somut ve ciddi sorunların sandığa yeterince yansımamış olması, toplumun önemli bir kesiminin gerçeklikle ilişkisine dair bir bilgi...
Aşağıdan yukarıya…
İlk turun yarattığı umutsuzluğa bakınca, eski yazılarımdan birisinde bahsettiğim Ernst Bloch’un ‘Umut İlkesi’ ve ‘İzler’ adlı kitaplarını hatırladım. Yasanın zengin...
Çöküş korkusu
Psikolojik açıdan çöküş korkusu, çöküşün kendisinden daha tehlikelidir. Bunun nedeni, ‚ilksel bir korku‘ olmasıdır. Benliğin henüz oluşmadığı ve doğumla birlikte...
Kamusal özerklik
Yavaş yavaş otoriter bir rejimin nasıl inşa edildiğinin hep birlikte tanığı olduk. Şimdi de bu rejimin nasıl sona ereceğine tanıklık...
Suçluluk acısı
28 Nisan günü Özcan Alper’in ‘Karanlık Gece’ adlı filmi vizyona girecek. Filmin pandemiye, depremlere ve seçimlere denk gelmesi, bir açıdan...
Daraltılan hakikat
Kızılcık Şerbeti adlı TV dizisine yönelik sansür ve ceza, seçimler yaklaşırken gündemi ekonomik kriz ya da depremden uzaklaştırmak amacını mı...
Yuvaya özlem
Netflix‘te gösterime giren ‚Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?‘ dizisine denk geldim. Perihan Mağden‘in romanından uyarlanan dizi, yuva, anneyle ayrışma, iyilik ve...
Sahte vaatler
Gücün baştan çıkarıcılığıyla ilgili çok şey söylendi, yazıldı çizildi. Asıl düşünülmesi gereken fantezilerin güce nasıl şekil verdiği. Kült liderler, tıpkı...
Uzaylı istilası
Biz ne zaman dünyaya bu kadar yabancılaştık? Bu gezegene atılmış uzaylılarmışız gibi bir halimiz var. Bu denli stres...
Dikkatler azalırken…
Dalgakıranlar arasına yerleştirilmiş balıkçı kahvesi. Dalgaları kesen o beton ve koca koca taşlar insana güven veriyor. Hava bozuk,...