Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Şükrü Aslan
Bir sürgün/iskân şehri: Konya
Türkiye’nin şehir tarihinde iskân ve sürgün, ortak bir deneyimdir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bazı şehirler hem iskân edilen gruplar, hem...
  • 05.07.2023 06:00
‘Hatay: 17-24 Nisan’
Geçtiğimiz Cumartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde, İmre Azem’in “Hatay: 17-24 Nisan” isimli belgeselinin gösterimi vardı. Neredeyse depremin ilk...
  • 28.06.2023 06:00
‘Yetersiz Bakiye’
Başka şehirlerde de örnekleri vardır kuşkusuz ama İstanbul’da yaşayanlar iyi bilirler, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananların zaman zaman karşılaştıkları...
  • 21.06.2023 06:00
‘Nüfus mühendisliği’, iskân ve Suriyeliler
Yaklaşık 90 yıl önce bu zamanlarda Türkiye, nüfus mühendisliği bağlamında tarihinin en önemli yasalarından birini yapmakla meşguldü. İskân Kanunu olarak...
  • 14.06.2023 06:00
Feodalizm heyulası
Cumhuriyetin birinci yüzyılında politik ve kültürel söylemin en güçlü vurgularından birisi feodalizm üzerineydi. Modern terminolojide aydınlanma ve medeniyet olarak ifade...
  • 07.06.2023 06:00
Türkiye’nin seçimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
Bazı seçimler o kadar belirsizliklerle yüklüdür ki kaybettiğinizde üzüntünüz, kazandığınızda sevinciniz güçlü biçimde izlenemez. Hatta kazanan için tedirginlik belirtileri daha...
  • 31.05.2023 06:00
‘Ulusalcılar’
Milliyetçi olmak, hem olumsuz hem de olumlu anlam yüklenen tek sözcük değil herhalde ama toplumsal ve politik hayata damgasını vurduğu...
  • 24.05.2023 06:30
Cumhuriyet’in iki yüzyılı arasında bir kritik “seçim”
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece zamanı açısından değil, bazı özellikleri bakımından da Cumhuriyetin biten ve başlayacak olan iki yüzyılı...
  • 17.05.2023 06:30
Utanma duygusundan ‘toplumsal ayıp’a…
Gündelik hayat pek çok sosyolojik olgu üzerine kuruludur ve bunlar söz konusu hayatı anlamak için güçlü imkân ve materyal sunarlar....
  • 10.05.2023 06:30
Kimlik fobisi
Türkiye’de, etnik/inanç kimlikleriyle ilgili yaygın konuşma biçimi, bugünün dünyasındaki örneklerle karşılaştırıldığında herhalde en tuhaf deneyim olarak nitelenebilir. Özellikle politik bağlamda...
  • 03.05.2023 06:30
İstanbul’un belediye başkanları
Belediye başkanı olarak seçildiğinden beri, sürekli sistemin kıskacı içine çekilmeye çalışılan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya kaldığı muamele, İstanbul’un, geçmişte...
  • 26.04.2023 06:00
Şehir, gündelik hayat ve alkol
Türkiye’nin kuruluş yıllarından beri model aldığı batılı ülkelerde, alkollü içki tüketimi rutin bir durumdu ve bugün de öyledir. Şarap başta...
  • 19.04.2023 08:25
“Rezerv yapı alanları”
‘Rezerve’ sözcüğü, bir yerin, belli bir iş ya da kişiler için bloke edilmesi halini anlatır ve bu nedenle ‘rezerve’ edilmiş...
  • 12.04.2023 07:25
Müstesna öteki: Hakan Bakırcıoğlu
Öteki ve müstesna olmak, herhalde içinde yaşadığımız toplumsal coğrafyanın bir ürünüdür. Ötekilik o kadar yaygın ki, onun içinde müstesna olmak,...
  • 05.04.2023 06:30
Yerinden edilmiş ya da huzursuz şehirler
Yerinden edilmek bir göç sosyolojisi terimidir ve genelde nüfus ve kimlikle ilgili literatürün konusudur. Nüfusu oluşturan çeşitli sosyolojik...
  • 29.03.2023 06:30
‘Türk demokrasisinin’ Kürt sorunu
Yaklaşan seçimler nedeniyle şu günlerin en önemli politik mevzularından birisi kuşku yok ki “milliyetçi-muhafazakâr” bazı partilerin HDP ile...
  • 22.03.2023 06:30
BirGün'e Abone Ol