Şükrü Aslan

Bir sürgün/iskân şehri: Konya
Türkiye’nin şehir tarihinde iskân ve sürgün, ortak bir deneyimdir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren bazı şehirler hem iskân edilen gruplar, hem...
‘Hatay: 17-24 Nisan’
Geçtiğimiz Cumartesi günü Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde, İmre Azem’in “Hatay: 17-24 Nisan” isimli belgeselinin gösterimi vardı. Neredeyse depremin ilk...
‘Yetersiz Bakiye’
Başka şehirlerde de örnekleri vardır kuşkusuz ama İstanbul’da yaşayanlar iyi bilirler, şehir içi toplu taşıma araçlarını kullananların zaman zaman karşılaştıkları...
‘Nüfus mühendisliği’, iskân ve Suriyeliler
Yaklaşık 90 yıl önce bu zamanlarda Türkiye, nüfus mühendisliği bağlamında tarihinin en önemli yasalarından birini yapmakla meşguldü. İskân Kanunu olarak...
Feodalizm heyulası
Cumhuriyetin birinci yüzyılında politik ve kültürel söylemin en güçlü vurgularından birisi feodalizm üzerineydi. Modern terminolojide aydınlanma ve medeniyet olarak ifade...
Türkiye’nin seçimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
Bazı seçimler o kadar belirsizliklerle yüklüdür ki kaybettiğinizde üzüntünüz, kazandığınızda sevinciniz güçlü biçimde izlenemez. Hatta kazanan için tedirginlik belirtileri daha...
‘Ulusalcılar’
Milliyetçi olmak, hem olumsuz hem de olumlu anlam yüklenen tek sözcük değil herhalde ama toplumsal ve politik hayata damgasını vurduğu...
Cumhuriyet’in iki yüzyılı arasında bir kritik “seçim”
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece zamanı açısından değil, bazı özellikleri bakımından da Cumhuriyetin biten ve başlayacak olan iki yüzyılı...
Utanma duygusundan ‘toplumsal ayıp’a…
Gündelik hayat pek çok sosyolojik olgu üzerine kuruludur ve bunlar söz konusu hayatı anlamak için güçlü imkân ve materyal sunarlar....
Kimlik fobisi
Türkiye’de, etnik/inanç kimlikleriyle ilgili yaygın konuşma biçimi, bugünün dünyasındaki örneklerle karşılaştırıldığında herhalde en tuhaf deneyim olarak nitelenebilir. Özellikle politik bağlamda...
İstanbul’un belediye başkanları
Belediye başkanı olarak seçildiğinden beri, sürekli sistemin kıskacı içine çekilmeye çalışılan Sayın Ekrem İmamoğlu’nun karşı karşıya kaldığı muamele, İstanbul’un, geçmişte...
Şehir, gündelik hayat ve alkol
Türkiye’nin kuruluş yıllarından beri model aldığı batılı ülkelerde, alkollü içki tüketimi rutin bir durumdu ve bugün de öyledir. Şarap başta...
“Rezerv yapı alanları”
‘Rezerve’ sözcüğü, bir yerin, belli bir iş ya da kişiler için bloke edilmesi halini anlatır ve bu nedenle ‘rezerve’ edilmiş...
Müstesna öteki: Hakan Bakırcıoğlu
Öteki ve müstesna olmak, herhalde içinde yaşadığımız toplumsal coğrafyanın bir ürünüdür. Ötekilik o kadar yaygın ki, onun içinde müstesna olmak,...
Yerinden edilmiş ya da huzursuz şehirler
Yerinden edilmek bir göç sosyolojisi terimidir ve genelde nüfus ve kimlikle ilgili literatürün konusudur. Nüfusu oluşturan çeşitli sosyolojik...
‘Türk demokrasisinin’ Kürt sorunu
Yaklaşan seçimler nedeniyle şu günlerin en önemli politik mevzularından birisi kuşku yok ki “milliyetçi-muhafazakâr” bazı partilerin HDP ile...