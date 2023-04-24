Zafer Arapkirli

Değişim? Ne - ğişim?
Dünyanın, belki de tüm dil ve kültürlerde en heyecan verici, en davetkâr ve hatta en “seksi” sözcüğü ve kavramıdır “değişim.” Heyecan...
Terör ve ötesi
Faşist rejimlerin en değişmez ve en vazgeçemedikleri özelliklerinden biri, düşmanı oldukları ve kendilerine karşı mücadele eden istisnasız her kişiye, kuruma...
Kesintisiz karşı devrim
"Karşı devrim"i nasıl algılarsanız algılayın, bu kavramı kullanırken neyi kastediyorsanız kastedin, bence bugünkü duruma, daha doğrusu "Erdoğan Rejimi"nin 21 yılına...
Kemal Bey’in siyasi dönemeci
Türkiye, gerçekten de tarihi seçimlerinden birini geride bıraktı. Seçimin sonucu, demokrasiden yana tavır alan ve otokratik rejime son vermeyi amaçlayanların arzu...
Başladı...Yine...
Hamdolsun başladı. "Türkiye Yüzyılı"ndan söz ediyorum. Daha "o gece" meşhur balkon konuşmasının son cümlesi tamamlanmamıştı ki, "olacakları ve ölecekleri" öğrenmiş olduk. Olacaklar, zaten 21 yıldır...
Takkeler ve külâhlar...
Önemli maçlar, iki kentin takımları arasındaki o “tantanalı” derbiler, biten sezonlar ve tabi ki seçimlerde alınan sonuçlar, spor kulübü yönetimleri...
‘Son çıkış’ mı?
Tarihin en sık kullanılan ve "tarihi dönemeçlerde" en çok başvurulan klişelerden biridir, "Köprüden önceki son çıkış" tabiri. Özellikle de, 28...
Örgüt yoksa zafer de yok
Dünyanın dört bir yanında devrimcilerin, en sık kullandıkları ve kendilerine "yaşam boyu şiar" edindikleri en bilinen slogandır: "Örgütlü bir halkı hiçbir...
Yol ayrımı
Bir günlük gazetede, haftada sadece bir gün yazı yazmanın bazı zorlukları var. Bunlardan biri, Türkiye gibi değil haftada günde hatta saat...
Kirli tezgâhı bozmak için
Aylar öncesinden, hattâ birkaç yıldır gerek siyaset yapılan mahfillerde gerekse halk arasında konuşulan o "meş’um" senaryo yeniden tedavüle girmiş durumda....
Şaka gibi... Diyeceğim ama...
Bu ifadeyi kullanıp kullanmamakta tereddüt ediyorum. Çünkü, koskoca Türk Adaleti’nin saygın temsilcilerinin böylesi kararlara imza atmalarını eleştirirken, başımı da derde sokmak...
Yönetenlerin sağlığı
Demokrasilerle diktatörlükler arasında, ya da genel anlamda otoriter her türlü rejim arasındaki en önemli farklardan biri de, "şeffaflık" ve vatandaşın...
Kazansak bile...
Dün sabah yataktan kalktığım andan itibaren telefonuma gelen mesajların büyük bir bölümü bayram kutlaması içerikliydi. Bu kutlamaların büyük çoğunluğu da,...
Siyasetin ve seçimin finansmanı
Aslında pek çok kez yaptılar bunu. Kamu bankaları ve kamunun yönettiği (örneğin TVF - Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki) şirketlerin, medya kuruluşlarına...
Aslında ne kadar basit, değil mi?
Demokrasi denilen oyunun pek çok zorlu ve cefalı yanı olmakla birlikte, bu oyun esnasında pek çok travma yaşama, pek çok...
Sol’un önünü açma fırsatı
Bugünü saymazsak sadece 44 gün sonra, siyasi iktidarın değişmesi ya da bugünkü kâbus rejiminin değişip değişmemesi ile ilgili son sözlerimizi...