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Zafer Arapkirli
Değişim? Ne - ğişim?
Dünyanın, belki de tüm dil ve kültürlerde en heyecan verici, en davetkâr ve hatta en “seksi” sözcüğü ve kavramıdır “değişim.” Heyecan...
  • 07.07.2023 06:00
Terör ve ötesi
Faşist rejimlerin en değişmez ve en vazgeçemedikleri özelliklerinden biri, düşmanı oldukları ve kendilerine karşı mücadele eden istisnasız her kişiye, kuruma...
  • 30.06.2023 06:00
Kesintisiz karşı devrim
"Karşı devrim"i nasıl algılarsanız algılayın, bu kavramı kullanırken neyi kastediyorsanız kastedin, bence bugünkü duruma, daha doğrusu "Erdoğan Rejimi"nin 21 yılına...
  • 23.06.2023 06:00
Kemal Bey’in siyasi dönemeci
Türkiye, gerçekten de tarihi seçimlerinden birini geride bıraktı. Seçimin sonucu, demokrasiden yana tavır alan ve otokratik rejime son vermeyi amaçlayanların arzu...
  • 16.06.2023 06:00
Başladı...Yine...
Hamdolsun başladı. "Türkiye Yüzyılı"ndan söz ediyorum. Daha "o gece" meşhur balkon konuşmasının son cümlesi tamamlanmamıştı ki, "olacakları ve ölecekleri" öğrenmiş olduk. Olacaklar, zaten 21 yıldır...
  • 09.06.2023 06:00
Takkeler ve külâhlar...
Önemli maçlar, iki kentin takımları arasındaki o “tantanalı” derbiler, biten sezonlar ve tabi ki seçimlerde alınan sonuçlar, spor kulübü yönetimleri...
  • 02.06.2023 06:00
‘Son çıkış’ mı?
Tarihin en sık kullanılan ve "tarihi dönemeçlerde" en çok başvurulan klişelerden biridir, "Köprüden önceki son çıkış" tabiri. Özellikle de, 28...
  • 26.05.2023 06:30
Örgüt yoksa zafer de yok
Dünyanın dört bir yanında devrimcilerin, en sık kullandıkları ve kendilerine "yaşam boyu şiar" edindikleri en bilinen slogandır: "Örgütlü bir halkı hiçbir...
  • 19.05.2023 06:30
Yol ayrımı
Bir günlük gazetede, haftada sadece bir gün yazı yazmanın bazı zorlukları var. Bunlardan biri, Türkiye gibi değil haftada günde hatta saat...
  • 12.05.2023 06:30
Kirli tezgâhı bozmak için
Aylar öncesinden, hattâ birkaç yıldır gerek siyaset yapılan mahfillerde gerekse halk arasında konuşulan o "meş’um" senaryo yeniden tedavüle girmiş durumda....
  • 05.05.2023 07:42
Şaka gibi... Diyeceğim ama...
Bu ifadeyi kullanıp kullanmamakta tereddüt ediyorum. Çünkü, koskoca Türk Adaleti’nin saygın temsilcilerinin böylesi kararlara imza atmalarını eleştirirken, başımı da derde sokmak...
  • 03.05.2023 21:40
Yönetenlerin sağlığı
Demokrasilerle diktatörlükler arasında, ya da genel anlamda otoriter her türlü rejim arasındaki en önemli farklardan biri de, "şeffaflık" ve vatandaşın...
  • 28.04.2023 06:30
Kazansak bile...
Dün sabah yataktan kalktığım andan itibaren telefonuma gelen mesajların büyük bir bölümü bayram kutlaması içerikliydi. Bu kutlamaların büyük çoğunluğu da,...
  • 22.04.2023 06:30
Siyasetin ve seçimin finansmanı
Aslında pek çok kez yaptılar bunu. Kamu bankaları ve kamunun yönettiği (örneğin TVF - Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki) şirketlerin, medya kuruluşlarına...
  • 14.04.2023 06:30
Aslında ne kadar basit, değil mi?
Demokrasi denilen oyunun pek çok zorlu ve cefalı yanı olmakla birlikte, bu oyun esnasında pek çok travma yaşama, pek çok...
  • 07.04.2023 06:30
Sol’un önünü açma fırsatı
Bugünü saymazsak sadece 44 gün sonra, siyasi iktidarın değişmesi ya da bugünkü kâbus rejiminin değişip değişmemesi ile ilgili son sözlerimizi...
  • 31.03.2023 06:30
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