Selçuk Candansayar

Neden kanıyoruz?
Seçimlerin ardından kendisini kandırılmış hissedenler, sadece muhalifler değil. İktidara oy verenler arasında da kandırıldığı hissini yaşayanlar az değil. Bir açıdan...
Seçimde aldatanlar ve aldananlar
Muhalif seçmende hayal kırıklığının yerini öfke almış durumda. Üç boyutlu, üç hedefli bir öfke. Muhalefet partilerine, iktidara oy verdiği varsayılan...
Nasıl başarılamadı? Başarılamadı mı?
Ben de yanılanlardanım. Kılıçdaroğlu’nun ilk turda kazanacağını ama Meclis çoğunluğunun Cumhur İttifakı’nda olacağını bekliyordum. Beni yanıltanın seçim öncesine dair çözümlemem olduğu...
Daha da zor günler önümüzde
Önce coşkulu umut ardından derin hayal kırıklığı. Kısa süreli öfkeyi izleyen durun hala umudumuz var direnci, büyük çaba ve yine...
Umut bizim, korku onların
21 yılda toplumun yarısını bile ikna edememiş bir rejim var karşımızda. İlkin, bu gerçeği bilerek başlamalıyız. Biliyorum, çoğumuz derin bir hayal...
Kesinleşmemiş sonuçları nasıl yorumlarız?
Yazıyı dün gece 20 sularında yazabiliyorum. Basılı gazeteye yetişmesi gerekli. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili benim beklentim Kılıçdaroğlu’nun %52’nin üzerinde bir...
Seçim gecesi ruh hali
Son düzlüğe girildi. Haftaya bugün Türkiye’de yeni bir dönem başlayacak. Büyük olasılıkla ilk turda bitecek. İki ittifaktan biri kazanacak. 14...
Soylu’nun eril dili
Türkiye’de gerçek anlamda “seçkinci” olan iki grup var. İlki Türkiye tipi liberaller, ikincisi siyasal İslamcılar. Eğitim, görünüm, hayat tarzları ya...
Antakya, Antakya
Antakya’ da geçen bir haftadan sonra ne yazılabilir? Coğrafya, tuhaf bir yanılsamaya neden oluyor. Antakya’ya giderken otoyol boyunca çevrede olağandışı bir...
Siyaset mantısı
Bize özgü olup olmadığını bilmediğim bir yemek var; sosyete mantısı. İnternetteki tariflerinden birinde şu şekilde tanımlanmış. “Sosyete hanımları genellikle mutfağa...
Ortak paydanın ötesi: Biz aşağıda imzası olanlar
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi iki grup arasında olacak. 20 yılın ardından iktidarını sürdürmek isteyen RTE ve avanesine karşı, değişim isteyen...
Dünyanın ‘Trump’larıyla nasıl mücadele ederiz?
Dünya hiç olmadığı kadar küçüldü. Birbirinden çok farklı gelişmişlik, yönetim biçimi ve tarihleri olan ülkelerin birbirine çok benzer...
Deprem ve iki sembol
6 Şubat 2023 saat 04.17, Türkiye için bir tarihsel mıh oldu şimdiden. Tarihi, öncesi ve sonrası olarak tanımlamak...
AKP nedir?
Belki denk gelip maruz kalmışsınızdır, İskenderun‘da çekilip, tiktok da yayınlanan görüntülere. Bir “STK” adına deprem bölgesine gitmiş, sarıklı...
Yas ve onarıcı öfke
O kof kibirden fışkıran kötücül öfkenin ardında yatanı biliyoruz. İçini yakıp kavuran vasıfsızlığıyla yüzleşmenin, yakalanmış hissetmenin öfkesi. Tam...
Neden istifa etmiyorlar?
Depremin yıkamadığı tek yapı makam koltukları oldu. Gerileri koltuklara yapışık yaşayan makam sahipleri hafifçe kaykıldılar, o kadar. Herkesin...