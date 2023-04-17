Rahmi Öğdül

Bilincinize asla güvenmeyin!
Onca zaman geçti, kovulmanın travmasını henüz atlatabilmiş değil. İnsanın aklı hâlâ beş karış havada. Anlamı yeryüzünde değil, yükseklerde arıyor. İlişkilerin...
İyi ve kötü, neşeli ve kederli
Bedenlerin birlikte dokudukları topluluklar, örgütler, kurumlar parçalandı önce, ardından sıra tek tek bedenlere geldi. Asla sona erecek gibi değil, parçalar...
Egoist kumsal
Kumsaldayım, katı olanla akışkan olanın karşılaştığı ve akışkan olanın katı olanı durmadan aşındırdığı yerde. Kumların üzerinde kaskatı uzanıyorum, kıyıya vurmuş...
Bedenler ele geçirildi
Mekân politiktir. Bir mekân olarak beden de politiktir, şiddetli çatışmaların yaşandığı bir savaş alanı. Çatışmalar, mekânı üreten yerel kuvvetlerle mekânı...
Yükseliş/düşüş hikâyeleri
Ortalık toz duman; göz gözü görmüyor. Nerede bulunduğuna, hangi zaman diliminde yaşadığına dair en küçük bir fikri yok. İnsan mekâna...
Kartezyen cehennem
Yükselmek ve düşmek, iki karşıt hareket. Her ikisinde de hareketin doğrultusu yeryüzüyle dik açı oluşturur. Dikey terimi yükselmekte olanı, düşey...
Kamunun Gezi hali
Halimi hiç sormayın. Malum, kaskatı haldeyim. İnsanın da maddenin hallerine benzer halleri olabilir. Kimi zaman su olur akar, bazen gaz...
Seyretmenin hazzı
“Aç, aç, aç!” Sonunda örtü açıldı. Ve gözler fal taşı gibi açılı halde, açığa çıkan yüzeye bir müddet büyülenmiş gibi...
Sanattan uzak durun!
Nesnesiz yapamayız. Fakat sanat nesneleriyle hayatta işiniz olmaz. Olur ha, bir sanat nesnesi aniden karşınıza çıkabilir. Size tavsiyem, derhal yolunuzu...
Uyaksız zamanlar
Zaman döner, söz dönerdi. Önce zaman çığırından çıktı, ardından da söz. Çıkmalıydı da. Yoksa bedenler ve zihinler sonsuza kadar bir...
Kelimeler ve köleleri
İntihal, akademik bir suç değildi önceleri. Latincede “plagiarius”, başkasına ait köleyi kaçırmak ya da özgür kişileri kaçırıp köleleştirmek anlamına gelirdi....
Ve gemi batıyor
Gecenin karanlığında deniz yüzeyi ile geminin lomboz ışıkları şeridinin oluşturduğu “korkunç açı”, “paralel çizgiler sonsuza kadar kesişmezler” yasasının ihlalini gösteriyordu....
Biz kavuşamayız
Aramızda engebeli yollar, aşılmaz karlı dağlar vardı. Birbirimizi görebilmek için uzun ve tehlikeli yolculuklara çıkardık. “Yollarda telef olacağız, bu böyle...
Ejderhaya dönüşmek
İnsanın hayallerini ekip mahsullerini devşirebileceği bir toprağı olmalı. Yoksa despotun kurduğu, kurallarını koyduğu ve başrolünü oynadığı oyunda ayakçılık, kıyakçılık, yancılık...
İmgesel ölümler
Onca gerilime hangi zemin dayanabilirdi ki? Sonunda çatladı. Çatlak dallanıp budaklandı ve zemin üzerindeki figürleri de parçaladı. Üç boyutlu bir...
Karagöz’ün tokadı
Gerçek ortadan kaybolunca imgeleri dolaşıma giriyor. Mona Lisa 1911’de çalınmış, Louvre Müzesi’ndeki yeri uzun süre boş kalmıştı. Fakat birden imgeleri...