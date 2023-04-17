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Rahmi Öğdül
Bilincinize asla güvenmeyin!
Onca zaman geçti, kovulmanın travmasını henüz atlatabilmiş değil. İnsanın aklı hâlâ beş karış havada. Anlamı yeryüzünde değil, yükseklerde arıyor. İlişkilerin...
  • 07.07.2023 06:00
İyi ve kötü, neşeli ve kederli
Bedenlerin birlikte dokudukları topluluklar, örgütler, kurumlar parçalandı önce, ardından sıra tek tek bedenlere geldi. Asla sona erecek gibi değil, parçalar...
  • 30.06.2023 06:00
Egoist kumsal
Kumsaldayım, katı olanla akışkan olanın karşılaştığı ve akışkan olanın katı olanı durmadan aşındırdığı yerde. Kumların üzerinde kaskatı uzanıyorum, kıyıya vurmuş...
  • 23.06.2023 06:00
Bedenler ele geçirildi
Mekân politiktir. Bir mekân olarak beden de politiktir, şiddetli çatışmaların yaşandığı bir savaş alanı. Çatışmalar, mekânı üreten yerel kuvvetlerle mekânı...
  • 17.06.2023 06:00
Yükseliş/düşüş hikâyeleri
Ortalık toz duman; göz gözü görmüyor. Nerede bulunduğuna, hangi zaman diliminde yaşadığına dair en küçük bir fikri yok. İnsan mekâna...
  • 09.06.2023 06:00
Kartezyen cehennem
Yükselmek ve düşmek, iki karşıt hareket. Her ikisinde de hareketin doğrultusu yeryüzüyle dik açı oluşturur.  Dikey terimi yükselmekte olanı, düşey...
  • 02.06.2023 06:00
Kamunun Gezi hali
Halimi hiç sormayın. Malum, kaskatı haldeyim. İnsanın da maddenin hallerine benzer halleri olabilir. Kimi zaman su olur akar, bazen gaz...
  • 26.05.2023 06:30
Seyretmenin hazzı
“Aç, aç, aç!” Sonunda örtü açıldı. Ve gözler fal taşı gibi açılı halde, açığa çıkan yüzeye bir müddet büyülenmiş gibi...
  • 19.05.2023 06:30
Sanattan uzak durun!
Nesnesiz yapamayız. Fakat sanat nesneleriyle hayatta işiniz olmaz. Olur ha, bir sanat nesnesi aniden karşınıza çıkabilir. Size tavsiyem, derhal yolunuzu...
  • 12.05.2023 06:30
Uyaksız zamanlar
Zaman döner, söz dönerdi. Önce zaman çığırından çıktı, ardından da söz. Çıkmalıydı da. Yoksa bedenler ve zihinler sonsuza kadar bir...
  • 05.05.2023 09:14
Kelimeler ve köleleri
İntihal, akademik bir suç değildi önceleri. Latincede “plagiarius”, başkasına ait köleyi kaçırmak ya da özgür kişileri kaçırıp köleleştirmek anlamına gelirdi....
  • 28.04.2023 08:40
Ve gemi batıyor
Gecenin karanlığında deniz yüzeyi ile geminin lomboz ışıkları şeridinin oluşturduğu “korkunç açı”, “paralel çizgiler sonsuza kadar kesişmezler” yasasının ihlalini gösteriyordu....
  • 21.04.2023 10:07
Biz kavuşamayız
Aramızda engebeli yollar, aşılmaz karlı dağlar vardı. Birbirimizi görebilmek için uzun ve tehlikeli yolculuklara çıkardık. “Yollarda telef olacağız, bu böyle...
  • 15.04.2023 06:30
Ejderhaya dönüşmek
İnsanın hayallerini ekip mahsullerini devşirebileceği bir toprağı olmalı. Yoksa despotun kurduğu, kurallarını koyduğu ve başrolünü oynadığı oyunda ayakçılık, kıyakçılık, yancılık...
  • 07.04.2023 06:30
İmgesel ölümler
Onca gerilime hangi zemin dayanabilirdi ki? Sonunda çatladı. Çatlak dallanıp budaklandı ve zemin üzerindeki figürleri de parçaladı. Üç boyutlu bir...
  • 31.03.2023 06:30
Karagöz’ün tokadı
Gerçek ortadan kaybolunca imgeleri dolaşıma giriyor. Mona Lisa 1911’de çalınmış, Louvre Müzesi’ndeki yeri uzun süre boş kalmıştı. Fakat birden imgeleri...
  • 24.03.2023 06:30
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